Jak warszawski rynek biurowy zakończył III kw. 2019 r.?

Przed nami wyniki najnowszego cyklicznego podsumowania firmy doradczej Cushman & Wakefield, którego autorzy po raz kolejny przyglądają się sytuacji na warszawskim rynku biurowym. Jego lektura dowodzi, że odnotowany u schyłku III kw. 2019 r. całkowity wolumen inwestycyjny osiągnął pułap 1,71 mld euro, co jest wynikiem zbliżonym do wypracowanego na przestrzeni całego minionego roku.

Odnotowana na przestrzeni trzech kwartałów br. wartość popytu brutto osiągnęła łącznie 688 500 mkw.;

Za 2/3 popytu netto (65%) odpowiadały ekspansje oraz nowe umowy;

Do końca bieżącego roku warszawski rynek biurowy ma powiększyć się o kolejne 100 000 mkw.; jeżeli deweloperom uda się realizacja założonego harmonogramu, tegoroczny wynik okaże się o 7% wyższy od ubiegłorocznego;

Po pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku współczynnik absorpcji w Warszawie wyniósł 151 600 mkw.

Po trzecim kwartale poziom pustostanów to 461 100 mkw.

W przypadku najlepszych powierzchni biurowych stopy kapitalizacji zdołały utrzymać poziom 4,75%.

- Pod względem inwestycyjnym warszawski rynek biurowy przeżywa najlepszy czas w swojej historii. Na koniec III kw. 2019 r. całkowity wolumen inwestycyjny wyniósł EUR 1,71 mld, czyli niemal tyle co w całym roku 2018. Ogromny popyt inwestycyjny przekłada się na presję na spadek stóp kapitalizacji, które na koniec III kw. 2019 r. dla najlepszych budynków w centrum Warszawy wynosiły ok. 4,75%, natomiast w lokalizacjach niecentralnych wynoszą one 6,75 - 7,00%. O ile nadal obserwujemy wzmożony apetyt inwestycyjny na aktywa w Śródmieściu, o tyle do łask inwestorów wraca Mokotów/Służewiec oraz rejon Alei Jerozolimskich, gdzie w najbliższych kilku miesiącach spodziewamy się zamknięcia znaczących transakcji. Uwagę zwraca potężny napływ nowego kapitału z Korei Południowej oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej, głównie z Czech i Węgier. Wśród największych transakcji odnotowanych w 2019 roku znajdują się Warsaw Spire – Immofinanz za ok. 386 mln EUR, West Station – Mapletree za ok. 190 mln EUR i Warsaw Trade Tower – Globalworth za 133 mln EUR – podsumowuje Marcin Kocerba, Associate, Dział Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield.

Na koniec września 2019 roku całkowite zasoby rynku biurowego stolicy wyniosły blisko 5,6 mln mkw., z czego w trzecim kwartale oddano do użytku pięć projektów o łącznej powierzchni 61 700 mkw. W analizowanym okresie największymi oddanymi budynkami były Wola Retro (Develia – 24 500 mkw.), Generation Park Z (Skanska Property Poland – 17 300 mkw.) oraz Libra Business Centre A (Mermaid Properties – 9 800 mkw.). Według zapowiedzi deweloperów do końca roku zostanie oddanych jeszcze sześć projektów o łącznej powierzchni przekraczającej 100 000 mkw., a jednym z największych będzie kompleks Mennica Legacy West, który powiększy rynek biurowy na Woli o ponad 65 000 mkw.Całkowity wolumen najmu w trzech pierwszych kwartałach br. wyniósł 688 500 mkw., z czego blisko 65% stanowiły ekspansje oraz nowe umowy. Analitycy Cushman & Wakefield wskazują, że od początku roku największym zainteresowaniem cieszą się lokalizacje niecentralne, w których zawarto łącznie 57% wszystkich transakcji. Warto zaznaczyć, że 2019 rok może być rekordowy pod względem popytu, który ma szansę przekroczyć 900 000 mkw. Wśród największych transakcji w trzecim kwartale znalazły się konsolidacja powierzchni w projekcie Mennica Legacy Tower (45 600 mkw.) przez mBank oraz renegocjacje umów najmu przez operatorów sieci komórkowych – Orange (budynek Miasteczko Orange – 44 850 mkw.) i T-Mobile (budynek Marynarska 12 – 27 400 mkw.). Na warszawskim rynku biurowym aktywni byli również najemcy z sektora coworkingowego , którzy zawarli cztery transakcje o łącznej powierzchni 13 300 mkw.Ze względu na wysoki udział przednajmu oraz rekordową aktywność najemców na koniec trzeciego kwartału poziom pustostanów wyniósł 8,25%. Analitycy Cushman & Wakefield spodziewają się dalszej kompresji tego wskaźnika w kolejnych kwartałach.Ograniczona podaż powierzchni biurowej, duża aktywność najemców oraz rosnące koszty budowy i wykończenia, wymusiły na właścicielach nieruchomości podwyższenie stawek bazowych. Czynsze za najlepsze powierzchnie biurowe w centrum wzrosły do 24 EUR/mkw. miesięcznie, a dla stref poza centrum do 15 EUR/ mkw. miesięcznie.