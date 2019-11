Grecja, first minute i all inclusive, czyli wakacje Polaków

Wakacje 2019 to stały się wspomnieniem, a większość z nas snuje już plany na kolejny, letni sezon. Warto jednak podsumować to, czym zaowocowało minione lato. Tradycyjnie już podjęły się tego Polska Izba Turystyki oraz Travelplanet.pl. Lektura ich wspólnego raportu pozwala dowiedzieć się m.in., gdzie najchętniej wybierali się Polacy, na jaki standard zakwaterowania i wyżywienia decydowali się najczęściej i z jakim wyprzedzeniem (last czy first minute) dokonywali rezerwacji. Oto szczegóły.

Wakacje 2019 – najchętniej wybierane kierunki

Wakacje 2019 – last czy first minute?

Wakacje 2019 – standard i ceny

Rodzinne wakacje 2019

Podsumowując 2018 rok w turystyce, mówiło się o wyjątkowo tanich lastach i rywalizacji cenowej, obawiając się odejścia klientów od wczesnej rezerwacji i first minute. Ten scenariusz się nie sprawdził, świetne wyniki przedsprzedaży potwierdziły, że turyści wolą kupować z wyprzedzeniem, korzystając z najbogatszej oferty i bonusów oferowanych przez organizatorów. Na wzmocnieniu pozycji Turcji i Tunezji straciły kierunki europejskie – jedynie Bułgaria pozostała na niezmienionym poziomie, przy lekkiej zwyżce Cypru. Pokazuje to wciąż wysokie zapotrzebowanie na relatywnie tańsze produkty turystyczne w okresie wakacji. Koniec sezonu zakłócił upadek Thomasa Cooka, który pociągnął za sobą Neckermanna. Na szczęście zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności zadziałały, potwierdzając stabilność rynku turystycznego - Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.

