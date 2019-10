W outsourcingu liczą się nie tylko oszczędności

Postawić na outsourcing czy raczej wziąć sprawy we własne ręce? Takie pytanie stawia sobie dziś pokaźna rzesza firm. Zastanawiają się przy tym nie tylko nad tym, czy outsourcing będzie się im opłacać, ale również, czy procesy i dane będą należycie zabezpieczone. Okazuje się jednak, że oddelegowanie czynności do firm zewnętrznych może wygenerować oszczędności na poziomie 30%. O zaletach, obawach oraz zgłaszanych przez firmy potrzebach w zakresie zarządzania informacją opowiada Tomasz Trębacz, Sales Manager w Iron Mountain Polska.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest w szczególności istotne dla firm z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Takie podmioty mają najbardziej rygorystyczne procedury związane z ochroną danych osobowych, do których w pełni się dostosowujemy, przejmując procesy. Firmy, ze względu na swoje wewnętrzne potrzeby, często przeprowadzają też coroczne audyty, aby sprawdzić zgodność z procedurami zarówno swoimi, jak i podwykonawców - komentuje Tomasz Trębacz, Iron Mountain Polska.

Lepiej, szybciej, taniej

W zależności od branży i procesu możemy mówić o oszczędnościach rzędu 20-30%. Wszystko jest warunkowane tym, jak bardzo proces jest zaawansowany. Chcąc jednak wykonywać wszystko w ramach własnych zasobów, musimy pamiętać o odpowiednim sprzęcie, infrastrukturze, nieruchomościach, pracownikach – a to wszystko generuje stałe koszty. Właśnie na tym polega przewaga firm specjalizujących się w outsourcingu. Realizujemy te same lub podobne procesy dla wielu klientów, co daje nam doświadczenie, dzięki któremu możemy maksymalnie zoptymalizować proces, a tym samym, zmniejszyć jego koszt - dodaje Tomasz Trębacz, Iron Mountain Polska.

Rozwiązania szyte na miarę

Firmy mające dużą liczbę odbiorców, jak większość biznesów w relacji B2C, generują dużą liczbę dokumentów i mają wiele procesów. Występuje ciągła interakcja z klientem – podpisywanie umów, aneksowanie, wnioski, rezygnacje itp. Liczy się więc czas, w którym firma wejdzie w dialog z odbiorcą. To właśnie tutaj zaczynamy mówić o rozwiązaniach szytych na miarę. Wchodzimy w obszary działalności klienta, aby wesprzeć go w procesie biznesowym. Dopasowujemy się do wewnętrznych zasad – tworzymy dedykowany zespół ludzi oraz rozwiązanie, które ma usprawnić pracę i umożliwić jeszcze szybszą reakcję firmy na potrzeby swoich klientów. Jeśli wymaga to także odpowiedniej lokalizacji, np. tuż przy firmie, nie ma takiego problemu. Znajdujemy odpowiednie miejsce i tworzymy zewnętrzną jednostkę, która realizuje zlecone czynności - mówi Tomasz Trębacz, Iron Mountain Polska.

Jak współpracować z dostawcą outsourcingu?

Choć polski rynek outsourcingu jest dojrzały, w niektórych obszarach ma jeszcze dość duży potencjał rozwojowy. Przedsiębiorstwa cały czas uczą się korzystać z usług zewnętrznych firm w zakresie rozwiązań informatycznych takich jak digitalizacja dokumentacji, czy np. wprowadzanie elektronicznych teczek pracowniczych - komentuje Tomasz Trębacz, Iron Mountain Polska.

Historia outsourcingu jest długa. Wprawdzie samo pojęcie pojawiło się w branżowej literaturze u schyłku lat 70. minionego wieku, to jednak jako model współpracy biznesowej wykorzystywany był już od połowy zeszłego stulecia. Jego kolebką były oczywiście Stany Zjednoczone, ale stopniowo zyskiwał popularność również w innych krajach, nie wyłączając Polski. Co o tym przesądziło?Jednymi z kluczowych celów każdego biznesu jest optymalizacja kosztów oraz podnoszenie jego efektywności. W ich osiąganiu pomagać ma właśnie outsourcing. Zlecanie procesów zewnętrznym, wyspecjalizowanym w danej dziedzinie firmom stało się powszechną praktyką, ponieważ gwarantuje rozliczne korzyści. Związana z tym oszczędność czasu i kosztów pozwala skupić się na strategicznych kwestiach z punktu widzenia biznesowego. Czym powinniśmy się więc kierować, szukając odpowiedniego partnera do współpracy? Najważniejsze jest doświadczenie danej firmy – warto przeanalizować jej dotychczasowych klientów, zrealizowane projekty, czy zaawansowanie technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na firmy, które współpracują z międzynarodowymi przedsiębiorstwami. Poza ogólnymi rozporządzeniami prawnymi takie firmy często mają także własne, rygorystyczne przepisy, którym dostawca usług musi sprostać.Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z prawem, outsourcer usług z zakresu branży finansowej , jest w równym stopniu odpowiedzialny za ewentualne niezgodności wynikające z tytułu zachowania bezpieczeństwa danych. Wybierając jednak odpowiedniego usługobiorcę, powinniśmy dołożyć wszelkiej staranności, aby dowiedzieć się, czy jest w pełni wyspecjalizowany w powierzanych mu czynnościach. Warto więc postawić na sprawdzonych dostawców, aby mieć gwarancję, że bezpieczeństwo danych będzie zapewnione na najwyższym poziomie.Naturalnym założeniem przy outsourcingu procesów jest chęć realizacji ich lepiej niż dotychczas, szybciej oraz taniej. Na jakie oszczędności możemy liczyć?Warto pamiętać, że mówiąc o oszczędnościach, mówimy także o gospodarności czasu, który w biznesie jest najważniejszy. Oddelegowując procesy, niebędące strategiczne z punktu widzenia biznesowego, zyskujemy czas i zasoby na realizowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa.Mimo tego, że procesy w wielu branżach są podobne, to w każdym występują różnice, które mają znaczny wpływ na ich przebieg. Może to być uwarunkowane posiadaną technologią, charakterystyką danej branży, mnogością procesów, czy nawet lokalizacją firmy. Czego więc możemy oczekiwać od naszego partnera biznesowego?Wszystko zaczyna się od rozmowy. Podwykonawca musi dobrze poznać procesy firmy, jej oczekiwania i możliwości. Wtedy następuje konfrontacja tych wszystkich potrzeb i można znaleźć punkty, w których proces należy usprawnić. Pozwala to na jeszcze efektywniejsze działanie firmy. Czy polscy przedsiębiorcy są tego świadomi? Wielu coraz bardziej, jednak są także firmy, które jeszcze nie do końca wiedzą jak z outsourcingu korzystać. Stąd potrzeba edukacji biznesu w tym zakresie – zarówno ze strony firm zajmujących się outsourcingiem, jak i ze strony przedsiębiorców, którzy już z takich rozwiązań korzystają i wiedzą, jakie korzyści to niesie.