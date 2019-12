Blockchain i co jeszcze? Główne trendy technologiczne 2020 roku

Blockchain, inteligentna automatyzacja, RFID (Radio-Frequency Identification) oraz zaawansowane narzędzia analityczne. To kluczowe trendy technologiczne 2020 roku – ogłosiła firma Zebra Technologies Corporation. To właśnie one mają zapewniać firmom wyższy poziom innowacyjności.

Rozwój blockchain

Kliknij, aby powiekszyć fot. Production Perig - Fotolia.com Blockchain bank is coming Choć technologia blockchain dopiero raczkuje w sektorze biznesowym, bez wątpienia będziemy obserwować jej coraz szersze zastosowanie.

Szersze zastosowanie technologii RFID oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych

Rozwój inteligentnej automatyzacji

Sztuczną inteligencję bazującą na komputerowych systemach wizyjnych z wykorzystaniem takich rozwiązań, jak skanery, czujniki wizyjne i roboty. Z uwagi na fakt, że kamery stają się coraz bardziej inteligentne, przedsiębiorstwa będą w stanie monitorować swoje środowisko oraz obiegi pracy na potrzeby automatyzacji procesu decyzyjnego i zwiększania poziomu zadowolenia klientów. W kontekście handlu detalicznego może to oznaczać szersze zastosowanie kas samoobsługowych lub automatyzację kontroli zapasów w magazynie dzięki robotom-asystentom.

Rozwiązania z zakresu rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality, AR) ułatwiające personelowi realizację zadań lub wspomagające nowych pracowników z wykorzystaniem urządzeń ubieralnych (ang. wearables) lub komputerów przenośnych. Rozwiązania tego rodzaju mogą sprawdzać się najlepiej w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających w swoich magazynach, zakładach i sklepach pracowników sezonowych lub tymczasowych.

Roboty zapewniające wskazówki lub asystujące ludziom podczas pracy, tak aby mogli oni zapomnieć o monotonnych i powtarzalnych czynnościach i skupić się na ważniejszych zadaniach. Strategia ta pozwoli firmom oddelegować cenny personel tam, gdzie to konieczne. Dla przykładu w szpitalu zadania związane z transportem leków lub próbek i ich monitorowaniem można powierzyć robotom, aby podnieść jakość opieki nad pacjentami.



Wprawdzie biznes z technologii blockchain korzysta ciągle w dość ograniczonym zakresie, to jednak w nadchodzącym czasie sięgać ma po nią ze zwiększoną częstotliwością - informuje Zebra Technologies. Po co? Aby poprawić np. efektywność walki z naruszeniami własności intelektualnej. Blockchain pozwala bowiem uzyskać kontrolę nad prawami do użytkowania, prywatności i bezpieczeństwa danych . Jest to szczególnie istotne w obecnych realiach rynkowych, kiedy to gwarantowanie klientom doświadczeń na oczekiwanym przez nich poziomie stało się po prostu koniecznością.Jak czytamy w komunikacie, blockchain ma być używany wszędzie tam, gdzie trzeba zbudować bazujące na danych „zaufanie”, lub tam, gdzie zachodzi potrzeba udostępniania określonych danych w bezpieczny sposób. Korzyści z niego czerpać ma m.in. branża farmaceutyczna, żywnościowa, sektor ochrony zdrowia, ale również transport, logistyka czy sprzedawcy dóbr luksusowych.W przypadku produkcji żywności zwiększy się w skali globalnej liczba przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów spożywczych i leków w celu zagwarantowania sprawnego działania łańcuchów dostaw oraz zwiększenia transparentności operacji i bezpieczeństwa konsumentów. Technologia blockchain będzie jednym z fundamentów ekosystemu, który ma pomóc firmom w realizacji założonych celów.Przedsiębiorstwa będą wymagać technologii pozwalających na kompleksowe monitorowanie, takich jak etykiety z czujnikiem temperatury, kody kreskowe i RFID. Blockchain pozwoli użytkownikom korzystać z rekordów lub danych w sposób bezpieczny i możliwy do zweryfikowania.W celu uzyskania przewagi nad konkurencją, współczesne przedsiębiorstwa potrzebują lepszej kontroli nad stanem zapasów oraz informacji o statusie realizowanych zadań i lokalizacji pracowników. Rosną ich oczekiwania względem technologii do rejestrowania danych wykorzystujących kody kreskowe 2D, komputerowe systemy wizyjne i RFID. Kody kreskowe 2D są codziennością na listach przewozowych, w sklepach spożywczych, na opaskach szpitalnych i przy płatnościach mobilnych, a ich popularność będzie niewątpliwie rosnąć.Co ciekawe będziemy obserwować szersze zastosowanie technologii RFID i komputerowych systemów wizyjnych w tak odmiennych dziedzinach, jak sport, produkcja i handel. Popularność elektronicznych kodów produktu (ang. Electronic Product Code, EPC) rośnie — w samym tylko roku 2019 wskaźnik rozwoju tego rynku wzrósł o ponad 30 proc., podwajając wynik z roku 2018.Dostęp do danych w czasie rzeczywistym, jaki oferuje technologia RFID i komputerowe systemy wizyjne, wymusza na przedsiębiorstwach wdrożenie kompleksowych rozwiązań do gromadzenia i analizy danych pozwalających podejmować lepsze decyzje biznesowe w krótszym czasie.Firmy szukają rozwiązań technologicznych pozwalających zautomatyzować proces delegowania zadań pracownikom dysponującym danymi pochodzącymi z systemów monitorujących oraz preskrypcyjnych narzędzi analitycznych. Inteligentne technologie z zakresu automatyzacji będą obejmować m.in:W miarę wzrostu znaczenia nowych technologii większość współczesnych rozwiązań do optymalizacji obiegów pracy pozostaje w tyle –skupia się tylko na procesach obsługiwanych przez człowieka lub tylko na procesach zautomatyzowanych przy znikomej lub zerowej synergii. W stosunkowo bliskiej przyszłości sprawne zarządzanie systemami zautomatyzowanymi i ludźmi oraz koordynowanie ich działań będzie kluczowe dla maksymalizacji produktywności.