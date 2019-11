Emigracja zarobkowa. O wyborze kraju decyduje mapa?

Polscy pracodawcy coraz częściej i chętniej uzupełniają braki kadrowe pracownikami z Ukrainy. I to właśnie ich szczególnym niepokojem napawać mogą wyniki badania zrealizowanego na potrzeby najnowszej odsłony "Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019". Opracowania autorstwa Personnel Service dowodzi bowiem, że odsetek Ukraińców planujących ponowny wyjazd do pracy w Polsce spadł w ciągu roku o 5 pp. Co gorsza, w rankingu najchętniej wybieranych przez nich krajów zostaliśmy właśnie zdetronizowani przez Niemcy. Czy sytuacja rzeczywiście staje się delikatna?

- Aspekt finansowy jest jednym z kluczowych dla osób decydujących się na emigrację zarobkową. Zwłaszcza gdy wyjazd ma charakter krótkotrwały i powtarzalny, jak w przypadku pracowników z Ukrainy. Kadra ze Wschodu chętnie spogląda w stronę Niemiec czy Czech, bo zarobki są tam wyższe niż w Polsce. Jeżeli jednak do aspektu finansowego, jakim cechuje się emigracja zarobkowa, dołożymy komponent emocjonalny i społeczny, nasz kraj zyskuje. Bliskość geograficzna, językowa i kulturowa powodują, że Ukraińcy chętnie wybierają nasz kraj. W Polsce jest im się łatwiej odnaleźć, a do rodziny jest zdecydowanie bliżej niż z innych miejsc – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. gustavofrazao - Fotolia.com Emigracja zarobkowa Niemcy są pierwszym kierunkiem emigracji dla Ukraińców i Polaków.

Emigracja zarobkowa podyktowana geografią

- W 2018 roku liczba Polaków mieszkających czasowo za granicą zmalała o 85 tys. do 2,46 mln. Niemcy to obecnie najczęściej wybierany kierunek, a nie jak dotychczas Wielka Brytania. Oczywiście duży wpływ na ta to, jak obecnie rozkłada się emigracja zarobkowa, ma niepewność związana z Brexitem, ale myślę, że aspekt związany z chęcią bycia blisko domu warto wybić. Spodziewam się utrzymania tego trendu w kolejnych latach. Polacy, chcą zarabiać poza ojczyzną, ale będą raczej wybierali miejsca w niewielkiej odległości od rodziny – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service S.A.

Emigracja zarobkowa do Polski wyjdzie z mody?

Eksperci Personnel Service uspokajają. Wprawdzie pod względem wysokości oferowanego pracownikom z Ukrainy wynagrodzenia Polska ciągle nie może konkurować z Niemcami czy Czechami, to jednak mamy coś, co można uznać za kartę przetargową. Jest nią przede wszystkim bliskość geograficzna. Na tę ostatnią uwagę zwracamy zresztą uwagę i my sami - bardziej niż emigracja zarobkowa do Wielkiej Brytanii interesuje nas obecnie wyjazd do Niemiec i nie jest to podyktowane wyłącznie niepewnością związaną z Brexitem. Bliskość domu to jednak nie wszystko.Emigracja zarobkowa ma najczęściej podłoże ekonomiczne, ale wśród powodów, dla których wybór padł właśnie na Polskę aż ¾ pracowników z Ukrainy wskazuje dziś bliskość geograficzną. Dla porównania, w minionym roku takiej odpowiedzi udzieliło 52% Ukraińców. Możliwość powrotu do rodziny w dowolnym momencie zapewnia duży komfort psychiczny osobom pracującym poza ojczyzną. Wskazują na to również najnowsze dane GUS, z których wynika, że aż 706 tys. polskich emigrantów czasowych w 2018 roku przebywało w Niemczech. Tym samym kraj ten zyskał pozycję lidera, wyprzedzając Wielką Brytanię.Ukraińcy na drugim miejscu atutów Polski wskazują niską barierę językową (48%), a na trzecim wysokość zarobków (32% wskazań). Poza podium znalazły się takie czynniki jak obecność w Polsce członków rodziny lub znajomych (28%) oraz duża liczba ofert pracy (22%). Nieco mniej istotna okazała się bliskość kulturowa (9%) oraz stabilna sytuacja polityczno-gospodarcza (8%).53% Ukraińców zapytanych o plan ponownego przyjazdu do Polski odpowiada twierdząco. To jednak mniej o 5 pp. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Polska przestała być również liderem zestawienia najbardziej atrakcyjnych państw pod względem emigracji zarobkowej. Ustępujemy miejsca Niemcom, które wymienia 33% Ukraińców, w porównaniu do 31% dla Polski. Na trzecim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone (17% wskazań), a dopiero na czwartym Czechy (16%).