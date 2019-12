Nowa luka w WhatsApp. Konieczna aktualizacja

Check Point informuje o wykryciu luki w popularnym komunikatorze WhatsApp. Może ona posłużyć do stworzenia złośliwej wiadomości grupowej i w efekcie doprowadzić do awarii aplikacji wszystkich osób biorących udział w czacie.



WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Szacuje się, że używa go ponad 1,5 miliarda użytkowników z całego świata. Każdego dnia za jego pośrednictwem wysyłanych jest przeszło 65 miliardów wiadomości. Popularność WhatsApp wyraźnie zaznacza się i w naszym kraju. Z ubiegłorocznych doniesień tygodnika Newsweek wynika, że korzystają z niego m.in. Arkadiusz Mularczyk, Borys Budka, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Sławomir Neumann. Z kolei według źródeł Wirtualnej Polski, na WhatsAppa niemal codziennie loguje się prezydent Andrzej Duda.

Kliknij, aby powiekszyć fot. LoloStock - Fotolia.com Zaktualizuj WhatsApp Bug w czacie grupowym pozwalał na usunięcie wszystkich danych konwersacji i awarię aplikacji.

- Ze względu na to, że WhatsApp jest jednym z wiodących na świecie kanałów komunikacji dla konsumentów, firm i agencji rządowych, możliwość uniemożliwienia korzystania z WhatsApp i usunięcie cennych informacji z czatów grupowych jest potężną bronią dla hakerów. Wszyscy użytkownicy WhatsApp powinni zaktualizować aplikację do najnowszej wersji, aby uchronić się przed tym potencjalnym atakiem – powiedział Oded Vanunu, szef działu badań nad lukami bezpieczeństwa produktów w firmie Check Point.

Luka w komunikatorze WhatsApp została wykryta przez zespół Check Point Research przy okazji weryfikowania komunikacji pomiędzy komunikatorem WhatsApp a jego internetową wersją - WhatsApp Web. Mogła ona umożliwiać wysyłanie złośliwego czatu grupowego, który spowodowałby awarię aplikacji wszystkich członków grupy. Aby odzyskać aplikację WhatsApp, użytkownicy musieliby ją odinstalować i zainstalować ponownie, a następnie usunąć grupę zawierającą wiadomość.Jak donosi Check Point, aby utworzyć złośliwą wiadomość, która miałaby wpływ na grupę WhatsApp, „zły aktor” musiałby być członkiem grupy docelowej (WhatsApp pozwala na maksymalnie 256 użytkowników na grupę). Używając WhatsApp Web i narzędzi do debugowania swojej przeglądarki internetowej, mógłby edytować określone parametry wiadomości i wysłać edytowany tekst do grupy. Ta edytowana wiadomość spowodowałaby awarię u wszystkich członków grupy, uniemożliwiając im dostęp do wszystkich funkcji WhatsApp, dopóki nie zainstalują aplikacji ponownie i nie usuną grupy ze złośliwą wiadomością.Check Point Research przekazało swoje ustalenia WhatsAppowi 28 sierpnia 2019 r. WhatsApp potwierdził je i opracował poprawkę, aby rozwiązać problem, który jest dostępny od wersji WhatsApp 2.19.58. Użytkownicy powinni ręcznie dokonać aktualizacji swojego oprogramowania.