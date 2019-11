Top Marka 2019: marki motoryzacyjne

Motoryzacja pozostaje jedną z najbardziej medialnych branż, a w kontekście jej obecności w mediach zaznacza się wyraźnie wiodące znaczenie elektromobilności. Polacy w coraz większym stopniu są zainteresowani samochodami elektrycznymi, co znajduje bezpośrednie przełożenie na działania i komunikację marketingową brandów motoryzacyjnych. W najświeższym rankingu Top Marka 2019 – cyklicznym zestawieniu magazynu "Press" i "PRESS-SERVICE Monitoring Mediów" pod lupę wzięto auta klasy premium oraz segment popularny.

Sektor premium podąża za trendami

- Realizacja sloganu reklamowego „Przewaga dzięki technice” wyraźnie służy Audi - komentuje Sebastian Tomaszewski, analityk PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. To m.in. dzięki tej kampanii brand zajął czołową lokatę w badaniu wśród aut osobowych premium. W mediach szerokim echem odbiła się prezentacja pierwszego w pełni elektrycznego Audi – modelu e-tron, a potem e-tron coupe oraz kompaktowego elektrycznego SUV-a Audi Q4 e-tron.



Wśród marek samochodów popularnych prowadzi Volkswagen



- Nie ma wątpliwości: zaczęła się era motoryzacji opartej na elektryczności. Liczba publikacji o samochodach hybrydowych i elektrycznych rośnie z miesiąca na miesiąc, tak jak ich podaż na rynku – podsumowuje Daniel Mirkiewicz, analityk PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.



W segmencie samochodów premium 1. miejsce rankingu Top Marka 2019 przypadł w udziale Audi, któremu udało się zgromadzić aż 9 550 027 pkt. To jeden z najlepszych rezultatów wśród wszystkich przebadanych 500 podmiotów, który zagwarantował tej marce 4. pozycję w rankingu generalnym.Srebrnym medalistą, z wynikiem 8 811 004 pkt., okazało się BMW, które jednocześnie znalazło się na 5. miejscu pośród wszystkich objętych analizą brandów. Podium zamknął Mercedes - siła tej marki motoryzacyjnej została skalkulowana na 7 674 547 pkt., co zagwarantowało jej jednocześnie 8. lokatę głównego zestawienia. Na podkreślenie zasługuje również to, że Mercedesowi przypadł w udziale najwyższy indeks sentymentu w czołowej 5 branży (2,85).Do topowej piątki weszły również marki Ferrari i Volvo, których siłę wyliczono odpowiednio na 2 606 957 i 2 534 752 pkt.W przekazie na temat marek motoryzacyjnych premium dominowały informacje korporacyjne i produktowe. Ważne miejsce zajęła tematyka pojazdów elektrycznych. Lider zapowiedział, że do 2020 roku będą one dostępne w każdym segmencie aut. Natomiast BMW przyspieszyło prace nad modelami elektrycznymi i ogłosiło, że do 2023 roku zaoferuje ich 25. Z kolei Mercedes przyciągał uwagę mediów informacjami na temat sukcesów w F1, choć to elektromobilność była najważniejszym obszarem w przekazie, szczególnie w kontekście modelu EQC. Ferrari gościło w mediach najczęściej w związku z Formułą 1. Volvo z kolei zapowiedziało wprowadzenie w autach ograniczników prędkości i kamer monitorujących kierowców, co spowodowało lawinę komentarzy w mediach.Do najaktywniejszych mediów w prasie należały tytuły motoryzacyjne „Motor” i „Auto Świat” oraz dzienniki: „Express Ilustrowany”, „Rzeczpospolita” i „Dziennik Polski”. Procentowo udział w przekazie publikacji w prasie dla top 5 marek premium wynosił od 0,4 do 1,2 proc. W internecie o branży najczęściej publikowały Sportowefakty.wp.pl, Msn.com., Motoryzacja.interia.pl, Najnowsze-wiadomosci.eu oraz Spiderweb.pl. W social media zdecydowanie dominowały wzmianki na Facebooku - 4,2 mln.Miejsce 6. w branży samochodów premium zajęło DS., a kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce dopełniły marki: Porsche, Alfa Romeo, Lexus oraz Tesla. Warto dodać, że Lexus odnotował piąty w całym badaniu Top Marka 2019 wynik sentymentu – 4,02.W XII edycji badania Top Marka to Volkswagen okazał się liderem zestawienia marek samochodów popularnych, gromadząc 2 157 704 pkt. Siłę drugiego w rankingu brandu, Toyoty, wyliczono na 1 927 195 pkt. Na trzecim miejscu z wynikiem 1 873 661 pkt. znalazło się Renault, które wyprzedziło Forda – 1 761 579 pkt. i Škodę – 1 637 146 pkt.Škoda może pochwalić się najwyższym w top 5 indeksem sentymentu – 3,13. Volkswagen umocnił swą i tak silną pozycję na polskim rynku, czego dowodem jest liczba publikacji – 996 792, ich impact - 869 395 389, a także sentyment na poziomie 2,48. Warto zaznaczyć wysoką wartość dotarcia materiałów w przypadku Renault, które wyniosło 855 823 997 przy liczbie 540 849 informacji.O Volkswagenie sporo mówiło się w kontekście modeli elektrycznych ID oraz aut z segmentu SUV-ów i crossoverów: T-Roca, T-Crossa, Tiguana i Touarega. Toyota znana jest z aut hybrydowych, a zespoły startujące w autach marki odnosiły sukcesy w sportach motorowych, o czym donosiły media. Renault przyciągało uwagę dzięki swojemu zespołowi w F1 oraz modelowi elektrycznemu – Renault Zoe. Ford, mimo widocznie mniejszego zaangażowania w temat elektromobilności, zapowiedział w kwietniu 2019 aż 16 zelektryfikowanych modeli. Świetna sprzedaż Octavii i Fabii, premiera Scali oraz rozwój oferty SUV-ów przełożyły się na medialny wynik Škody.W topowej dziesiątce popularnych marek motoryzacyjnych znalazły się również: Opel, Fiat, Peugeot, Nissan oraz Citroën.