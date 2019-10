Samsung Electronics Polska wprowadza do sprzedaży 32 calowy monitor LC32F39M, o rozdzielczości Full HD, z czasem reakcji na poziomie 4 (GTG) i zakrzywieniem ekranu 1800 R. Monitor jest dedykowany do pracy, gier i oglądania serwisów streamingowych.

Monitor Samsung LC32F39M został wyposażony w porty HDMI, które pozwalają na podłączenie takich urządzeń jak komputer, konsola czy dekoder i przełączanie się między nimi za pomocą pomocy pilota.Monitor ma 32 cale, krótki czas reakcji o wartości 4 (GTG) oraz 2 mocne 5-watowe głośniki. Gracze docenią również zakrzywienie ekranu o wartości 1800 R, a zaawansowane tryby gry, pomogą w dostosowaniu parametrów wyświetlanego obrazu do rodzaju rozgrywki.Monitor może być również z powodzeniem wykorzystywany do pracy biurowej. Krzywizna ekranu w połączeniu z funkcję Eye Saver ograniczającą emisję niebieskiego światła i Flicker Free eliminującą migotanie ekranu ogranicza zmęczenie wzroku, przy długotrwałej pracy z popularnymi programami biurowymi. Monitor jest już dostępny w polskiej dystrybucji, jego sugerowana cena to 1199 PLN.