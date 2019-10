Odroczony termin płatności narzędziem walki o rynkowy byt?

W bieżącym roku liczba odnotowanych na terenie Europy Zachodniej niewypłacalności firm ma wzrosnąć o 2,7 proc. - prognozuje Atradius w najnowszym Barometrze Praktyk Płatnicznych. Przyszły rok ma przynieść kontynuację tego trendu, za co odpowiadać ma m.in. ciągły brak pewności w zakresie przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską oraz utrzymujące się napięcia handlowe na linii Waszyngton-Pekin.

- Kończący się rok był trudny dla badanych przedsiębiorców. Wzrost niewypłacalności jest wynikiem m.in. spowolnienia gospodarczego w większości krajów Europy Zachodniej. Niestety, wszystko wskazuje, że z brakiem płynności finansowej firmy będą musieli się mierzyć również w 2020 roku. – podkreśla Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Faktura Europę Zachodnią czeka wzrost niewypłacalności.

- Przedsiębiorcy w Europie Zachodniej są coraz bardziej świadomi ryzyk, jakie niesie niepewna i niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna, czy globalne konflikty handlowe. Dodatkowo, prognozowane spowolnienie powoduje, że decydują się na zabezpieczenie swoich należności, m.in. poprzez ubezpieczenie. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że profesjonalne wsparcie jest konieczne w zarządzaniu wierzytelnościami– podkreśla Paweł Szczepankowski.

Najświeższa odsłona publikowanego przez Atradius Barometru Praktyk Płatniczych wskazuje, że w relacjach B2B kredyty kupieckie stały się narzędziem wspierającym zarówno popyt wewnętrzny, jak i konkurencyjność. Przebadani dostawcy z Europy Zachodniej wskazują, że aż 60,4 proc. swojej sprzedaży dokonali z zastosowaniem odroczonego terminu płatności. Dla porównania, w minionym roku odsetek takich wskazań sięgał zaledwie 41,4 proc. Analogiczny wynik dla Europy Wschodniej to 67,2 proc. (38,8 rok temu), dla obu Ameryk 50,9 proc., a dla Azji Pacyficznej - 55,5 proc. Podkreślenia przy tym wymaga, że rezultaty znacznie się od siebie różnią, jeśli przyjrzeć się poszczególnym krajom. Najchętniej na odroczony termin płatności są w stanie przystać przedsiębiorcy z Danii (75,5 proc. wartości całej sprzedaży), najmniej skłonni do udzielania kredytów są z kolei Francuzi (44,6 proc.).Średnio prawie 30 proc. faktur wystawionych w sektorze B2B w Europie Zachodniej pozostało niezapłaconych w terminie. Średnią zawyżają Wielka Brytania, gdzie ten współczynnik sięga 35,1 proc., oraz Grecja – 34,8 proc. Najlepiej sytuacja wygląda w Danii, gdzie jedynie 20,3 proc. faktur zostało opłaconych po terminie.Jak można było oczekiwać, ze względu na utrzymującą się niepewność co do przyszłych stosunków między Wielką Brytanią a UE oraz związane z tym negatywne perspektywy wypłacalności dla Wielkiej Brytanii i Irlandii, badani w obu krajach udzielali krótszych terminów płatności niż w ubiegłym roku. W Wielkiej Brytanii było to 20 dni (spadek z 24 dni w roku ubiegłym), a w Irlandii 28 dni (spadek z 31 dni w roku ubiegłym).Ocena zdolności kredytowej nabywców jest najbardziej powszechną praktyką w zakresie zarządzania wierzytelnościami w Europie Zachodniej. Dane z badania pokazują, że respondenci z Grecji (53 proc.) przeprowadzają kontrole wiarygodności kredytowej znacznie częściej niż ci z Europy Zachodniej (35 proc). Przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej wysyłają również listy (przypomnienia o zaległych płatnościach), aby ściągać należności z niezapłaconych w terminie faktur. Tę praktykę stosuje 28 proc. respondentów w regionie, przy czym najbardziej aktywni są respondenci z Grecji (średnio 39 proc.).