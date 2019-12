Cyberprzestępczość 2020. ESET wskazuje 4 główne trendy

Fake news i uczenie maszynowe staną się nowym orężem cyberprzestępców – to jeden z wniosków, do jakich prowadzą opublikowane przez ESET prognozy na nadchodzące 12 miesięcy. Jak będzie wyglądać cyberbezpieczeństwo 2020? W jakim kierunku podąży cyberprzestępczość? Co powinno wzbudzać nasze obawy?

1) Cyberprzestępczość znowu sięgnie po fake news

2) Prywatność danych będzie wymagała większej uwagi

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrea Danti - Fotolia.com Jakie trendy w cyberbezpieczeństwie na 2020 rok? Cyberprzestępcy mogą wykorzystać uczenie maszynowe w celu zwiększenia skali i złożoności swoich ataków.

3) Hakerzy sięgną po uczenie maszynowe

- Ta technika może wyrządzić szkodę osobom publicznym, których obraz może zostać zmanipulowany – np. podstawiony do nigdy niewypowiedzianych słów – tłumaczy Moore. Ekspert ostrzega: w przyszłym roku ludzie powinni zwrócić szczególną uwagę na deepfake i sceptycznie podchodzić do oglądanych filmików, nawet tych wyglądających na realistyczne, ponieważ mogą okazać się nieprawdziwe.

4) Cyberprzestępczość zapoluje na inteligentne miasta

- Mimo, że inteligentne budynki oraz miasta nie przeglądają Internetu, ani nie korzystają z poczty elektronicznej, nadal muszą być chronione przed atakami hakerów i zagrożeniami – tłumaczy Pastorino. Do nich szczególnie należy wykorzystywanie urządzeń IoT do kopania kryptowalut, a także blokowania do nich dostępu, nazywając to zjawisko “Ransomware of Things”.

Noblista Niels Bohr powiedział kiedyś, że "przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeśli idzie o przyszłość". Niejako na przekór temu stwierdzeniu, ESET prezentuje swoje prognozy odnośnie tego, co czeka cyberbezpieczeństwo w zbliżających się miesiącach. Oto 4 główne trendy, wyodrębnione na podstawie obserwacji prowadzonych przez ekspertów.W nadchodzących roku fake news , zresztą nie po raz pierwszy w historii, ma stać się narzędziem, po które cyberprzestępczość sięgać będzie nader chętnie. Wszystko za sprawą zbliżających się wyborów prezydenckich w USA. Jak przekonuje Tony Anscombe z ESET, cyberprzestępcy z chęcią sięgać będą po kompromitujące informacje odnośnie pretendentów na najważniejsze amerykańskie stanowisko. Podobny mechanizm był już raz wykorzystany w aferze Cambridge Analytica, kiedy Facebook musiał zapłacić 5 milionów dolarów kary za to, że informacje na temat użytkowników serwisu zostały wykorzystywane do siania propagandy i wpływania na wyniki m.in. wyborów w USA.Wprawdzie spora rzesza państw i organizacji zadbała już o należyte wdrożenie regulacji RODO, to w społeczeństwie nie brakuje obaw o niewłaściwe wykorzystywanie danych osobowych. Lysa Myers, starszy analityk zagrożeń w ESET podkreśla, że dopóki grzywny za naruszenia prywatności nie zwiększą się, problem ten nie zniknie. Ekspertka podziela w tej kwestii poglądy międzynarodowej organizacji zajmującej się zagadnieniem prywatności klientów (International Association of Privacy Professionals). W opinii Myers organizacje, którym uda się połączyć cele biznesowe wraz z poszanowaniem prawa do prywatności klientów zyskają znaczną przewagę na rynku. Myers zwraca uwagę również na niewystarczający zabezpieczanie dostępu do danych i sieci za pomocą wyłącznie loginów i haseł. Jej zdaniem firmy powinny wdrażać wieloskładnikowe uwierzytelnianie, w uzupełnieniu do wykorzystywania obecnie haseł.Rosnąca popularność, jaką zyskuje uczenie maszynowe, czyli technologia umożliwiająca wykorzystanie mechanizmów AI do analizy danych oraz powtarzających się schematów zachowań, nie umknie uwadze cyberprzestępców.Cyberprzestępczość może bowiem - i to z powodzeniem - wykorzystywać uczenie maszynowe w celu zwiększenia skali i złożoności swoich ataków. Jedną z technik wykorzystujących tę technologię, o której bardzo głośno było w 2019 roku, jest deepfake, czyli technika obróbki obrazu, polegająca na łączeniu obrazów twarzy ludzkich przy użyciu technik sztucznej inteligencji. Jake Moore, specjalista ds. bezpieczeństwa ESET, przewiduje, że w 2020 roku ta technologia będzie coraz częściej wykorzystywana przez cyberprzestępczość.Inteligenta infrastruktura miast to raczkujący w Polsce temat. Globalne statystyki mówią jednak, że ponad 80 procent nowych budynków zawiera już element Internetu Rzeczy (IoT). Eksperci z ESET nie kryją obaw związanych z rozwojem inteligentnych miast, ponieważ rzadko projektuje się je z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa IT. Jak wskazuje Cecilia Pastorino z ESET, wiele inteligentnych urządzeń i systemów nie posiada silnych protokołów uwierzytelniania lub nie jest w ogóle chronionych przez żadne rozwiązanie zabezpieczające. Ekspert wskazuje, że istotnym problemem jaki może pojawić się w kolejnym roku mogą być ataki złośliwego oprogramowania na tzw. inteligentne miasta.