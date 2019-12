Cyberprzestępcy nie przespali świąt. Zaatakowali m.in. linie lotnicze i kopalnie

Cyberprzestępczość nie śpi i najwyraźniej nie robi sobie również wolnego. Koniec grudnia dla wielu z nas oznaczał zwolnienie tempa, ale nie dla cyberprzestępców, którzy ten czas postanowili poświęcić na ataki. Ich ofiarą padły m.in. amerykański przewoźnik lotniczej RavnAir, Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD) oraz klinika w San Antonio. Działalność każdego z zaatakowanych została kompletnie sparaliżowana. To kolejny dowód na to, jak bolesne mogą być skutki ataków wymierzonych w infrastrukturę krytyczną.

Atak na amerykańską linię lotniczą

Paraliż czeskich kopalń

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrea Danti - Fotolia.com Haker Koniec grudnia 2019 roku był wyjątkowo pechowy dla amerykańskiej linii lotniczej RavnAir, czeskiej kopalni oraz ośrodka zdrowia w San Antonio, które zostały zaatakowane przez cyberprzestępców.

Zakłócenie pracy klinik w San Antonio

Coraz częstsze ataki na przedsiębiorstwa

- Cyberprzestępczość coraz częściej atakują przedsiębiorstwa, posiadające duży kapitał, cenne dane, które są w stanie zapłacić potężny okup za ich odzyskanie – wyjaśnia Sadkowski. - Aby móc się uchronić przed cyberatakami, należy zadbać o bezpieczeństwo firmy – ustanowić odpowiednie polityki, wdrożyć systemy antywirusowe, które nie tylko będą chronić organizację przed bieżącymi zagrożeniami, ale również przed atakami targetowanymi, coraz częściej przeprowadzanymi przez cyberprzestępców. Warto przeszkolić również pracowników pod kątem wykorzystywanych przez hakerów technik socjotechnicznych oraz zagrożeń, czyhających na nich np. w wiadomościach e-mail – uzupełnia Sadkowski.



Pierwszy ze świątecznych cyberataków przeprowadzono tuż przed wigilią. Ofiarą padł amerykański przewoźnik RavnAir obsługujący przeloty na Alasce. Jego sieć zainfekowana została złośliwym oprogramowaniem , które zakłóciło działanie systemu służącego do serwisowania samolotów De Havilland Canada DHC-8 (znanych jako Dash 8). W efekcie cyberprzestępczych działań 260 pasażerów wróciło do domu na Boże Narodzenie.Również przed wigilią hakerzy uderzyli w serwery Kopalń Ostrawsko-Karwińskich (OKD). Ten atak wywołał konieczność wstrzymania wydobywanie węgla we wszystkich swoich kopalniach. Agencja CTK przypomniała, że w grudniu podobny atak był skierowany na system komputerowy szpitala w Beneszowie, w którym od miesiąca nie odbywają się niektóre operacje.Jak podał w Wigilię portal Express News, systemy komputerowe klinik należących do ośrodka zdrowia Center for Health Care Services w San Antonio (USA) zostały zainfekowane złośliwym oprogramowaniem uniemożliwiającym pracę przychodni. Aktualnie trwa dochodzenie FBI oraz Secret Service w sprawie incydentu. Jednocześnie spekuluje się, że cyberatak został przeprowadzony na większą skalę i może mieć związek z atakiem przeprowadzonym 13 grudnia 2019 roku na Nowy Orlean, który był na tyle poważny, że burmistrz ogłosił stan wyjątkowy.Jak podkreśla Kamil Sadkowski z ESET, cyberprzestępczość coraz częściej atakuje nie tylko tzw. infrastrukturę krytyczną, jak miało to miejsce w przypadku wspomnianych kopalń, czy ośrodków zdrowia, ale również duże firmy z sektora prywatnego.