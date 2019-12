Zmiana pracy: 90% Polaków nie mówi "nie"

Skuteczność rekruterów zasługuje na pochwałę. Jak donosi opracowany przez Devire raport „Rynek zmiany pracy”, docierają oni już do blisko 9 na 10 kandydatów. W ostatnich 6 miesiącach zaproszenie do startu w rekrutacji otrzymało 86% respondentów. Propozycje padają na dość podatny grunt, ponieważ aż 90% badanych deklaruje dużą otwartość na nowe propozycje zawodowe, a co drugi jest właśnie w trakcie poszukiwania pracy. Najbardziej narażoną na rotację pracowników branżą są ubezpieczenia.

Realia rynku pracy prezentują się dziś dość dynamicznie, na co dowodem jest chociażby spora otwartość na zmianę pracy i związana z tym wzmożona rotacja pracowników. Potwierdza to opracowany przez Devire raport „Rynek zmiany pracy”.Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika że zmiana pracy jest interesująca dla 90% badanych. Jednocześnie 86% respondentów przyznaje, że na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy otrzymało zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji. Oferty pracy najwyraźniej zatem padają na podatny grunt, tym bardziej, że otrzymało je również 84% pracowników, którzy nie mogli w ostatnim czasie liczyć na podwyżkę.Z raportu wynika również, że praktycznie wszyscy aktywni zawodowo są na etapie zmiany, poszukiwania pracy lub deklarują otwartość na nowe wyzwania. 51% osób chce zmienić pracę i aktywnie jej szuka. Niewielu mniej respondentów (39%) nie szuka aktywnie pracy, ale jest otwartych na nowe propozycje. Jedynie 7% w ogóle nie szuka pracy. Pozostałe 3% to osoby, które właśnie zdecydowały się na zmianę pracy lub są w trakcie przejścia do nowej firmy.Dość interesująco prezentują się dane odnośnie pracowników IT - 84% z nich przyznaje wprawdzie, że zmiana pracy jest dla nich interesująca, ale jednocześnie połowa z nich (49%) nie szuka aktywnie nowych wyzwań, czekając na propozycję od potencjalnego pracodawcy.Najbardziej stabilną branżą jest PR i Social Media – tutaj aż 38% respondentów nie szuka pracy i nie chce zmieniać obecnej.Tak duża liczba zaproszeń do procesów rekrutacyjnych sprawia, że zmiana pracy nierzadko staje się faktem. Jak czytamy w komunikacie z badania, w ciągu ostatniego roku pracodawcę zmieniło 44% respondentów. Pracodawcom najtrudniej było zatrzymać młodych - 63% przedstawicieli pokolenia Z (18-25 lat) zdecydowało się na transfer do innej firmy. Na drugim miejscu znaleźli się Millenialsi (26-35 lat) – 47% z nich zadeklarowało zmianę. Niewiele mniej, bo 41% respondentów z pokolenia X (36-54 lat) również zdecydowało się na transfer do innego pracodawcy.Zaskoczeniem nie jest, że zmiana pracy w najmniejszym stopniu dotyczy starszych pracowników, których cechuje większe przywiązanie do firmy i – najwyraźniej – większa niechęć do zawodowego ryzyka. Jak wynika z raportu, w przypadku przedstawicieli pokolenia Baby Boomers (55+) jedynie 26% zdecydowało się ostatnio na zmianę pracodawcy.