Wprawdzie jeszcze przed sezonem pojawiały się głosy jakoby ulubiona przez Polaków Grecja miała zostać zdetronizowana, to ostatecznie okazało się, że Turcja mocno wysunęła się na prowadzenie właściwie głównie w przypadku first minute . Potem już królowały greckie wyspy chociaż trudno nie wspomnieć, że zainteresowanie nimi dość mocno pikowało. Po drugiej strony barykady znalazła się właśnie Turcja, której z kolei udało się odnotować jeden z największych wzrostów popularności, co ostatecznie pozwoliło jej się uplasować na pozycji wicelidera najchętniej wybieranych przez Polaków destynacji.Co piąty z turystów, którzy wybrali Turcję, zdecydował się odwiedzić Wybrzeże Egejskie i Riwierę Turecką. Jednocześnie, co jest sytuacją nieodnotowaną już od lat, w TOP 10 najdynamiczniej rosnących kierunków znalazł się zaledwie jeden grecki region – Kefalonia. I wprawdzie Kreta pozostaje jedną z najbardziej popularnych destynacji (ponad 7 proc. ogólnego ruchu turystycznego z Polski w ogóle), to tego lata pojechało tam o 15 proc. turystów mniej niż w 2018.Z przytupem powróciła natomiast Tunezja, której udało się awansować na silną, 6. pozycję. Na brak zainteresowania nie mógł narzekać również Cypr. Z kolei Albania, gwiazda poprzednich sezonów, mocno ucierpiała z powodu „efektu zapomnienia” o fatalnych dla branży zdarzeniach kilka lat temu w Tunezji, co przekierowało ruch turystyczny właśnie do tego kraju.W drugiej dziesiątce rankingu również mamy kilka spektakularnych wzrostów popularności – to Tanzania (Zanzibar), Gruzja czy Malta, ale ponieważ pierwsza dziesiątka skupiła grubo ponad 90 proc. ogólnej sprzedaży ofert, udział pozostałych krajów w ogólnym ruchu turystycznym jest niewielki.Wydawać by się mogło, że po wyjątkowym lecie 2018, pełnym promocji wywołanych ostrą rywalizacją cenową największych touroperatorów, klienci biur podróży będą spodziewać się podobnych okazji cenowych i w lecie 2019. Przeczą temu dane rezerwacyjne z ostatniego kwartału 2018, wówczas poziom zamówień w biurach podróży był minimalnie wyższy w porównaniu z tak wczesnymi rezerwacjami lata 2018. Podobnie było w pierwszym kwartale 2019. Ewidentnie zadziałały promocje w postaci Gwarancji Najniższej Ceny i poczucie bezpieczeństwa związanego ze stabilnością branży i istnieniem bezpiecznika w postaci TFG.W kontekście wręcz wyjątkowych, ubiegłorocznych przecen last minute zaskakujący jest duży wzrost wczesnych rezerwacji i first minute – wakacje rezerwowane na minimum 3 miesiące wcześniej stanowiły aż 1/3 wszystkich rezerwacji. Jeszcze bardzie widoczny jest spadek rezerwacji last minute (ponad 9 proc.). Jeden z powodów to mocne przesunięcie się popytu na Turcję i Tunezję. Tam rezerwowano hotele w najwyższym standardzie, tam chętniej wyjeżdżały rodziny z dziećmi, a tego typu rezerwacji (najwyższy standard, wyjazd w większej grupie) turyści dokonują zawsze wcześniej.Wakacje 2019 okazały się wyraźnie kosztowniejsze od poprzednich. Przeciętna impreza zdrożała o 265 zł, co oznacza, że średni koszt jednej rezerwacji sięgał 6400 zł.Względem ubiegłego lata wzrost jest wyraźny, należy jednak pamiętać o wyjątkowych przecenach w trakcie sezonu 2018. Po drugie – rezerwowano rekordowo dużo hoteli 5* i wakacji w opcji all inclusive, co wpływa na cenę. Po trzecie – obecnie mamy do czynienia w ok. 3-procentową inflacją oraz 7-procentowym wzrostem przeciętnej płacy co nie pozostaje obojętne na ceny.Jak dowodzi raport, w wakacje 2019 Polacy wyraźnie postawili na duży komfort, czego świadectwem jest duży wzrost rezerwacji hoteli 5*, gdzie wypoczywała niemal ¼ klientów biur podróży i jednoczesny spadek popularności hoteli 3*. Niemal trzy czwarte turystów wypoczywało w obiektach 4* i 5*. Te dane trzeba jednak analizować w połączeniu z popularnymi kierunkami. Ten wzrost standardu to „efekt Turcji” i w mniejszym stopniu Tunezji – w tych właśnie krajach turyści rezerwują najlepsze hotele w opcji all inclusive, utarło się bowiem przekonanie, że tam uzyskają najlepszy stosunek jakości oferty z górnej półki do jej ceny.Za mocnym wzrostem popularności Turcji i Tunezji poszedł nie tylko wysoki standard noclegów, ale również wyżywienia. To następstwo prostych kalkulacji - w najdroższych hotelach dokupowanie na miejscu napojów może okazać się dużym wydatkiem. Przy all inclusive można uniknąć takich wydatków.Po części także ze względu na wyższe niż przed rokiem ceny wyjazdów w miesiącach wakacyjnych duża część klientów zdecydowała się na wyjazd urlopowy we wrześniu, a nawet w październiku. Dane pokazują, że we wrześniu z wakacyjnych wyjazdach korzysta prawie taka sama liczba turystów co w lipcu (25% w porównaniu z 25,5%).Wakacje 2019 potwierdziły, że najwięcej Polaków wyjeżdża wciąż w sierpniu, ale widać, że rozkłada się to coraz bardziej równomiernie na cztery ciepłe miesiące roku, zatem sezon wakacyjny już na stałe wydłużył się o czerwiec i wrzesień. Zainteresowanie wyjazdami po sezonie było na tyle duże że część biur podróży zdecydowała się nawet na dodanie lotów i przedłużenie sezonu na niektórych kierunkach, aby zaoferować atrakcyjne wyjazdy.Statystyki pokazują, że spada ogólny udział rodzinnych wyjazdów (z dziećmi) na wakacje z biurami podróży – z ok 33% do nieco ponad 28%. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że liczba wszystkich zakupionych wyjazdów rośnie, zatem i w tej grupie.Popularność rodzinnych wyjazdów za granicę jest tym wyższa, im lepsze jest przystosowanie hoteli dla potrzeb najmłodszych. Bogata infrastruktura, szeroki wybór klubów dla dzieci, animacje dla dzieci, także w języku polskim, specjalne menu dla dzieci, przekąski i napoje dostępne w all inclusive, pokoje dostosowane dla potrzeb podróżujących rodzin – to wszystko sprawia, że na takich wakacjach rodzice mogą naprawdę odpocząć. Nie muszą jednocześnie martwić się o organizację czasu pociechom czy o dodatkowe koszty, które mogliby ponieść na miejscu.Jeśli chodzi o preferencje dotyczące popularnych kierunków, rodziny z dziećmi zachowują się podobnie do reszty turystów. Grecja to numer jeden, ale z mocnym spadkiem. Z kolei Turcja wbrew pozorom nie urosła tak bardzo w wyjazdach rodzinnych, jest sporo poniżej przeciętnego wzrostu. Hitem tych wakacji był dla rodzin Cypr, ale to wciąż kierunek z drugiej połowy najpopularniejszej dziesiątki.Również przy wyjazdach rodzinnych najpopularniejsze były wyjazdy tygodniowe, ale w porównaniu ze średnią dane pokazują większą skłonność rodzin do dłuższych wakacji niż standardowe 7 dni.Ze zrozumiałych względów rodziny z dziećmi spędzały je w lipcu i sierpniu (przerwa wakacyjna w szkołach). Co ciekawe przyspieszone o dwa dni wakacje nie spowodowały wzrostu wyjazdów w czerwcu. Decyzja premiera była bowiem spontaniczna, zapadła krótko przed ogłoszonym terminem.Trudno mówić o gwałtownie drożejących wakacjach z biurami podróży, ofert na przeciętną kieszeń i konkurencyjnych cenowo do wakacji krajowych było w tym sezonie sporo. Dolot, dobry hotel z całodziennym wyżywieniem w Bułgarii kosztował tyle co podobne wakacje, ale z własnym dojazdem, w Polsce.Wakacje w Bułgarii, Albanii czy Tunezji oscylowały wokół 1800–2000 zł za osobę. Najmniej zdrożały rodzinne wakacje w Bułgarii i Hiszpanii – średnio o ok. 80 zł, a najbardziej w Tunezji – o ok. 250 zł od osoby.