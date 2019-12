Kac w pracy. Dla 4% Polaków to norma

Wprawdzie 43,5% Polaków deklaruje, że nigdy nie poszła do pracy na tzw. kacu, to jednak równie liczne jest grono tych, którzy przyznają się, że zdarzyło im się to jeden lub kilka razy (43,8%).

- Statystyczny Polak w ciągu roku wypija niewiele więcej alkoholu niż statystyczny Brytyjczyk, ale wybiera trunki mocniejsze, którymi jednorazowo łatwiej się upić. Efektem takiego picia może być silniejszy kac. Według WHO aż 36% spożywanych w Polsce alkoholi to grupa spirytusowa, do której zaliczają się wódki i nalewki. W przypadku Brytyjczyków ta grupa to 22% spożycia. Na Wyspach, choć może trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę stereotypy o Brytyjczykach, najpopularniejszym alkoholem jest wino – komentuje Hunter Abbott z firmy AlcoSense Laboratories.

Kac a kodeks pracy

Pozostali respondenci badania zrealizowanego przez AlcoSense zasłonili się przed odpowiedzią niepamięcią (7,6%), woleli nie odpowiadać (1,2%) bądź też bez ogródek odpowiedzieli, że kac w pracy zdarza im się regularnie (3,9%).Okazuje się również, że kac w pracy przytrafia się przedstawicielom obu płci. Przynajmniej raz towarzyszył ponad połowie mężczyzn i niemal 40% kobiet.Polaków zwykło się klasyfikować jako jeden z narodów, który najczęściej zagląda do kieliszka. I rzeczywiście - spożycie alkoholu w Polsce nie należy do najniższych, ale wynik który osiągnęliśmy daje nam miejsce dopiero w drugiej dziesiątce globalnego zestawienia. Zawarte w opracowanym przez WHO raporcie „Global status report on alcohol and health 2018” wskazują, że statystyczny Kowalski rocznie spożywa 11,6 l stuprocentowego alkoholu na głowę. Nasi sąsiedzi – Czesi, Litwini i Rosjanie – wypijają więcej.Co z kacem? Okazuje się, że w tym przypadku bardziej istotna może być struktura spożycia alkoholu , a nie jego ilość.Stawienie się w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub picie alkoholu w trakcie pełnienia obowiązków służbowych jest naruszeniem kodeksu pracy. Z kolei pracowanie na kacu teoretycznie nie. Jednak jeśli czujemy się fatalnie, to pracujemy mniej wydajnie. Stąd pojawianie się w pracy z widocznym „syndromem dnia wczorajszego” może mieć przykre konsekwencje. Tym bardziej, że intensywny kac jest dość trudny do ukrycia.