Bukareszt i Warszawa, czyli najwięcej biur w regionie

W bieżącym roku rynek powierzchni biurowych zlokalizowanych w środkowoeuropejskich stolicach ma powiększyć się o kolejne 995 tys. mkw. - czytamy w najnowszym z raportów CBRE "CEE Office Market 2019", w czym największy udział mieć będą Bukareszt (336 tys. mkw.) oraz Warszawa (230 tys. mkw.). I wprawdzie tegoroczny wynik jest nieco niższy od osiągniętego przed rokiem, to i tak ciągle przewyższa pięcioletnią średnią. Nawet w czasach boomu budowlanego trudno jest nadążyć dziś za potrzebami rynków z tej części Europy. Poziom pustostanów sięga dziś przeciętnie 7,3% i dotyczy przede wszystkim peryferyjnych obrzeży miast.

- Biura utrzymują pozycję lidera rozwoju wśród obszarów nieruchomości komercyjnych. Składa się na to kilka czynników. Biurowce rosną na potęgę, inwestorzy lokują w nie kapitał, a najemcy zainteresowani podnoszeniem standardu swoich biur wynajmują najlepsze z nich. Kraje się bogacą, jakość życia rośnie, a dobre biuro w wygodnej lokalizacji to dziś warunek, by przyciągać najlepszych pracowników. Kolejnym elementem tej układanki jest widoczny w krajach Europy Środkowej trend poszukiwania nowych lokalizacji wśród firm, które często od kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat zajmowały tę samą siedzibę. Nowe biuro jest dla nich jednym z najważniejszych etapów odświeżania swojego wizerunku – mówi Mikołaj Sznajder, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych CBRE.

Biura na rynku… pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. moonrise - Fotolia.com Biurowce Bukareszt i Warszawa w tym roku oddadzą najwięcej biur w regionie Europy Środkowej.

Bukareszt buduje ponad normę

Czesi i Polacy polubili biura w regionach

Bieżąca sytuacja rynku pracy w Polsce i w Rumunii pozostaje korzystna dla pracowników. Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że sierpniowa stopa bezrobocia w naszym kraju osiągnęła 3,3, a w Rumunii – 3,8 proc. Te współczynniki należą do najniższych w skali całego kontynentu i mogą z powodzeniem tłumaczyć, dlaczego stolice obu państw znalazły pozycje w zestawieniu oddanych powierzchni biurowych, na których znalazły się miasta stołeczne obu państw. Silny rynek pracy stanowi solidną podstawę dla rynku inwestycyjnego. Poprawa koniunktury gospodarczej w całej Europie przekłada się na wzrost popytu na nowe powierzchnie biurowe oraz zwiększenie zatrudnienia.W porównaniu z ubiegłym rokiem roczny poziom oddanej powierzchni znacząco wzrósł w Bukareszcie (o 130%) i Pradze (o 50%). Bez zmian utrzymuje się w Bratysławie i Warszawie, a spadki widać w Budapeszcie (o -50%) i Wiedniu (o -80%). Jednak jak wskazują analizy CBRE, w skali Europy Środkowej w kolejnych latach widać wyraźną krzywą wznoszącą. Według prognoz, w 2020 r. przybędzie 1,2 mln mkw. przestrzeni biurowej, a w 2021 r. aż 1,5 mln mkw. Ilość dostępnej wolnej powierzchni w stolicach Europy Środkowej to średnio 7,3%. Najtrudniej o nowe biuro jest w Pradze, gdzie poziom pustostanów wynosi 4,5%, a najmniej problemów mają mieszkańcy Bukaresztu, w którym pustostany to 8,8% rynku.Jak wskazują eksperci CBRE, w Czechach i w Polsce coraz bardziej dojrzały staje się regionalny rynek biurowy. W obu krajach widać coraz większe zainteresowanie zarówno budową biur w miastach w regionach, jak i ich wynajmem. W Polsce w I półroczu 2019 r. najwięcej metrów kwadratowych przybyło w Krakowie i Poznaniu - w każdym z nich po ponad 46 tys. mkw. Swoje silne pozycje utrzymują także Wrocław, Trójmiasto oraz Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska (GMZ). Natomiast w Czechach prym wiodą Brno i Ostrava.