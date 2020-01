Branża HR w 2020 r. Praca zdalna, różnorodność i co jeszcze?

Przełom roku to tradycyjnie już czas formułowania prognoz na nadchodzące miesiące. Z tego trendu nie wyłamuje się również firma rekrutacyjna People. Z jej przewidywań wynika, że w najbliższym czasie branża HR musi być m.in. gotowa na spowolnienie gospodarcze, a wraz z nim na stabilizację sytuacji na rynku pracy. Czego jeszcze powinni spodziewać się HR-owcy? Najbardziej nośne obecnie hasła to m.in. różnorodność, praca zdalna i candidate experience.

– Wyzwaniem dla branży HR w 2020 roku wciąż będzie pozyskiwanie i utrzymywanie talentów – komentuje Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu People. –Rynek potrzebuje doświadczonych kandydatów na stanowiska kierownicze i managerskie, a wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii rośnie też zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi i kompetencje – dodaje Lucyna Pleśniar.

Firmy stawiają na candidate experience

AI pomoże w rekrutacji, ale nie zastąpi rekrutera

–W większości przypadków rola dobrego rekrutera nie ogranicza się do odpowiedniego dopasowania kandydata do oferty. Polega przede wszystkim na dotarciu do najlepszych specjalistów na rynku – również do tych, którzy nie są obecnie aktywni na rynku pracy – i takim przedstawieniu im oferty, aby skłonić dane osoby do rozważenia zmiany pracy i przekonać je do wzięcia udziału w rekrutacji – mówi Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu People. –W takiej sytuacji, nawet przy obecnym stopniu zaawansowania technologicznego, sztuczna inteligencja nie byłaby w stanie zastąpić kontaktu z żywym człowiekiem – dodaje Lucyna Pleśniar.

Młodzi ludzie wolą freelance

Różnorodność celem firm na 2020 rok

Praca zdalna

Najświeższe doniesienia GUS wskazały, że w listopadzie 2019 roku przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju wyniosło 5 230 zł brutto i było o 5,3% wyższe od średniej pensji sprzed roku. Rosnące zarobki to jeden z symptomów panującego obecnie rynku pracownika. W nadchodzącym roku można się jednak spodziewać zarówno wyhamowania podwyżek, jak i wstrzemięźliwości w planach rekrutacyjnych. To efekt spowolnienia gospodarczego , które nie oznacza jednak, że firmy porzucą starania zmierzające do wyłuskiwania talentów.W cenie będą szczególnie umiejętności z zakresu ICT (Information Communication Technology) –prognozy wskazują, że w nadchodzącym roku w Europie wciąż będzie brakować osób z takim doświadczeniem, w zawodach takich jak programista, specjalista ds. IT, analityk czy tester oprogramowania Dawno minęły już czasy, gdy w relacji pracodawca-kandydat dominującą pozycję miał ten pierwszy. Teraz już nie tylko firma rekrutuje pracownika, ale też pracownik wybiera swojego przyszłego pracodawcę. Dlatego organizacje coraz częściej zabiegają o to, by nawet po zakończeniu procesu rekrutacji, niezależnie od ostatecznego wyniku, wrażenie kandydata na temat firmy pozostało pozytywne. Zmianie ulega także podejście firm do obecnych pracowników. W zapomnienie odeszła już hierarchiczna struktura i dyrektywne zarządzanie zespołem, a relacje między przełożonymi a podwładnymi nabierają bardziej partnerskiego charakteru. W 2020 roku przejawem tych zmian będzie jeszcze silniejsze koncentrowanie się pracodawców na potrzebach pracowników, np. poprzez oferowanie szerokiego wachlarza benefitów pozapłacowych do wyboru lub proponowanie indywidualnych ścieżek rozwoju kariery.W czasach, gdy AI (artificial intelligence – sztuczna inteligencja) pozwala coraz bardziej zautomatyzować proces poszukiwania odpowiednich kandydatów, rola rekruterów zmienia się, ale na pewno nie maleje. Proces rekrutacyjny wciąż opiera się bowiem na relacji między dwoma osobami: rekruterem i kandydatem.Coraz więcej młodych ludzi, tzw. milenialsów czy osób należących do generacji Z chętnie decyduje się na tymczasowe formy zatrudnienia. Zyskujący na popularności trend tzw. gig economy oznacza, że w najbliższym czasie jeszcze częściej niż dotychczas będziemy mieć do czynienia z freelancerami czy osobami pracującymi dorywczo na różnych stanowiskach. Chcąc zwiedzać świat i zdobywać różnorodne doświadczenie młodzi ludzie wierzą, że na stabilizację i robienie kariery mają jeszcze czas. Jako osoby wkraczające dopiero na rynek pracy pragną przede wszystkim realizować swoje pasje, a praca zarobkowa jest dla nich tylko środkiem do osiągnięcia tego celu.Z badania „Wyraź siebie” przeprowadzonego przez agencję People wynika, że możliwość bycia sobą w miejscu pracy jest istotna aż dla 95% ankietowanych osób. Ponad połowa badanych uważa natomiast, że różnorodność może pozytywnie wpłynąć na osiągane przez organizację wyniki. W 2020 roku firmy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej podejmować będą inicjatywy zmierzające do wyrównywania warunków zatrudnienia dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich płci, wieku, narodowości czy orientacji seksualnej.Pracodawcy szybko uświadamiają sobie też, że znacznie bardziej od widoku swojego pracownika przy biurku satysfakcjonuje ich realny efekt jego pracy, dlatego też w 2020 z pewnością zaobserwujemy jeszcze większą elastyczność firm w kwestii pracy zdalnej czy tzw. home office. Oznacza to korzyść także dla pracodawców – nie od dziś wiadomo, że zadowolenie pracownika bezpośrednio przekłada się na jego efektywność, a badania wskazują, że 60% osób pracujących zdalnie lubiłoby swoją pracę mniej, gdyby te same obowiązki musieli wykonywać stacjonarnie.Wszystko wskazuje na to, że rok 2020 będzie czasem ekscytujących zmian, a zarazem poważnych wyzwań, z którymi przyjdzie zmierzyć się branży HR. Rekruterów czeka sporo pracy, ale też możliwości rozwoju i redefiniowania swojej roli na dynamicznie rozwijającym się rynku. Jedno jest pewne – zarówno branża HR, jak i pracodawcy w 2020 roku nie będą mogli narzekać na nudę.