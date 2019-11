Sztuczna inteligencja przyspiesza projekty IoT

Efektywność wykorzystywania potencjału, jaki niesie za sobą Internet Rzeczy (IoT), jest w dużej mierze uzależniona od zaawansowania we wdrażaniu rozwiązań AI. Im to ostatnie jest większe, tym lepsze są rezultaty projektów IoT, a przewagę nad konkurencją budować jest znacznie łatwiej. I nie jest to tylko teoria, ale rzeczywistość potwierdzona doświadczeniami firm.

Sztuczna inteligencja i Internet Rzeczy. Jak to działa?

Decyzje związane z projektami IoT podejmuje 8 na 10 respondentów (79%), 9 na 10 (92%) utrzymuje, że za sprawą AIoT wyniki są znacznie bardziej zadowalające niż się spodziewano.

68% firm polega na danych pochodzących z urządzeń IoT, przygotowując zestawienie codziennych działań w arkuszach firmowych lub innych rozwiązaniach niebazujących na AI.

Tylko 12% respondentów wykorzystuje IoT w procesie planowania. Jednak gdy dodatkowo wdrożą AI, liczba podmiotów wykorzystujących dane w procesie planowania wzrasta do 31%.

wzrost przychodów (34%),

rozwój innowacji (17,5%),

możliwość oferowania klientom nowych usług cyfrowych (14,3%) oraz

obniżenie kosztów operacyjnych (11,1%).

Kliknij, aby powiekszyć fot. Egor - Fotolia.com IoT Projekty IoT są mniej efektywne bez wsparcia AI.

Do powyższych wniosków prowadzi najnowsze badanie zrealizowane przez IDC pod patronatem firm SAS, Deloitte i Intel. Przebadani na jego potrzeby liderzy biznesu w znakomitej większości (90% spośród 450 respondentów) podkreślają, że za sprawą AI wyniki, które udało im się osiągnąć w inicjatywach z zakresu IoT, przewyższyły ich najśmielsze oczekiwania. W efekcie ich przewaga nad konkurentami, którzy ograniczyli się jedynie do rozwiązań Internetu Rzeczy , okazała się nawet dwucyfrowa.Okazuje się zatem, że najbardziej udane operacje IoT są de facto inicjatywami AIoT, które należy rozumieć jako procesy decyzyjne, które wspomaga sztuczna inteligencja (w tym m.in. deep learning, uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie głosu oraz analiza obrazu) i Internet Rzeczy.Jak liderzy biznesu łączą technologie IoT i AI? Oto główne wnioski, do których prowadzi badanie.A jak prezentują się główne cele projektów AIoT? Respondenci w pierwszej kolejności wskazują tu na:Z badania wynika również, że firmy, które zbudowały kompetencje AIoT odnotowują lepsze wyniki w najważniejszych projektach, włączając w to: możliwość przyśpieszenia procesów, wprowadzanie nowych usług cyfrowych, zwiększenie produktywności pracowników oraz obniżenie kosztów. Przykładowo, firmy które wykorzystują dane IoT do usprawnienia procesów, lecz nie stosują AI, odniosły zamierzony skutek w 32% przypadków, podczas gdy firmy stosujące sztuczną inteligencję odniosły sukces w 53% przypadków.Sztuczna inteligencja stanowi naturalny element środowiska internetu rzeczy, w którym urządzenia gromadzą lub generują dane. AI pomaga amortyzować ważne procesy decyzyjne oraz działania oparte o dane. Dziś większość organizacji wykorzystujących IoT znajduje się w pierwszej fazie rozwoju tych projektów. Mogą one zauważyć pewne prawidłowości dzięki danym pochodzącym z urządzeń Internetu rzeczy, ale nie są w stanie ich zweryfikować, wykorzystać w fazie produkcyjnej czy przełożyć tego na wzrost produktywności. Te kolejne kroki wymagają wdrożenia AI.IoT i sztuczna inteligencja to połączenie, które umożliwia biznesowi rozwiązywanie bardziej złożonych problemów, niż jedynie sprawdzenie, czy dane urządzenie działa. Firmy mogą np. w handlu i produkcji określić zapotrzebowanie i zaplanować zatowarowanie lub ocenić jakość produktów, a w ochronie zdrowia zbadać stopień rozprzestrzenienia choroby w ramach placówki medycznej.