Znajomość angielskiego. Mamy 11. pozycję na świecie

W najnowszej edycji rankingu English Proficiency Index nasz kraj zajął jedenastą pozycję, co oznacza, że pod względem znajomości angielskiego wypadamy na tle świata całkiem nieźle. Lepszymi statystykami niż my mogą pochwalić się m.in. kraje skandynawskie i Holandia. W tyle zostawiliśmy Czechy, Słowację, Węgry. Czy miejsce tuż za czołową dziesiątką powinno dawać nam powody do zadowolenia?

Blisko czołówki

Kliknij, aby powiekszyć fot. Coloures-pic - Fotolia.com Czy Polacy znają angielski? W rankingu English Proficiency Index Polska znalazła się wśród krajów z bardzo wysoką biegłością językową.

Najwyżej w rankingu English Proficiency Index wypadliśmy w 2014 roku, kiedy to przypadło nam w udziale wysokie 6. miejsce. Wtedy jednak pod uwagę wzięto tylko 63 kraje, dziś jest ich już 100. Niewątpliwie jednak i tegoroczny wynik może napawać optymizmem. Miejsca na podium zajęły Holandia oraz Szwecja i Norwegia. Wysoki poziom angielskiego w krajach północnej Europy potwierdza również to, że w pierwszej dziesiątce znalazły się również Dania i Finlandia.Polska wypada dobrze również na tle innych krajów naszego regionu. Udało nam się zdeklasować Czechy, Słowację, Węgry czy Litwa i bardzo znacznie również Ukrainę i Białoruś. Zresztą wyżej od nas, oprócz wspomnianych już krajów skandynawskich i Holandii znalazły się jedynie Austria, Luksemburg i Niemcy.