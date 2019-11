Branża automotive spodziewa się zamówień

6 na 10 reprezentantów polskiej branży automotive jest przekonanych, że w nadchodzących miesiącach produkcja będzie rosła, co 4. nie spodziewa się znaczących zmian, a niespełna co 10. mówi o spadkach. Jeszcze większe nadzieje na przyszłość mają jedynie Turcy. Jeśli jednak spojrzeć na odpowiedzi respondentów z innych krajów, to wieszczą one raczej stagnację niż wzrosty.

Branża automotive stagnacja czy rozwój?

- Branża automotive okres szczytu koniunktury ma już za sobą. W tym momencie to dojrzały rynek, na którym wolumeny produkcji oraz sprzedaży w najbliższych miesiącach pozostaną na wysokim poziomie i nie należy się spodziewać dużych wzrostów ani spadków. Stąd dominujący wśród przebadanych producentów spokój o przyszłość. Warto odnotować znaczący wzrost optymizmu w Wielkiej Brytanii, który może wskazywać na to, że przedstawiciele branży liczą na szybkie zakończenie brexitowej sagi i wywołane nim ożywienie gospodarcze. Natomiast Niemcy wykazują się podobną powściągliwością jak rok temu. Aż 58% przewiduje, że produkcja pozostanie na tym samym poziomie, a zaledwie 9% obawia się spadków. Te wskaźnik są kluczowe, ponieważ sytuacja w Polsce oraz innych krajach regionu CEE jest silnie uzależniona od koniunktury na rynkach zachodnich – mówi Jacek Opala, członek zarządu Exact Systems Sp. z o.o.

Automotive patrzy na Zachód

Wg GUS oraz AutomotiveSuppliers.pl, wartość towarów, które Polska wyeksportowała w minionym roku, przewyższyła 940 mld zł, z czego niemal 12% (110 mld zł) wygenerowała branża automotive. Głównymi odbiorcami są Niemcy (31,3%), Czechy (8,5%) i Włochy (7,7%).

- Sektor produkcji branży motoryzacyjnej w Polsce jest silnie uzależniony od eksportu. W przypadku pojazdów prawie wszystkie samochody wyprodukowane w Polsce oraz duży wolumen części i podzespołów wyjeżdżają za granicę. Ostatnie sygnały wskazują, że gospodarka niemiecka zaczyna spowalniać i można się spodziewać, że to pogorszenie odbije się także na polskim rynku. Równie dużym problemem będzie wpływ Brexitu na sytuację w całym sektorze motoryzacyjnym – komentuje Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Jak wynika z opracowanego przez Exact Systems raportu „MotoBarometr 2019. Nastroje w automotive”, polscy przedstawiciele branży motoryzacyjnej pozostają optymistami. 61% z nich liczy, że nadchodzące 12 miesięcy przyniesie zwiększenie poziomu zamówień. I wprawdzie jest to rezultat o 7 pp. gorszy niż w 2018 roku, to jednocześnie o 25% lepszy niż rok wcześniej, kiedy to branża automotive prezentowała wyjątkowo pesymistyczne nastroje. Na spadki produkcji przygotowuje się 9% badanych, a 25% spodziewa się stagnacji.Bardziej optymistyczne podejście do przyszłości produkcji reprezentuje tylko turecka branża automotive (67%). Być może jest to symptom, że po dwóch latach recesji nad Bosfor powraca dobra koniunktura . W Wielkiej Brytanii (49%), Portugalii (48%) i Rumunii (45%) optymistą jest mniej więcej co drugi przedstawiciel branży. Słowacy, Niemcy, Czesi i Węgrzy są bardziej zachowawczy w swoich prognozach. Większość z nich nie przewiduje znaczących zmian w najbliższych miesiącach, podobnie jak połowa respondentów z Rosji.Nie jest tajemnicą, że motoryzacja to jedna z branż charakteryzujących się największym, zglobalizowaniem, stąd też koniunktura w polskiej branży automotive zależy w dużym stopniu od sytuacji na rynkach zagranicznych i zamówień stamtąd napływających. 79% zapytanych uważa, że nowe zlecenia od partnerów z zagranicy mogą wpłynąć na wzrost produkcji. Natomiast 100% ankietowanych spodziewa się jej spadku, jeśli tych zamówień będzie mniej lub jeśli nastąpi załamanie popytu i produkcji aut w krajach, do których eksportujemy nasze wyroby motoryzacyjne. Mniej odczuwalne będą spadające zamówienia od kontrahentów z Polski, na co wskazuje 75% ankietowanych.Co, oprócz zamówień z zagranicy, może pobudzić wzrost produkcji? Ankietowani mają nadzieję, że pozytywnymi bodźcami okażą się nowe zamówienia od partnerów z Polski (19%), czy otwarcie nowej fabryki aut w państwach z nami sąsiadującymi (18%). Nieco mniej, bo 13% respondentów liczy na wzrost spowodowany powstaniem nowej fabryki samochodów w naszym kraju.