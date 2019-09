Co obecny sejm zrobił dla ubezpieczycieli?

Jesienne wybory parlamentarne tuż tuż. Nie oznacza to nic innego, niż to, że z każdym dniem będziemy mieć do czynienia z coraz większym nasileniem batalii o głosy wyborcze Polaków. Zakończenie obecnej kadencji Parlamentu to dobra okazja do podsumowań. Eksperci porównywarki Ubea.pl postanowili przyjrzeć się, co przez cztery lata udało się zrobić dla polskiego rynku ubezpieczeń i jak przez ten czas zmieniły się realia, w których funkcjonują ubezpieczyciele. W podsumowaniu ujęto zarówno najważniejsze zmiany, jak i kwestie, które powinny zostać ponownie rozpatrzone.

Jak politycy zareagowali na podwyżki cen OC?

„Ostatecznie do takiej ingerencji w rynek OC jednak nie doszło. Tematem dotkliwych dla kierowców podwyżek zajęła się Komisja Nadzoru Finansowego, która nadal pracuje nad kwestią standaryzacji zadośćuczynień za szkody osobowe. Warto także wspomnieć, że nie weszły w życie ciekawe pomysły posłów zakładające np. niewielki i dobrowolny udział własny w polisie OC czy dostęp ubezpieczycieli do informacji o mandatach” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jakie ważne zmiany weszły w życie przez ostatnie cztery lata?

ustanowienie podatku od aktywów obejmującego również ubezpieczycieli, którzy pośrednio przyczynili się do wzrostu cen polis (począwszy od lutego 2016 roku, zakłady ubezpieczeń muszą płacić miesięczny podatek wynoszący 0,0366% nadwyżki aktywów ponad 2 mld zł)

obejmującego również ubezpieczycieli, którzy pośrednio przyczynili się do wzrostu cen polis (począwszy od lutego 2016 roku, zakłady ubezpieczeń muszą płacić miesięczny podatek wynoszący 0,0366% nadwyżki aktywów ponad 2 mld zł) zmianę kodeksu cywilnego skracającą podstawowy termin przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat (taka zmiana niekorzystnie wpływa na sytuację konsumentów wysuwających roszczenia przeciwko zakładowi ubezpieczeń dotyczące np. missellingu)

(taka zmiana niekorzystnie wpływa na sytuację konsumentów wysuwających roszczenia przeciwko zakładowi ubezpieczeń dotyczące np. missellingu) wdrożenie unijnej Dyrektywy IDD zwiększającej poziom ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym (poprzez uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń)

na rynku ubezpieczeniowym (poprzez uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) przyznanie Rzecznikowi Finansowemu uprawnień dotyczących ingerencji w spory pośredników ubezpieczeniowych z ich klientami

podwyższenie ustawowych limitów odpowiedzialności ubezpieczycieli w ramach OC dla kierowców (taka zmiana została wymuszona decyzją Komisji Europejskiej)

w ramach OC dla kierowców (taka zmiana została wymuszona decyzją Komisji Europejskiej) wprowadzenie przepisów zapewniających dalszą wypłatę rent dla tych ofiar wypadków sprzed lat, które znalazły się w kłopotliwej sytuacji na wskutek wyczerpania sumy obowiązkowego ubezpieczenia OC

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sergey Nivens - Fotolia.com Co obecny sejm zrobił dla ubezpieczeń? Wdrożona została unijna Dyrektywa IDD zwiększająca poziom ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym.

„Dzięki wspomnianej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej poszkodowane osoby mogą np. łatwiej pozywać zagranicznych ubezpieczycieli” - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Politycy nie załatwili kilku spraw ważnych dla kierowców

„Trzeba jednak pamiętać, że te tematy powrócą, kiedy składki obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców znów zaczną szybko rosnąć” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czy zostanie wprowadzona możliwość czasowego wycofania samochodu z ruchu?

„Temat czasowego wycofania z ruchu „niefirmowych” pojazdów zaistniał ponownie w czerwcu bieżącego roku. Taka data wykluczyła jednak ewentualne wprowadzenie przed wyborami zmian, na które od lat czekają rodzimi kierowcy” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

