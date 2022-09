Kiepskie nastroje w automotive. Ceny samochodów znowu w górę

Branża automotive nie ma w ostatnim czasie zbyt wielu powodów do zadowolenia. Najpierw z powodu pandemii zmuszona była wstrzymywać nowe inwestycje. Teraz problemów przysparzają skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Niestety, jak wyraźnie wynika to z najnowszej edycji raportu „MotoBarometr 2022. Nastroje w automotive w Europie”, kłopoty sektora nie pozostaną bez wpływu na sytuację kupujących.

Pandemia mocno wpłynęła na rynek surowców energetycznych i metali, powodując wzrost cen zakupu towarów. Automotive dotkliwie to odczuło szczególnie na przełomie 2020 i 2021 roku, ale po znacznym spowolnieniu, nadeszło wyczekiwane odbicie. Nie trwało jednak długo – 24 lutego br. Rosja zaatakowała Ukrainę, co zagroziło wielu gałęziom globalnej gospodarki, w tym automotive. Kłopoty widoczne są właściwie w każdym badanym kraju. I chyba nikogo nie dziwi podnoszenie przez producentów cen pojazdów i części do nich. To najczęściej wskazywana reakcja branży na rosnące koszty prowadzenia działalności w niemal wszystkich badanych krajach. W Polsce powiedziało tak 57% zapytanych – zwraca uwagę Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems.

Wyższe ceny, a co z elektromobilnością?

Na ograniczeniu dystansu pomiędzy klientem a dostawcą może sporo zyskać rynek europejski. Producenci, którzy mają swoje fabryki w Europie, będą częściej szukać partnerów w bliższych lokalizacjach, rezygnując z dostawców z Azji. Jednak ta sama zasada zadziała zapewne w drugą stronę, czyli oddalone od Europy fabryki mogą chętniej nawiązywać współpracę z lokalnymi firmami – mówi Prezes Exact Systems.

Wysoki rachunek zapłacą kierowcy

Ze wzrostem cen samochodów mamy do czynienia już od kilku lat, jednak pandemia i wojna mocno go przyspieszyły. I mam tutaj na myśli nie tylko modele z salonów, ale także auta używane. Nierzadko kierowcy, którzy sprzedawali w tym roku swój 2- czy 3-letni samochód, uzyskiwali za niego cenę równą lub podobną do tej, jaką zapłacili przy wyjeździe z salonu. Tak się dzieje, gdy popyt przewyższa podaż. Ale nie możemy zapomnieć także o innych czynnikach, niezależnych od pandemii czy wojny. To przede wszystkim regulacje Unii Europejskiej w zakresie emisji spalin, którym muszą sprostać producenci – mówi Jacek Opala, członek zarządu Exact Systems.

Jeszcze starsze auta na polskich drogach

Niestety w naszym kraju cały czas jest niska świadomość konieczności przejścia na e-pojazd oraz brakuje zachęt finansowych i pozafinansowych, które pozwoliłyby większej grupie klientów wybrać auto z elektrycznym napędem. Jeszcze przed pandemią, a nawet na jej początku, spodziewaliśmy się, że auta spalinowe będą drożeć, a elektryczne stanieją. Jednak nic takiego się nie dzieje, na co wpłynęły skutki pandemii i wojny, w szczególności rosnące ceny surowców potrzebnych do produkcji. To niestety nie pomoże w „zielonej rewolucji”, bo Polaków po prostu nie stać na średniej klasy samochód elektryczny. Tylko ze wsparciem rządu, zarówno po stronie popytowej jak i podażowej, uda nam się „zazielenić” tablice rejestracyjne – prognozuje Jacek Opala z Exact Systems.

Z najnowszego raportu Exact Systems „MotoBarometr 2022”, który swoim badaniem obejmuje niemal tysiąc przedstawicieli branży motoryzacyjnej z 11 krajów europejskich jasno wynika, że po pandemii i wojnie już nie będzie tak samo. Dotyczy to zwłaszcza cen. W wyniku pandemii COVID-19 i wojny na terenie Ukrainy automotive najbardziej odczuło rosnące koszty surowców koniecznych do produkcji części lub podzespołów oraz koszty związane z inflacją.W 10 na 11 badanych krajów oba te elementy znalazły się w TOP3 wskazań. W Polsce takich odpowiedzi udzieliło odpowiednio 61% i 44% respondentów, a 58% wskazało na koszty mediów, w tym energii, gazu i wody.Odmienny pogląd na rosnące koszty prowadzenia działalności mają tylko przedstawiciele niemieckiego automotive, którzy najczęściej wskazali na koszty pracowników oraz mediów.Na pytanie „Co trwale zmieniły pandemia i wojna w branży motoryzacyjnej?” w 7 na 11 badanych krajów, w tym w Polsce (62%), przedstawiciele zakładów motoryzacyjnych najczęściej odpowiedzieli, że produkowane pojazdy będą droższe. Na Półwyspie Iberyjskim najtrwalszym skutkiem ostatnich wydarzeń, w opinii najliczniejszej grupy zapytanych, będzie przejście z produkcji „just in time” na „just in case”.Warto zwrócić uwagę, że tylko w Belgii i Holandii duża grupa respondentów wskazała na szybsze dokonanie się rewolucji elektromobilnej w efekcie pandemii i wojny (odpowiednio 60% i 71%). W innych krajach na ten element zwróciło uwagę co najwyżej kilkanaście procent osób. Natomiast nasi zachodni sąsiedzi uważają, że trwałą zmianą będzie większa regionalizacja produkcji.Problemy branży motoryzacyjnej nie pozostają bez wpływu na klientów końcowych. Przedstawiciele motozakładów w Polsce zapytani o najważniejsze konsekwencje, jakie odczują kierowcy, najczęściej wskazywali na długi czas oczekiwania na samochód (61%), wzrost cen (48%) oraz paliw (43%). Podobny zestaw skutków wskazywali respondenci w innych krajach objętych badaniem.Jakich podwyżek cen aut mogą spodziewać się Polacy w najbliższych miesiącach? W opinii 81% przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych wyniosą one maksymalnie 20%. Z czego 33% zapytanych wskazuje na maksymalny wzrost cen aut o 5%, 20% zapytanych – wzrost o 10%, a 28% zapytanych – wzrost do 20%. Co dziesiąty respondent jest większym pesymistą i spodziewa się podwyżek rzędu 20%-50%.W tegorocznym raporcie Exact Systems zapytał także o „motozachowania”, jakie wywołuje wśród Polaków pandemia lub wojna. 2 na 3 zapytanych przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych uważa, że obecnie więcej klientów odkłada wymianę swojego pojazdu na nowy model (68%), a co trzeci jest zdania, że częściej Polacy będą kupować pojazdy „z drugiej ręki” (31%). Te dwie odpowiedzi prowadzą do smutnego wniosku – polskie drogi będą się jeszcze bardziej starzeć. Co piąty respondent wskazał, że w wyniku obecnych zdarzeń społeczno-gospodarczych, więcej osób rozważy zakup e-samochodu (21%).