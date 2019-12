10 faktów i mitów nt. bezpieczeństwa w sieci

Internet zapewnia mi anonimowość. Publiczne hotspoty są częstszym celem ataków niż prywatne punkty dostępu. Jeśli odwiedzam tylko bezpieczne strony, antywirus nie jest mi potrzebny. VPN szyfruje aktywność w sieci. Dane przechowywane w chmurze są podatne na wyciek. Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe, a któremu należy zadać kłam? Bitdefender przedstawia 10 mitów i prawd na temat bezpieczeństwa w sieci.

MIT: W internecie jestem zawsze anonimowy

MIT: Jedno hasło do wszystkich kont ułatwi nasze życie

MIT: Odwiedzam tylko bezpieczne strony. Antywirus nie jest mi potrzebny

MIT: Odwiedzam tylko bezpieczne strony. Antywirus nie jest mi potrzebny

MIT: wystarczy hasło do płatności internetowych

MIT: Wystarczy smartfon zablokować hasłem – nikt się do niego nie dostanie

MIT: Dane wirtualne, w tak zwanej chmurze są podatne na wyciek

PRAWDA: Publiczne hotspoty są bardziej narażone na ataki

PRAWDA: Należy klikać tylko w takie łącza, które są według nas zaufane

FAKT: VPN szyfruje naszą aktywność w sieci

FAKT: Należy chronić nasze dane wyświetlając ich jak najmniej w publicznych miejscach

Powszechny dostęp do internetu stał się codziennością. Każdego dnia łączymy się z nim za pomocą komputerów i smartfonów, stałych łączy czy hotspotów, otwierając sobie tym samym drzwi do niezliczonej ilości informacji. Czy jednak mamy świadomość zagrożeń, które mogą na nas czyhać? Czy wiemy, jak dbać o bezpieczeństwo w sieci? Bezpieczny internet i ochrona urządzeń to tematy ciągle warte poruszania, tym bardziej, że mitów, które narosły wokół nich jest naprawdę sporo.Wydaje się nam, że korzystając z sieci nikt nas nie może wykryć. Niestety to największe kłamstwo, ponieważ nie oszukujmy się, nie jesteśmy anonimowi. Dlatego też pisząc różne, na przykład obraźliwe komentarze, bądź też po prostu przeglądając różne witryny, bardzo łatwo można nas namierzyć. Wystarczy zwrócić uwagę na to, że kiedy wyszukamy dany produkt w sieci, za chwilę na większości portali, które posiadają na przykład reklamy Google ta interesująca nas rzecz będzie się na nich pojawiać. Działa również tak zwana geolokalizacja. Jeśli czegoś szukamy zazwyczaj pojawiają się przedsiębiorcy oferujący ten produkt lub usługę w obrębie kilkunastu kilometrów od miejsca, w którym w danej chwili jesteśmy.Na pierwszy rzut oka może się to wydawać sensowne, bowiem nie będziemy zmuszeni do zapamiętywania szeregu haseł do wielu różnych kont. Tak naprawdę jest to jednak błędne myślenie, które może spowodować wiele problemów. Wystarczy wyciek danych z jednego z takich miejsc i cyberprzestępca będzie miał dostęp do większości naszych profili. Dlatego też wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy ustawić uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Szczególnie na łamach na przykład Facebooka, o banku nawet nie wspominamy.Systemy operacyjne posiadają coraz lepsze zabezpieczenia przed atakami, jednak na przykład sam Windows Defender, bądź też MacOS nie są w stanie wykryć wszystkich wirusów i ransomware. Dlatego też instalacja dodatkowego oprogramowania antywirusowego, takiego jak na przykład Bitdefender Internet Security pozwala nie tylko na niemal stuprocentowe wykrycie niebezpiecznego kodu, lecz także wyposażony jest w ochronę rodzicielską, antyphishingową i VPN, który zapewnia nam w pewnym stopniu anonimowość w sieci.W tym przypadku warto wrócić do kwestii uwierzytelniania dwuskładnikowego. Wykorzystując tylko hasło do potwierdzania płatności internetowych pozwalamy wręcz cyberprzestępcy wykorzystać to do kradzieży naszych środków zgromadzonych na koncie. Dosłownie każda transakcja, a także logowanie do konta bankowego powinno być potwierdzone hasłem, które bank prześlę nam SMS-em.To błędne myślenie, ponieważ istnieje wiele sposobów, by obejść zabezpieczenie hasłem – niezależnie, czy jest to pin, czy klasyczna blokada. W takim przypadku również powinniśmy stosować szereg zabezpieczeń. Pomocna będzie także instalacja oprogramowania antywirusowego na naszych urządzeniach mobilnych.Przedsiębiorstwa zajmujące się archiwizowaniem danych, a więc oferujące usługę chmury zapewniają szyfrowanie, dzięki czemu nie musimy się martwić o ich wyciek. Można również zastosować tak zwaną prywatną chmurę.Wiele osób mając ograniczony pakiet internetowy wykorzystuje do przeglądania witryn publiczne hotspoty. O ile te w restauracjach, hotelach czy innych miejsca, które mają hasło są w pewnym stopniu bezpieczne, o tyle tak zwane otwarte sieci Wi-Fi są bardzo narażone na ataki. Przez naszą nieuwagę możemy być kolejnym celem cyberprzestępcy, który wykorzysta nasz sprzęt do złych celów, na przykład ataków DDoS. Kolejnym problemem może być nieświadoma instalacja oprogramowania szpiegującego, które przechwyci obraz z kamerki, dźwięk za pomocą mikrofonu lub historię naszych kliknięć – także tych, po których logujemy się na konto bankowe. Dlatego też łączmy się z otwartą siecią publiczną tylko i wyłącznie wtedy, gdy musimy.Oczywiście nie powinniśmy klikać w linki, które wydają się nam podejrzane. Dotyczy to na przykład e-maili z podrobionymi fakturami od firm, z którymi nigdy nie mieliśmy okazji współpracować, bądź też reklam informujących nas o wygranej. Nie inaczej jest w przypadku mailingów z e-sklepów, które kuszą nas ogromną obniżką za sprzęt. W takim przypadku znów przydałby się antywirus, który w porę zablokowałby potencjalne przechwycenie naszych danych.Oprócz bardzo ciekawej funkcji, jaką oferuje VPN, a więc możliwości tak zwanej e-zmiany lokalizacji, która sprawia, że możemy uruchomić strony, które w danym kraju są niedostępne kolejną funkcją wirtualnej sieci prywatnej jest szyfrowanie naszej aktywności w sieci. Dzięki temu nawet korzystając z publicznych sieci Wi-Fi nie jesteśmy widoczni, a co za tym idzie szanse na ataki cyberprzestępców maleją.Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy być obserwowani w miejscach publicznych. Nie chodzi tu nawet o ogólnodostępne hotspoty, które mogą zawierać oprogramowanie szpiegujące. Chodzi o wyświetlanie na ekranie danych, które mogą być przez kogoś wykorzystane. Jeśli zostawiamy komputer w publicznym miejscu powinniśmy zadbać o to, by do systemu nie dostała się osoba powołana. W tym celu należy ustawić hasło logowania, a także wyłączyć możliwość pojawiania się powiadomień nawet na zablokowanym ekranie.