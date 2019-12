Echo Investment buduje nowy biurowiec w centrum Wrocławia

Echo Investment buduje biurowiec w centrum Wrocławia. Czternastokondygnacyjny MidPoint71 wzniesie się przy ul. Powstańców Śląskich 9, powiększając wrocławski zasób biurowy o kolejne 37 tysięcy mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Prace budowlane już ruszyły. Echo Investment przeprowadziło już wstępną remediację gruntów. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze związane z wykonaniem ściany szczelinowej, która zabezpieczy wykop, a docelowo zyska funkcję ściany zewnętrznej w części podziemnej budynku.Nowy biurowiec będzie liczyć sobie czternaście kondygnacji. Niższa, sześciokondygnacyjna podstawa budynku ozdobiona zostanie efektowną elewacją w odcieniach rudości. Interesującym wykończeniem całości będą tarasy tworzące dodatkowe miejsca wypoczynku dla najemców. Parter budynku zarezerwowany został dla punktów usługowych, restauracji oraz przestrzeni wspólnych . W planach jest również zaaranżowanie przestrzeni wokół biurowca tak, aby stała się atrakcyjnym miejscem zarówno dla jego użytkowników, jak i samych wrocławian.Jak donosi Echo Investment, nowy biurowiec został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi certyfikacji BREEAM na poziome Excellent, wprowadzając wiele rozwiązań wspierających m.in. oszczędność energii i wody, politykę gospodarki odpadami oraz minimalizację oddziaływania budynku na środowisko. Znajdzie się tutaj, m.in. 106 miejsc dla rowerów. W specjalnie do tego przystosowanej strefie rowerzyści będą mogli skorzystać z szatni oraz pryszniców. Od strony istniejącego budynku mieszkaniowego, sąsiadującego z powstającym biurowcem MidPoint71, deweloper przewiduje wykonanie parkingu przystosowanego do obsługi pojazdów z napędem elektrycznym.Za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada pracownia Medusa Group znana z ciekawych i zgodnych z najnowszymi trendami realizacji. Deweloper nie wybrał generalnego wykonawcy. W procesie przetargowym wybierani są wykonawcy poszczególnych pakietów.„Hit the point – MidPoint71” to hasło przewodnie całej inwestycji. Deweloper oparł komunikację na wyjątkowej lokalizacji. „MidPoint” nawiązuje bezpośrednio do centrum miasta, a dodanie liczby „71” zaczerpniętej z numeru kierunkowego stolicy Dolnego Śląska to podkreślenie wrocławskiego ducha tego miejsca.Zakończenie realizacji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowane zostało na IV kwartał 2021 roku.