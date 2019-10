Producenci alkoholi, czyli równe ceny i zrównoważona dystrybucja

Przed nami wyniki trzeciej już edycji rankingu "Równi w Biznesie". Do jakich wniosków prowadzi najświeższe zestawienie? Okazuje się m.in., że najwięksi w naszym kraju producenci alkoholi (piwa, wódki i whisky) oferują nabywcom podobny asortyment, w zbliżonych cenach i we wszystkich kanałach sprzedaży. Jest to szczególnie istotne z perspektywy tych, którzy przeszło 40% dóbr szybko zbywalnych oraz 70% piwa zwykli kupować w sklepach małoformatowych.

- Mieliśmy problemy z producentami, którzy nie widzieli nic złego w tym, że pół litra piwa w puszce jest w innych kanałach sprzedaży o jedną trzecią tańsze niż w butelkach tej samej pojemności w sklepach małoformatowych. Dla konsumentów był to oczywiście problem. Na szczęście to podejście producentów zaczęło się zmieniać – mówi Pedro Martinho, Członek Zarządu Grupy Eurocash.

Liderzy rynku mocni też w rankingu

- W przeszłości wódki w małych opakowaniach – w przeliczeniu na litr – często były w sklepach małoformatowych o kilkadziesiąt procent droższe niż te same sprzedawane w większych opakowaniach. Teraz jednak u największych producentów nastąpiła znaczna zmiana na lepsze – wyjaśnia Pedro Martinho.

- Rynek whisky był do niedawna zdominowany przez sklepy wielkopowierzchniowe. Sklepy małoformatowe sprzedawały jej mało. Jednak udało nam się przekonać producentów do poprawienia asortymentu i lepszego pozycjonowania cenowego, dzięki czemu sprzedaż whisky w niezależnym handlu zaczęła rosnąć – podkreśla Pedro Martinho. – Przykładem zmiany podejścia producentów jest nasz autorski koncept – Czas na Whisky, który doskonale się sprawdza w blisko 8 tysiącach sklepów współpracujących z Eurocashem. Sklepy oferują starannie dobrany asortyment whisky w przystępnej cenie. Postawiliśmy na selekcję kilku rodzajów whisky – w sklepie małoformatowym klient nie potrzebuje 10 produktów każdego rodzaju, ponieważ zbyt szeroki wybór wcale nie oznacza dobrej sprzedaży, a jeśli konsumenci potrzebują whisky na wyjątkowe okazje i tak zazwyczaj udają się do specjalistycznych sklepów z alkoholem.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ranking Równi w Biznesie - alkohole Roust i Stock, czyli liderzy rynku wódek nad Wisłą, w równy sposób traktują wszystkie kanały sprzedaży. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jeszcze więcej procentów

Zwycięzca dwóch poprzednich zestawień, Browar Namysłów, trafił w ręce Grupy Żywiec (Heineken), ale nie doprowadziło to jednak do poprawy jego pozycji w rankingu - z 3. miejsca w ubiegłym roku spadł tuż poza podium. Na czołowych miejscach znalazło się miejsce dla dwóch najmniejszych z głównych producentów piwa . Są to Perła – Browary Lubelskie oraz Van Pur. Względem minionego roku awansował największy z rynkowych graczy, Kompania Piwowarska (Asahi), która plasuje się obecnie na ostatnim miejscu podium (w 2018 r. był 5.).Na tle całego zestawienia wyróżnia się rynek wódki, w przypadku którego kolejność producentów w „Równych w Biznesie” jest niemal tożsama z kolejnością na liście największych producentów. W praktyce oznacza to, że Roust i Stock, czyli liderzy rynku wódek nad Wisłą, w równy sposób traktują wszystkie kanały sprzedaży.Za zrównoważony można też uznać polski rynek whisky, mimo że w rankingu przewodzi Stock, który jest dopiero 5. na liście największych producentów. Jednak niewiele gorsze niż Stock oceny uzyskała cała czołówka rynku, a przede wszystkim Brown-Forman i Pernod Ricard.Oto pełny ranking producentów alkoholi. Im wyższe miejsce na liście tym bardziej zrównoważona strategia producenta wobec różnych rodzajów sklepów:W poprzednich edycjach ranking „Równi w Biznesie”, w części poświęconej producentom alkoholi, obejmował piwo i wódki. W tym roku Grupa Eurocash i Polska Izba Handlu postanowiły rozszerzyć go o whisky. W każdej kategorii uwzględnieni są producenci, którzy razem zajmują co najmniej 90% rynku. Taki udział w polskim rynku ma 5 producentów piwa, 5 – wódek i 6 wytwórców whisky. Obliczenia dotyczące poszczególnych firm były robione na podstawie posiadanych danych Nielsena za okres czerwiec 2018 – maj 2019, pochodzących z dyskontów, supermarketów i sklepów małoformatowych. Analiza objęła tylko najpopularniejszy asortyment, generujący w sumie 80% sprzedaży danego producenta.O miejscu firmy w rankingu zadecydowały punkty przyznane za: poziom ceny alkoholi w różnych kanałach sprzedaży, zrównoważoną dystrybucję, udział rynkowy, kontrybucję do wzrostu oraz dedykowane produkty.