Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy, w tym przede wszystkim na poziom zatrudnienia, to zagadnienie, któremu poświęca się dziś wiele raportów i analiz. Światowe Forum Ekonomiczne, Gartner i McKinsey to tylko niektóre z organizacji starających się oszacować skalę tego zjawiska i oswoić nas z nieuchronną zmianą. Kolejne doniesienia i liczby powodują, że wokół AI narastają dość mieszane uczucia. Czy rzeczywiście powinniśmy się obawiać, że sztuczna inteligencja zastąpi człowieka? Co o tych procesach myślą specjaliści od rozwoju AI?

Technologia nie taka człowiekowi straszna

Przez najbliższe kilka lat spotkamy się ze zwiększeniem zautomatyzowanych procesów dzięki AI w środowiskach, które są ustrukturyzowane i powtarzalne, co zacznie eliminować udział człowieka w wykonywaniu takich ról jak księgowy, urzędnik pocztowy czy pracownik linii produkcyjnej. Należy jednak pamiętać, że to nie nastąpi z dnia na dzień. Ponadto zwyczajny Kowalski ma przygotować się na większe zapotrzebowanie na umiejętności techniczne, etyczne czy też społeczne, ale nie zapominając o kreatywności w czasie mocnej globalizacji - podkreśla Mykola Pavlenko, Senior Data Scientist, Capgemini Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. tam - Fotolia.com Jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy? AI nie zastąpi ludzi. Da im za to nowe możliwości i nowe stanowiska pracy.

Jak przygotować się na rynek pracy zautomatyzowanej?

Aby odpowiednio przygotować się na spełnienie wymogów nowych stanowisk, które będą pojawiać się wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i postępującą automatyzacją należy rozwijać swoje kompetencje dwutorowo. Po pierwsze, zawsze warto poszerzać wiedzę o nowych technologiach, być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami, mieć wiedzę o aktualnych oraz prognozowanych trendach. Nie mniej jednak, maszyny nie zastąpią ludzi w obszarach, w których wciąż będziemy je przewyższać. Kreatywność, praca w grupie, inteligencja emocjonalna czy etyka są obszarami, które jeszcze długo pozostaną domeną ludzi i warto inwestować w rozwój miękkich kompetencji w połączeniu z technologiami - mówi Mykola Pavlenko, Senior Data Scientist, Capgemini Polska.

Światowe Forum Ekonomiczne (ang. World Economic Forum, WEF) przyjrzało się, jak duże, międzynarodowe firmy postrzegają strukturę zatrudnienia w roku 2022. Autorzy ubiegłorocznego raportu Future of Work pokusili się o wskazanie stanowisk, którym sztuczna inteligencja może zaszkodzić, a także niezagrożonych miejsc pracy oraz obszarów, w których szacuje się, że rozwój AI przyczyni się do utworzenia 133 milionów nowych miejsc pracy.Zestawienie roku 2018 z 2022 wyraźnie dowodzi, że szacowany na 10 proc. ubytek niektórych miejsc pracy zrównoważy pojawianie się nowych stanowisk i zawodów przyszłości (wzrost o 11%). Jednocześnie niemal połowa (48%) istniejących obecnie na rynku pracy uniwersalnych stanowisk, które stanowią gros zatrudnienia w różnych sektorach, ma do 2022 roku utrzymać się na zbliżonym poziomie.AI nie zastąpi ludzi. Da im za to nowe możliwości i nowe stanowiska pracy. Szybki rozwój technologii nie idzie jednak w parze z jej szybkim wdrożeniem i akceptacją społeczną.Popularny dziś dyskurs na temat przyszłości pracy z AI koncentruje się głównie na wizji technologii, która zastępuje ludzi. Tymczasem należy pamiętać, że automatyzacja i sztuczna inteligencja stworzą wiele nowych miejsc pracy.WEF na liście nowych stanowisk pracy tworzonych przez sztuczną inteligencję wymienia specjalistów od big data i transformacji cyfrowej, badaczy i analityków danych czy specjalistów od robotyki. Może nas to trochę zaskoczyć, bo role te brzmią już dość znajomo. Są natomiast stosunkowo nowe i zapotrzebowanie na nie zdecydowanie będzie rosło. A jakie nieodkryte zawody przyniosą kolejne lata? Któż to dziś może widzieć?Powstawanie zupełnie nowych zawodów jest z jednej strony szansą dla pracowników, z drugiej jednak – pewnym wyzwaniem, wymagającym zdobycia nowych kompetencji. Osoby aktywne zawodowo nie muszą biernie czekać na to, co przyniesie przyszłość, lecz mogą dbać o rozwój swoich umiejętności oraz zdobywanie nowych już dziś.