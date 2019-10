Czy pikujące bezrobocie na Ukrainie zabierze nam pracowników?

W II kwartale br. stopa bezrobocia na Ukrainie osiągnęła poziom 7,8%, co względem poprzedniego kwartału oznacza spadek na poziomie 1,4 pp. - wynika z danych State Statistics Service of Ukraine. To najniższy wskaźnik, jaki odnotowano od pięciu lat, ale ciągle też wynik dwukrotnie wyższy niż w Polsce.

- W Polsce stopa bezrobocia mierzona metodologią BAEL wyniosła pod koniec II kwartału tego roku zaledwie 3,2%. Ukrainie do tego poziomu jeszcze daleko. Niemniej widać, że sytuacja tam się poprawia. Nadal jednak pracownicy z Ukrainy będą mieli motywację, żeby szukać pracy poza granicami swojego kraju, bo mogą liczyć na dużo wyższe zarobki. Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów Ukrainy wynika, że w 2020 roku pensja minimalna zostanie podniesiona do 4723 hrywien brutto. Dziś to równowartość 672 zł, a zatem trzykrotnie mniej niż pensja minimalna w Polsce – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Stephen Finn - Fotolia.com Czy stracimy pracowników z Ukrainy? Bezrobocie na Ukrainie spada, ale nadal jest dwa razy wyższe niż w Polsce.

- Naszą przewagą pozostaje bliskość kulturowa i geograficzna. Potrzebujemy tylko odpowiedniej polityki migracyjnej, która da Ukraińcom wyraźny sygnał, że w Polsce mogą zostawać na dłużej i nie są traktowani wyłącznie jak doraźna pomoc na rynku pracy. Musimy przyciągać zwłaszcza wykwalifikowanych młodych ludzi, którzy powinni mieć zapewniony łatwy dostęp do mieszkań czy edukacji dla ich dzieci – podsumowuje Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service S.A.

Bezrobocie na Ukrainie wyraźnie zmalało. Jeszcze w pierwszych trzech miesiącach tego roku stopa bezrobocia sięgała tam 9,2%. I wprawdzie ukraińscy ekonomiści przewidywali spadki, to jednak finalnie okazało się, że wynik z II kwartału okazał się o 0,4 pp. niższy aniżeli wskazywały na to ich prognozy. Obecnie bezrobocie dotyka 275 tys. Ukraińców, wcześniej bez pracy pozostawało około 281 tys. osób.Pikujące bezrobocie na Ukrainie jest dla polskich pracodawców mniejszym problemem niż przybierająca na sile walka o pozyskiwanie pracowników ze Wschodu. Od przyszłego roku na wykwalifikowane kadry spoza UE ma otworzyć się niemiecki rynek pracy . O pracę Ukraińcom łatwiej będzie również w Czechach, gdzie - jak podaje serwis emerging-europe.com - planowane jest zwiększenie limitu wydawanych im kart pracy. Dokumenty te umożliwiają Ukraińcom ponad dwuletni okres pracy i zatrudnienia na terenie Czech, bez zbędnych formalności.