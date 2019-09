Po co małym firmom programiści?

Małe firmy, którym programiści nie są potrzebni na co dzień lub są dla nich po prostu za drodzy, posiłkują się najczęściej usługami specjalistów z zewnątrz. Z badania zrealizowanego przez Oferteo.pl wynika, że często są one gotowe dostosować się do wolnych terminów usługobiorcy. Zlecenia dotyczą najczęściej opracowania dedykowanego oprogramowania, a największy popyt dotyczy specjalistów biegłych w językach C/C++ oraz JAVA. Eksperci w tych dziedzinach mogą liczyć na ponad 8 tys. zł miesięcznego dochodu.

Rynek pracy programistów i zarobki w branży

Programista C/C++ – 8 150 zł

Programista Java – 8 200 zł

Programista Python – 8 230 zł

Programista Ruby – 7 390 zł

Programista aplikacji mobilnych – 7 930 zł

Programista aplikacji iOS – 7 510 zł

Programista baz danych – 8 040 zł

Programista Perl – 7 980 zł

Jakich usług potrzebują firmy?

Pilne zapotrzebowanie

– To, jak priorytetową sprawą dla firm jest szybka realizacja usługi informatycznej, nie powinno nikogo dziwić. Często brak odpowiedniego przygotowania w dziale IT blokuje duży obszar działania całego przedsiębiorstwa – zwraca uwagę Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. – Firmy powinny być na to przygotowane i konkretne działania oraz zlecenia planować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Popyt na programistów niezmiennie utrzymuje się na wyśrubowanym poziomie. Dane Komisji Europejskiej wskazują, że w 2020 roku w Europie na specjalistów od programowania czekać będzie aż 825 tysięcy wakatów. Tak duży niedobór pracowników jest m.in. efektem tego, że systemy edukacji nie podążają w ślad za dynamicznymi zmianami w sektorze nowych technologii.Branża IT kusi kandydatów nie tylko licznymi ofertami pracy, ale również wynagrodzeniami. Zarobki programistów już obrosły legendą, ale warto podkreślić, że są one mocno zróżnicowane. Ich wysokość zależy od takich czynników jak np. staż pracy, doświadczenie, wykształcenie czy też wielkość firmy, w której są zatrudnieni lub na rzecz której świadczą usługi. Jak przedstawiają się zarobki programistów władających poszczególnymi językami programowania?Według analizy Oferteo.pl, największego polskiego portalu łączącego poszukujących usług z ich dostawcami, małe firmy bardzo chętnie korzystają z usług zewnętrznego specjalisty. Najczęściej zlecają one stworzenie dedykowanego oprogramowania (53% zapytań), aplikacji mobilnej (32%) lub bazy danych (10%).Programy mają być tworzone głównie z myślą o komputerach osobistych z systemem Windows – z takim zleceniem zgłaszało się w ciągu ostatniego roku 45% firm. Z kolei 29% użytkowników Oferteo oczekiwało produktu dostosowanego do systemu Android, a 17% – IOS. Jedynie 9% badanych szukało specjalisty do stworzenia programu dla MAC’a.Czas jest bardzo ważny dla przedsiębiorców zlecających usługi programistyczne. 49% z nich deklarowało, że zależy im na jak najszybszej realizacji zlecenia, a tylko 9% zleceniodawców było gotowych na kilka dni oczekiwania. Firmy zdają sobie jednak sprawę z tego, że programiści muszą realizować bardzo dużo zleceń dla różnych podmiotów i aż 39% z nich oświadczyło, że dostosuje się do wolnych terminów specjalisty.Języki programowania, których znajomości najczęściej oczekiwano od programistów, to C/C++ wskazywane przez 21% ankietowanych, PHP z wynikiem 19% oraz JAVA, którą zaznaczało 18% zleceniodawców.