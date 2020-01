Notebook Acer TravelMate P6 i TravelMate P2 na CES 2020

Nowy TravelMate P6 to notebook w wytrzymałej obudowie dla użytkowników biznesowych, który jest lżejszy i smuklejszy od poprzedniej wersji. Na CES przedstawiony także został nowy TravelMate P2. Wszystkie notebooki będą dostępne w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku. 14- i 15-calowe notebooki mogą być wyposażone w procesory Intel Core i7 vPro do 10. generacji. Są zgodne z amerykańskimi wojskowymi standardami wytrzymałości MIL-STD 810G i działają pod kontrolą systemu Windows 10 Pro.

Acer TravelMate P6

Acer TravelMate P2

Ceny i dostępność w Polsce

Notebook Acer TravelMate P6 ma obudowę wykonaną z wysokiej jakości stopu magnezu i aluminium. Ten elegancki i nowoczesny notebook waży 1,1 kg, a jego grubość to 16,6 mm. Notebooki TravelMate P6 wyposażono w pamięć DDR4 (do 24 GB), kartę graficzną NVIDIA GeForce (najwyższa dostępna opcja to MX250) oraz dysk SSD PCIe x4 3. generacji o pojemności do 1 TB, korzystający z technologii NVMe.Acer TravelMate P6 ma baterię o żywotności do 23 godzin, która po niecałych 45 minutach ładowania osiąga nawet 50% naładowania. Opcja łączności 4G LTE z obsługą eSIM umożliwia pracę w dowolnym miejscu. TravelMate P6 posiada certyfikat zgodności z platformą Microsoft Teams, co stanowi gwarancję wysokiej jakości sygnału audio i wideo podczas wideokonferencji. Laptop wyposażony jest w czteromikrofonową matrycę, która jest w stanie wychwycić dźwięk z odległości do ok. 2 metrów.Notebooki zostały wyposażone w procesory Intel Core i7 do 10. generacji oraz system operacyjny Windows 10 Pro.Acer TravelMate P6 jest zgodny ze standardem MIL-STD 810G i testami wytrzymałości klasy wojskowej 810F. Badania wytrzymałości odbywają się według ściśle określonej procedury i obejmują np. test upadku z wysokości ok. 122 cm, podczas którego urządzenie upuszcza się różnymi częściami obudowy (26 razy) na kawałek sklejki o grubości 5 cm, położonej na betonowym podłożu. Inne testy obejmują badanie odporności na opady deszczu, wilgotność i ekstremalne temperatury.TravelMate P6 jest wyposażony w kilka rodzajów zabezpieczeń, dzięki którym dane przechowywane na komputerze będą bezpieczne. Do systemu można zalogować się za pomocą funkcji Windows Hello, korzystając z czytnika linii papilarnych w przycisku zasilania lub z kamery na podczerwień, obsługującej mechanizm rozpoznawania twarzy. Obydwa sposoby umożliwiają odejście od tradycyjnej metody logowania hasłem. Kiedy kamera internetowa nie jest używana, można po prostu zasłonić ją wbudowaną zaślepką. Zintegrowany moduł TPM 2.0 gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie sprzętowym, umożliwiając bezpieczne przechowywanie oraz przesyłanie kluczy i certyfikatów kryptograficznych.Notebook Laptop TravelMate P6 ma fabrycznie zainstalowany pakiet Acer ProShield, czyli zestaw narzędzi do obsługi zabezpieczeń i zarządzania sprzętem i danymi, dzięki którym można jeszcze lepiej chronić wrażliwe dane. Z kolei narzędzie Acer Office Management umożliwia specjalistom IT wdrażanie odpowiednich polityk bezpieczeństwa i monitorowanie dostępnych zasobów z poziomu jednego interfejsu. Dla niektórych modeli notebooków dostępna jest opcjonalnie platforma Intel vPro, która stanowi dodatkową warstwę zabezpieczeń i umożliwia zdalne zarządzanie zasobami.Acer TravelMate P2 ma odporną na uderzenia obudowę, zgodną ze standardem MIL-STD 810G.Notebook Acer TravelMate P2 jest wyposażony w procesor Intel Core i7 vPro do 10. generacji i kartę graficzną NVIDIA GeForce MX230. Można w nim zamontować maksymalnie 32 GB szybkiej pamięci DDR4, a konfigurowalny system dwudyskowy pozwala korzystać z dysku twardego o pojemności 1 TB i szybkiego dysku SSD PCIe 512 GB. TravelMate P2 jest wyposażony złącza VGA, HDMI i USB C, a liczbę dostępnych portów można z łatwością zwiększyć, używając stacji dokującej Acer USB C.W Acer TravelMate P2 zostały wbudowane funkcje łączności. Technologia Intel Wireless Wi-Fi 6 (802.11ax) pozwala korzystać z sieci bezprzewodowej nawet trzykrotnie szybciej, niż przy użyciu standardowego połączenia Wi-Fi 5 (802.11ac). Możliwość łączenia się z siecią komórkową 4G LTE, dzięki obsłudze kart nano-SIM i eSIM sprawia, że użytkownicy nie muszą kupować lokalnych planów taryfowych, jeśli połączenie Wi-Fi nie jest dostępne. Bateria w modelu TravelMate P2 umożliwia nawet 13 godzin użytkowania.będzie dostępny w Polsce od lutego 2020 roku w cenie od 2499 zł.będzie dostępny w Polsce na przełomie marca i kwietnia w cenie od 3799 zł.