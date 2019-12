Nieruchomości komercyjne: mamy za sobą dobry rok i niezłe prognozy 2020

Zbliża się koniec roku, a więc i czas podsumowań. Tej tradycji nie oparła się działająca na rynku nieruchomości komercyjnych firma doradcza Savills. Jej eksperci dokonali zarówno przeglądu sytuacji panującej w minionych 12 miesiącach, jak i pokusili się o prognozy na przyszłość.

Nieruchomości komercyjne - podsumowanie 2019

Kliknij, aby powiekszyć fot. Mike Mareen - Fotolia.com Biurowce Rynek nieruchomości biurowych w Polsce wzbogacił się w 2019 r. o ok. 745 000 m kw. nowej powierzchni, zwiększając swoje zasoby do 11,1 mln m kw.

Nieruchomości komercyjne - prognozy 2020

W ostatnim czasie nieruchomości komercyjne radziły sobie co najmniej dobrze - czytamy w komunikacie Savills. Co więcej, pod względem inwestycyjnym sytuacja miała się wręcz znakomicie. Wstępne szacunki wskazują, że łączna wartość tegorocznych transakcji inwestycyjnych ma szansę przekroczyć 7 mld euro, a więc być zbliżoną do rekordowego wyniku z poprzednich 12 miesięcy. Szczególną aktywnością charakteryzowali się inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Rynek biurowy powiększył się o około 745 000 m kw., osiągając tym samym poziom 11,1 mln m kw. Nowa podaż powierzchni handlowej sięgnęła z kolei 315 000 m kw. powierzchni handlowej, co powiększyło jej całkowite zasoby do 12,4 mln m kw. Na tym tle znacznie wyróżnia się dynamiczny rozwój rynku nieruchomości magazynowo-przemysłowych, który zwiększył zajmowaną przestrzeń o 2,7 mln m kw., do 18,4 mln m kw.Minione 12 miesięcy to również dwie, rekordowe transakcje biurowe na warszawskim rynku. Mowa tu o 45 600 m kw., które mBank wynajął na terenie Mennica Legacy Tower oraz renegocjacji umowy Orange Polska w Miasteczku Orange (44 850 m kw.).2019 rok należał także do nowych klas aktywów, zwłaszcza prywatnych domów studenckich i apartamentów na instytucjonalny wynajem. Popyt na alternatywne nieruchomości przewyższa podaż. Zgodnie z analizami Savills, w 2019 r. obserwowaliśmy również wytworzenie się nowych lokalizacji magazynowych oraz falę modernizacji starszych obiektów w segmencie biurowym i handlowym.Jak jednak podkreśla Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce, istnieją czynniki, które nieco studzą optymistyczne nastroje. Chodzi tu m.in. „wyzwania związane z dostępem do pracowników oraz potencjalne wahania koniunktury, zwłaszcza pogarszająca się kondycja gospodarki niemieckiej”.W 2020 r. na tapecie mogą być wszelkie rozważania na temat wpływu ewentualnego spowolnienia światowej gospodarki na rynek nieruchomości. Pomimo wypatrywania symptomów kryzysu już w 2019 r. rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce odnotował kolejne bardzo udane 12 miesięcy. Nieubłagalność cyklu koniunkturalnego może się jednak przełożyć na zwiększoną awersję do ryzyka wśród inwestorów oraz wydłużenie procesów decyzyjnych.Według Savills 2020 rok będzie również stał pod znakiem oddania do użytku spektakularnych wieżowców (The Warsaw HUB, Mennica Legacy Tower, Widok Towers, Skyliner), a także zakończenia realizacji kilku długo oczekiwanych projektów mixed-use (m.in. Browary Warszawskie i Elektrownia Powiśle).Wśród prognozowanych przez Savills trendów na kolejne miesiące znajduje się logistyka miejska, która wobec rozwoju sektora e-commerce może pomóc skrócić czas dostaw towarów, a także nacisk na nowe technologie w nieruchomościach (tzw. proptech) przy jednoczesnym zachowaniu troski o środowisko naturalne. Popyt na alternatywne klasy aktywów może przyczynić się do rozwoju m.in. prywatnych domów seniora.