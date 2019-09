Loty krajowe najtańszym środkiem transportu?

We wrześniu z Krakowa do Gdańska i z powrotem można było polecieć za 78 zł. Ten sam odcinek można było pokonać pociągiem. Tyle tylko, że kosztowało to o 100 złotych więcej i trwało niemal 7 godzin dłużej. Czy loty krajowe są już najtańszym sposobem podróżowania między polskimi miastami?

Ceny lotów krajowych vs ceny pociągów

Kraków – Gdańsk 78 zł;

Wrocław-Gdańsk 87 zł;

Szczecin-Kraków 100 zł;

Gdańsk-Kraków 113 zł;

Kraków-Szczecin 122 zł;

Gdańsk-Wrocław 141 zł.

Ubezpieczenie jest przydatne

- Warto samodzielnie wyszukać i wykupić ubezpieczenie podróżne. Najczęściej to, które proponują nam operatorzy linii, ma niskie sumy gwarantowane i jest drogie - komentuje Robert Pelczar, Product Manager Rankomat.pl - Korzystając z porównywarek, sami możemy dostosować polisę do naszych potrzeb i jeszcze na tym zaoszczędzić - dodaje.



mat. prasowe Porównanie cen i czasu przejazdu w PLL LOT i innych środkach transportu Największe różnice generuje trasa z Bydgoszczy do Warszawy.

Wprawdzie liczba krajowych tras lotniczych nieco się ostatnio skurczyła, to i tak korzystanie z samolotów pozostaje nader opłacalne. Za 80 złotych możemy przemierzyć cały kraj i nie powinno to trwać dłużej niż godzinę. Z Warszawy LOT zabiera nas obecnie do dziewięciu innych polskich miast. Ryanair z kolei obsługuje trasy Wrocław-Gdańsk, Kraków-Gdańsk oraz Szczecin-Kraków.Tanie loty krajowe upolować można jedynie z dużym wyprzedzeniem. Jeśli na podróż zdecydujemy się z dnia na dzień, to zapłacimy przeważnie od 400 do ponad 1000 zł. Miesiąc wcześniej zapłacimy od 100-300 zł. Dla porównania, w Inter City bilet na takiej samej trasie w kosztować będzie od 59 zł do 119 zł, ale podróż będzie trwać zdecydowanie dłużej.Największe różnice generuje trasa z Bydgoszczy do Warszawy. Wymaga przesiadki w jednym z zagranicznych terminali, co znacznie wydłuża podróż i koszt. Dla przykładu wrześniowe ceny na trasach Ryanair kształtowały się następująco:Są to ceny uwzględniające bilety w obie strony, a więc okazuje się, że można latać po Polsce dwa razy taniej niż pociągiem i ponad 7 razy szybciej w zależności od trasy.Linie lotnicze, również na lotach krajowych, oferują podróżnym dodatkowe świadczenia, takie jak np. ubezpieczenia. Lepiej jednak sprawdzić, co dokładnie zawierają i jakie posiadają wyłączenia.