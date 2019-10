Unikalny rynek biurowy Trójmiasta

Trójmiasto to najsilniejszy obecnie rynek biurowy na północy naszego kraju. Inwestorzy doceniają m.in. jego infrastrukturę, połączenia lotnicze czy bliskość krajów skandynawskich oraz dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Połączenie potencjału Gdańska, Sopotu i Gdyni z warunkami życia, jakie oferują te miasta, przesądza o ich atrakcyjności inwestycyjnej oraz intensywnym rozwoju rynku biurowego, który już dziś uznawany jest za unikalny. To w Gdańsku powstaje pierwsze w Polsce miasteczko biurowe w ramach portu lotniczego, a Gdynia z kolei zaproponować ma najemcom powierzchnie biurowe położone w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża.

Kliknij, aby powiekszyć fot. stepmar - Fotolia.com Gdańsk Według ubiegłorocznych szacunków JLL, w 2021 roku Trójmiasto będzie trzecim rynkiem regionalnym, na którym zasoby biurowe przekroczą 1 mln mkw. powierzchni.

W ciągu ostatnich kilku lat Trójmiasto przeszło niesamowitą metamorfozę, stając się jedną z najbardziej pożądanych polskich lokalizacji inwestycyjnych, która nie tylko zapewnia nowoczesne zaplecze biurowe, ale też przyciąga pracowników wysoką jakością życia. Aktualnie najczęściej wybieraną przez deweloperów biurowych dzielnicą w Trójmieście jest Oliwa w Gdańsku, a już niedługo atrakcyjną lokalizacją z projektami typu mixed-use stanie się Młode Miasto, planowane na terenach postoczniowych. Wzrasta również zainteresowanie terenami wokół portu lotniczego. Plany inwestycyjne w Gdyni także nabierają tempa - rozwija się tam dzielnica biznesowa w okolicy przystanku PKM Stadion, a w najbliższych latach przewidujemy również wzrost atrakcyjności Śródmieścia w okolicach tamtejszego nabrzeża - mówi Magdalena Sierant, Starszy Konsultant w trójmiejskim biurze JLL



To, co pod względem biurowym oferują Gdańsk, Gdynia i Sopot, jest w stanie zaspokoić gusta niemal każdego typu najemców. Ci ostatni na terenie Trójmiasta znajdą zarówno duże huby biurowe z drapiącymi niebo wysokościowcami , zrewitalizowane biura w kamienicach, jak i biurowce usytuowane na obrzeżach miast.Deweloperzy prowadzą obecnie prace nad realizacją 160 000 mkw., a za ich aktywnością w tym zakresie wyraźnie podąża popyt. W pierwszym półroczu bieżącego roku najemcy wynajęli niemal 35 200 mkw. Łączne zasoby trójmiejskich powierzchni biurowych przewyższyły z kolei poziom 790 000 mkw.Potwierdzeniem atrakcyjności rynku biurowego w Trójmieście jest również niski współczynnik pustostanów, który na koniec pierwszego półrocza wynosił 6,06%. Obecnie czynsze transakcyjne w Trójmieście wahają się w przedziale od 13,0 do 14,0 euro / mkw./ miesiąc.