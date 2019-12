Nowe technologie: 60% Polaków dostrzega korzyści, ale są też obawy

Żyjemy w czasach, w których postęp technologiczny jest już tak bardzo rozpędzony, że właściwie trudno jest wyobrazić sobie siłę, która mogłaby go powstrzymać. Zresztą i tak nie o to nam chodzi. 7 na 10 Polaków już pogodziło się z jego nieuchronnością, a 59% wyraźnie dostrzega jego zalety. Jednocześnie też spada odsetek tych, których technologiczna rewolucja nieco przeraża – wynika z badania Autopay Research “Polacy wobec zmian technologicznych”.

Nowe technologie to utrata prywatności, cyberterroryzm i uzależnienie od internetu

- Dwa największe kłamstwa internetu to: jestem pełnoletnia/y oraz przeczytałam/-em regulamin i politykę prywatności. To dość dobrze ilustruje nasze podejście do prywatności w sieci. Inna sprawa, że mimo deklarowania słusznych obaw o naszą prywatność, dalej korzystamy - często bez jakiegokolwiek głębszego zastanowienia - z mediów społecznościowych. Z wyzwaniami tego typu zderzamy się dopiero od kilku lat, ale już dzisiaj rozważne korzystanie z mediów społecznościowych to ważna kompetencja, którą powinniśmy nabywać już na etapie szkolnym - komentuje Sebastian Ptak.

- To chyba najbardziej zaskakujący wynik naszego badania. Chociaż obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji przejawiają raczej osoby powyżej 45 r.ż. niż młodsi, to właśnie “młodzi” dużo bardziej boją się, że maszyny zabiorą im pracę. Różnica jest tu bardzo wyraźna. Może wynikać to z różnych perspektyw, jakie mają przed sobą osoby w różnym wieku. Dla osób dopiero zaczynających swoje kariery zawodowe, zagrożenie to wydaje się bardziej realne niż w przypadku osób dobrze umocowanych na rynku pracy. Szczególnie tych, którym do emerytury bliżej niż dalej. Pracownikom po czterdziestce czy pięćdziesiątce wydaje się, że nieuchronne zmiany na rynku pracy już ich nie dotyczą. Czy tak będzie, to się jeszcze okaże - zauważa prezes Blue Media.

Odsetek Polaków dostrzegających korzyści, jakie niesie postęp technologiczny , zwiększył się względem minionego roku o 5 punktów procentowych. Jednocześnie z 26 do 24 proc. zmalał odsetek osób postrzegających go jako zagrożenie. Mniejsze jest również grono Polaków, które nowe technologie obdarza nieufnością (23 vs 27 proc. w 2018 roku).To jednak, że postęp technologiczny budzi w nas coraz większe zaufanie, a nowe technologie akceptację, nie oznacza jednak, że nie dostrzegamy wiążących się z nim zagrożeń. Wręcz przeciwnie - grupa twierdząca, że w związku z postępem technicznym nie ma żadnych obaw, na przestrzeni roku zmalała ponad dwukrotnie (z 18 do 8 proc.).Brak obaw o to, co przyniosą nowe technologie, dużo częściej deklarują mężczyźni niż kobiety - i to czterokrotnie częściej: odpowiednio 12 proc. i 4 proc. wskazań. Prawidłowość tę, choć nieco mniej dobitnie, potwierdzają również szczegółowe pytania o świadomość konkretnych zagrożeń. Ta rośnie w całej populacji, najwyraźniej jednak - wśród kobiet.Wśród obaw związanych z technologiami najczęściej wymieniana była utrata prywatności. Co istotne, grupa osób podzielających tę obawę wzrosła rok do roku z 53 do 60 proc. Na zagrożenia dla prywatności wskazało ponad dwie trzecie kobiet i ponad połowa mężczyzn. Nieco większe obawy związane z prywatnością w sieci przejawiają osoby powyżej 45. roku życia oraz mieszkające w dużych miastach.Tempo, w jaki rozwijają się nowe technologie budzi coraz większe obawy o cyberterroryzm, wymieniony przez ponad połowę ankietowanych (52 proc. wskazań, o 6 punktów procentowych więcej niż w ubiegłorocznych badaniach). Na trzecim zaś - uzależnienie od internetu, którego obawia się ogółem 46 proc. uczestników i uczestniczek badania, o połowę więcej niż rok wcześniej. Znów, zdecydowanie bardziej świadome zagrożeń w tym obszarze są kobiety, niż mężczyźni (odpowiednio 53 i 39 proc. wskazań).Nowe technologie to również sztuczna inteligencja . Z odpowiedzi respondentów wynika, że obawy z nią związanie rosną niezwykle dynamicznie, bo o niemal 50 proc. rok do roku! O to, że stanie się “mądrzejsza od ludzi”, obawia się dziś 31 proc. ankietowanych (w zeszłym roku obawy te podzielało 22 proc. z nich). O utratę intelektualnej przewagi nad maszynami - czy raczej algorytmami - obawiają się częściej kobiety niż mężczyźni.Co ciekawe, największe różnice między dwiema badanymi grupami wiekowymi występują w odpowiedziach na pytanie o automatyzację i możliwość związanej z nią utraty miejsca pracy. Dostrzega ją nieznaczny odsetek osób starszych (8 proc.), i aż co piąty respondent z grupy młodszej.