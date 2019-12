GUS: w grudniu nastroje konsumentów pikowały

Jak prezentuje się koniunktura konsumencka w naszym kraju? Najnowsze doniesienia GUS wskazują na pogorszenie nastrojów wśród polskich konsumentów. Powodem tych spadków są m.in. gorsze oceny sytuacji ekonomicznej kraju oraz mniej optymistyczne przewidywania co do bezrobocia oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Koniunktura konsumencka. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w grudniu 2019 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz jego wartości składowe według miesięcy Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) jest niższy o 2,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Koniunktura konsumencka. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w listopadzie 2019 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) oraz jego wartości składowe Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) spadł o 3,0 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak wynika z danych opublikowanych dzisiaj przez GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który syntetycznie opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł względem poprzedniego miesiąca o 2,4 p. i ukształtował się na poziomie 4,3. Niższe aniżeli przed miesiącem okazały się wszystkie składowe wskaźnika z wyjątkiem oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów, która zanotowała wzrost o 1,8 p. proc.W odniesieniu do grudnia 2018 r. obecna wartość BWUK jest jednak wyższa o 3,2 p. proc.W całym 2019 r. BWUK był okazał się o 2,0 p. proc. wyższy niż w minionym roku i osiągnął poziom 7,7.Doniesienia GUS obejmują również wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej. W bieżącym miesiącu spadł on o 3,0 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -0,8.Wszystkie składowe tego wskaźnika zarejestrowały niższą wartość niż przed miesiącem.Największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 4,9 p. proc.) oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (o 2,7 p. proc.) Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 2,4 p. proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz 2,2 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W grudniu br. WWUK osiągnął wartość o 1,0 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2018 r.W 2019 r. wartość WWUK była o 1,1 p. proc. wyższa niż w 2018 r. i ukształtowała się na poziomie 4,0.