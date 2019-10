Kraków stolicą pracy coworkingowej

Warszawa to absolutnie czołowe polskie miasto, jeżeli chodzi o zasób powierzchni służących coworkingowi. Jeśli jednak wziąć pod uwagę tylko rynki regionalne, to wówczas na zdecydowane prowadzenie wysuwa się Kraków. Z opracowanego przez CBRE raportu "Rynek biur elastycznych w Polsce 2019" wynika, że gród Kraka dysponuje już 3,9 tys. elastycznych powierzchni biurowych. Dla porównania, drugi na liście Wrocław ma ich już tylko 2,15 tys. Stolica Małopolski jest miejscem, które zdecydowanie dominuje pod względem nowej podaży. Eksperci CBRE przekonują, że w najbliższych latach krakowski rynek powinien utrzymać dwucyfrową dynamikę wzrostu.

- Do miast regionalnych trend pracy w coworkingu zaczął przenikać dopiero w 2012 r., ale zaległości są bardzo szybko nadrabiane. Z elastycznych biur wciąż najchętniej korzystają startupy. Wrocław i Kraków to liderzy pod względem liczebności takich firm i skuteczności pozyskiwania funduszy na innowacyjne działalności. Duże znaczenie ma także kapitał ludzki – oba miasta mogą pochwalić się wyjątkowo wysoką jakością edukacji. Na przykład w Krakowie co roku kierunki ścisłe i informatyczne kończy kilkanaście tysięcy studentów, z których część zaczyna inicjować własne, innowacyjne biznesy i potrzebuje dla nich przestrzeni – mówi Konrad Szaruga, ekspert ds. elastycznych powierzchni biurowych, CBRE.

Miasta regionalne jeszcze przed boomem

- Na razie regionalny rynek elastycznych powierzchni biurowych jest zdominowany przez krajowych operatorów niezależnych czy też wspieranych przez deweloperów. Ze względu na ich rosnące znaczenie i potencjał zaczynają stanowić łakomy kąsek dla zagranicznego kapitału, który bacznie obserwuje wszystkie istotne rynki w Polsce - dodaje Konrad Szaruga.

Łączna ilość powierzchni zajmowanej przez biura elastyczne w Krakowie to aż 23,4 tys. mkw., czyli ok. 3,9 tys. stanowisk pracy. Drugie miejsce zajmuje Wrocław, z 16,9 tys. mkw., a trzecie Katowice, niemal ex aequo z Trójmiastem – mają odpowiednio 7,1 tys. mkw. oraz 6,6 tys. mkw. Na tym nie koniec. Trend trafia na podatny grunt również na innych rynkach regionalnych.Przestrzenie do elastycznej pracy rosną we wszystkich dużych miastach w Polsce, ale na razie żadne nie może porównywać się z Krakowem. I jeszcze przez pewien czas tak zostanie – wynika z danych CBRE. W stolicy Małopolski w budowie i planach na najbliższe 15 miesięcy jest aż 14,5 tys. mkw. powierzchni coworkingowej. To wynik m.in. intensywnego rozwoju Krakowa i rosnącego zapotrzebowania na miejsca do pracy. Z raportu PwC „Raport stanie polskich metropolii: Kraków” wynika, że kapitał miasta rośnie niemal najszybciej w Polsce. Jak wskazują eksperci firmy, Kraków, obok Warszawy, jest najlepiej rozwiniętą polską metropolią, centrum wiedzy, edukacji i kultury. Rosnąca popularność miasta przejawia się m.in. w coraz wyższych cenach nieruchomości, dlatego więcej firm woli tutaj wynajmować, niż kupować przestrzenie biurowe.Jednak nie tylko Kraków będzie rozwijał się pod kątem dostępnej przestrzeni do pracy elastycznej. W Poznaniu ma powstać 2,5 tys. mkw., a we Wrocławiu planowane jest kolejne centrum biznesowe na 1,5 tys. mkw.