163 butelki wódki na polskim weselu

Jeśli polskie wesele, to grubo ponad 100 butelek wódki. Z raportu sporządzonego przez Oferteo.pl wynika, że "czysta" jest niekwestionowaną królową rodzimych uroczystości weselnych - decyduje się na nią aż 97% organizatorów. Jeśli chodzi o pozostałe trunki, to 63% badanych decyduje się na wino. Piwo najczęściej pojawia się w województwie warmińsko-mazurskim, a whisky - na imprezach organizowanych na terenie Wielkopolski.

– Alkohol na wesele to zazwyczaj spory wydatek. Aby zaoszczędzić, warto odpowiednio wcześnie zacząć szukać odpowiedniego dostawcy. Mamy wtedy czas na zapoznanie się z ofertami hurtowni i porównanie cen. Odkładając ten wybór na ostatnią chwilę, narażamy się na stres i ryzyko, że będziemy musieli zdecydować się na ofertę, która nie satysfakcjonuje nas w pełni – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.



Jak wynika z danych zebranych przez Oferteo.pl, serwis łączący poszukujących towarów z ich dostawcami, na przeciętnym polskim weselu pojawiają się 163 butelki wódki . I wprawdzie organizatorzy zamawiają również inne trunki, ale ich popularność jest znacznie niższa - na wino decyduje się 61% badanych, na piwo 39%, a na whisky - 28%.Raport Oferteo.pl umożliwia nam również prześledzenie popularności danych alkoholi w poszczególnych województwach. Okazuje się, że wódka dominuje w każdym z nich. Na piwo najczęściej (61%) decydują się mieszkańcy Warmii i Mazur, a zainteresowanie winem wszędzie sięga około 60%. Wyjątkiem jest Podkarpacie (46%). Whisky największym uznaniem cieszy się w Wielkopolsce. Wielkopolanie są zresztą klientami o najbardziej różnorodnych upodobaniach, ponieważ zainteresowanie każdym z alkoholi było na stosunkowo wysokim poziomie.Jak długo przed weselem należy zająć się poszukiwaniem dostawcy alkoholu? 35% Polaków robi to z miesięcznym wyprzedzeniem, a 32% chce zrealizować zakup tak szybko, jak to możliwe. Prawie co czwarty zainteresowany (23%) może pozwolić sobie na 3 miesiące oczekiwania na zamówienie, a 10% kupujących, wybierając alkohol, nie ma jeszcze wyznaczonego terminu wesela i nie jest w stanie precyzyjnie określić, na kiedy go potrzebuje.