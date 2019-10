Brak pracowników to problem, który w coraz większym stopniu komplikuje życie polskich pracodawców. Jak jednak wynika z badania przeprowadzonego dla NEXERY przez agencję badawczą Gfk, firmy gorączkowo poszukują rąk do pracy, a przeszło połowa mieszkańców obszarów zlokalizowanych poza miastami chciałaby pracować zdalnie. Czy praca zdalna rzeczywiście może nas wyleczyć z bezrobocia i zakończyć walkę z deficytami kadrowymi?

- Wiele firm z większych ośrodków miejskich mierzy się z deficytem pracowników i poszukuje w związku z tym osób pracujących zdalnie. Wbrew pozorom, to nie tylko oferta dla programistów, grafików czy pracowników agencji reklamowych, ale także tłumaczy, doradców, księgowych, handlowców czy telemarketerów. Praca zdalna to szansa dla mieszkańców z mniejszych miejscowości – zwraca uwagę Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu z NEXERY.

Kliknij, aby powiekszyć fot. goodluz - Fotolia.com Praca zdalna wyleczy nas z bezrobocia?

Duże chęci, mniejsze możliwości

- Badania pokazują, że zainteresowanie pracą zdalną jest większe niż możliwości skorzystania z takiego modelu pracy. To się jednak zmieni, bo część pracodawców już dziś jest zmuszona do poszukiwania pracowników poza swoim obszarem działania. W dodatku, młodzi ludzie wręcz oczekują możliwości wykonywania pracy zdalnie. Często na bardzo duże odległości. Systematycznie poprawia się też infrastruktura internetowa, m.in. za sprawą inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W 4 regionach, w których budujemy szerokopasmową sieć, do szybkiego Internetu zostanie podłączonych wkrótce ponad pół miliona gospodarstw domowych – tłumaczy Paweł Biarda z NEXERY.

Impuls dla regionu

- Możliwość wykonywania pracy np. dla warszawskiej firmy, za stołeczne stawki, przy znacząco niższych kosztach utrzymania daleko od stolicy, może skłonić część osób do tego, by nie wyjeżdżać do większych ośrodków miejskich. Na całym świecie mamy wręcz do czynienia ze zjawiskiem deglomeracji, czyli powrotu do swoich rodzinnych miejscowości. Rewolucję przyniósł rozwój Internetu. Dzięki szybkiej sieci można przecież nie tylko pracować zdalnie, ale też uruchomić własny sklep online czy zareklamować działalność turystyczną – twierdzi Paweł Biarda z NEXERY.

Wprawdzie poziom bezrobocia w naszym kraju jest dziś najniższy od trzech dekad (5,2% we wrześniu 2019), to jednak nie brakuje rejonów, w których o zatrudnienie wcale nie jest łatwo. Na mapie Polski bez trudu można wskazać powiaty z kilkunastoprocentowym bezrobociem, a są też i takie jak np. powiat szydłowiecki, gdzie bez pracy pozostaje niemal co czwarty z mieszkańców.Zresztą powiat, w którym poziom bezrobocia jest dwucyfrowy, znajdziemy prawie w każdym województwie. Za przykład mogą tu posłużyć chociażby województwo kujawsko – pomorskie czy mazowieckie, gdzie takich powiatów jest 10, a także świętokrzyskie (5) czy warmińsko – mazurskie (9). Jednocześnie w dużych miastach pozyskanie pracowników bywa niekiedy prawdziwym wyzwaniem.Firma, która buduje światłowodową sieć szybkiego dostępu do Internetu, wspólnie z agencją badawczą GfK postanowiła sprawdzić, jakie podejście do pracy zdalnej mają mieszkańcy. Pod lupę wzięto 4 regiony, w których firma realizuje inwestycje: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Region Świętokrzyski i Łódzki.Z badania #RegionyNEXERY2019 wynika, że aż 64% mieszkańców zna założenia pracy zdalnej. Co więcej, aż 55% chciałoby pracować zdalnie, gdyby tylko miało taką możliwość. Największy odsetek chętnych do pracy w takim modelu odnotowano w regionie Warmii i Mazur (64%), najniższy, ale wciąż bardzo wysoki w Świętokrzyskim (51%).Nexera sprawdziła także ile osób miało do czynienia do tej pory z pracą zdalną. Okazuje się, że doświadczenia z pracą w tym modelu ma blisko co piąty mieszkaniec. Wyłącznie zdalnie pracuje w tej chwili zaledwie 2% badanych, ale od czasu do czasu 8% pracuje online. 10% ankietowanych zwraca uwagę na to, że miało możliwość pracy zdalnej u poprzedniego pracodawcy, ale w nowym miejscu nie dopuszcza się takiej formy wykonywania obowiązków służbowych.Zdaniem badanych mieszkańców, praca zdalna jest najlepszym sposobem rozwiązania problemu bezrobocia w regionie. Uważa tak aż 64% respondentów. Co więcej, niemal 70% mieszkańców obszarów, które wkrótce znajdą się w zasięgu szybkiej sieci internetowej, twierdzi, że ten model świadczenia pracy zwiększa atrakcyjność mieszkania w małych miejscowościach.