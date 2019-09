Powierzchnie biurowe w regionach: w Krakowie wiosna

Na krakowskim rynku biurowym nie jesień, lecz wiosna. O rozkwicie najlepiej świadczyć może całkowity zasób powierzchni biurowych zlokalizowanych na terenie stolicy Małopolski, który zdołał już osiągnąć niemal 1,35 mln mkw. Co więcej, z zapowiedzi deweloperów wynika, że do końca br. ukończone zostanie kolejne 110 000 mkw. nowych biur. Jeśli tak się stanie, będziemy mieć do czynienia z rekordową (200 000 mkw.) podażą w skali roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. kilhan - Fotolia.com Kraków Całkowite zasoby krakowskiego rynku biurowego osiągnęły blisko 1,35 mln mkw.



- Obecna sytuacja na rynku biurowym w Krakowie w dalszym ciągu sprzyja stronie popytowej, szczególnie w kontekście szerokiego wyboru lokalizacji przyszłego biura. Duże zainteresowanie Krakowem wykazują nie tylko nowi inwestorzy, w tym m.in. operatorzy powierzchni coworkingowych i biur serwisowanych, ale także najemcy, którzy już są obecni na rynku, o czym świadczy rosnący wolumen nowych umów i renegocjacji. Nowa podaż w centrum miasta stanowi znaczną część zasobu powierzchni biurowych dostępnych w Krakowie i cieszy się dużym zainteresowaniem wielu firm. Stawki czynszów utrzymują się na stabilnym poziomie wynoszącym ok. 13,50 euro za mkw. miesięcznie, przy czym czynsze bazowe w lokalizacjach centralnych są średnio o 1-2 euro wyższe - mówi Dariusz Madej, Starszy Negocjator w dziale powierzchni biurowych Cushman & Wakefield.



Na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy br. działający na krakowskim rynku biurowym deweloperzy oddali do użytkowania 13 obiektów biurowych o łącznej powierzchni niemal 90 000 mkw. Największe z nich to V.Offices (AFI Europe, 21 600 mkw.), Fabryczna Office Park B1 (Inter-Bud, 12 600 mkw.) oraz Mogilska Office (Warimpex, 12 500 mkw.).Aktywność najemców dopisywała, czego dobitnym dowodem jest łączna wielkość wynajętej powierzchni - w I połowie br, popyt brutto sięgnął blisko 135 000 mkw. Ten wynik jest zbliżony do odnotowanego w II półroczu minionego roku, ale również o 80% wyższy od rezultatów z pierwszych sześciu miesięcy 2018.Największymi podpisanymi w pierwszej połowie 2019 roku transakcjami najmu na krakowskim rynku biurowym były: wynajęcie blisko 16 000 mkw. w budowanym Tischnera Office przez SABRE, renegocjacja/przedłużenie umowy na 11 200 mkw. przez Akamai Technologies Poland w Vinci Office Building oraz umowa przednajmu 8 700 mkw. w Podium Park podpisana przez Ailleron. Wszystkie ww. transakcje zostały zawarte przez firmy z branży IT i to właśnie ten sektor stanowił najbardziej aktywną grupę najemców na rynku krakowskim w pierwszym półroczu 2019.Stopa pustostanów na koniec pierwszej połowy 2019 wyniosła 10,1%, co oznacza wzrost o 1,5 pp. w porównaniu z końcem 2018 roku. Zwiększenie dostępności powierzchni biurowych jest rezultatem wysokiego poziomu nowej podaży odnotowanej w tym okresie.Stawki czynszów za najlepsze powierzchnie biurowe wyniosły 14,5-15,5 EUR/mkw./miesiąc. Ze względu na równowagę między podażową a popytową stroną rynku, w ciągu kolejnych sześciu miesięcy oczekujemy stabilizacji czynszów.Krakowski rynek biurowy powiększy się do końca 2019 roku o ponad 110 000 mkw., utrzymując pozycję jednego z największych hubów sektora usług wspólnych w Europie.