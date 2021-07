Marsh: ubezpieczenia znowu droższe

Przed nami najnowsza edycja raportu Marsh Global Insurance Market Index za II kwartał bieżącego roku. Opracowanie dowodzi, że w analizowanym okresie ceny ubezpieczeń wzrosły o 15%. Nie powinno być to jednak dużym zaskoczeniem, ponieważ wzrostowa tendencja widoczna była już wyraźnie w odczytach z poprzednich kwartałów.

Przeczytaj także: Ceny ubezpieczeń: największe wzrosty od 2012 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których regionach świata ceny ubezpieczeń wzrosły najbardziej?

Co w największym stopniu wpłynęło na taki obrót spraw?

Jak zachowuje się polski rynek ubezpieczeń?

Jaki jest główny powód, dla którego obserwujemy rosnące ceny ubezpieczeń cybernetycznych?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Ubezpieczenia znowu droższe Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 15% w drugim kwartale 2021 r. – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index.

Kluczowe wnioski:

W skali globalnej ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły średnio o 12%, w porównaniu z 15% wzrostem w pierwszym kwartale 2021 r. Stawki ubezpieczeń OC wzrosły za to o 6%, podobnie jak w poprzednim kwartale.

Stawki w liniach finansowych i profesjonalnych ponownie osiągnęły najwyższe wzrosty w głównych produktach, wynoszące 34% (w porównaniu do 40% w poprzednim kwartale).

Ceny ubezpieczeń cybernetycznych kolejny raz odbiegały od trendu globalnego. W Stanach Zjednoczonych ceny wzrosły o 56% (35% w I kwartale) oraz o 35% w Wielkiej Brytanii (29% w I kwartale), co było spowodowane wzrostem częstotliwości i skali szkód związanych z ransomware.

W miarę jak światowa gospodarka wychodzi z pandemii, Klienci wciąż zmagają się z szeregiem wyzwań w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Chociaż spodziewamy się kontynuacji presji cenowej, szczególnie w liniach dotkniętych stratami, oczekujemy także, że obecny trend umiarkowanego wzrostu cen utrzyma się do końca roku – komentuje wyniki raportu Lucy Clarke, President, Marsh Specialty and Marsh Global Placement.



Nadal obserwujemy wzrosty cen ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych naszych lokalnych Klientów, natomiast wydaje się, że w porównaniu z poprzednim kwartałem, trend wzrostowy lekko jednak wyhamował.

Odwrotną tendencję widać w cenach ubezpieczenia cyber, które są jeszcze wyższe niż w poprzednim kwartale. Podobnie jak kilka miesięcy temu, zagranicą na wzrosty wpłynął przede wszystkim silny trend wzrostowy w notowanych szkodach – wzrosła zarówno wartość szkód, jak i ich liczba w porównaniu do poprzednich kwartałów. Większość notowanych przez ubezpieczycieli cyber szkód wciąż dotyczy konsekwencji ataków ransomware. Badanie ekspozycji klientów na to ryzyko coraz częściej wpływa również na ograniczanie zakresu oferowanej ochrony poprzez podwyższanie udziałów własnych, czy generalnie ograniczanie dostępnej pojemności.

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 15% w drugim kwartale 2021 r. – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index. Jest to 15-sty z rzędu kwartał, w którym odnotowano wzrost globalnych stawek ubezpieczeniowych. Jednocześnie, jest to również trzeci z kolei kwartał, w którym zaobserwowano spadek średniego tempa wzrostu, który nastąpił po 18% wzroście w pierwszym kwartale i 22% – w czwartym kwartale 2020 r.Jak donosi Marsh, wzrosty we wszystkich regionach były umiarkowane, czego powodem było wolniejsze tempo wzrostu cen ubezpieczeń majątkowych, z wyjątkiem Europy, oraz linii finansowych i profesjonalnych, poza Azją, Ameryką Łacińską i Karaibami (LAC). Wielka Brytania, ze wzrostem cen o 28% (spadek z 35% w I kwartale 2021 r.) oraz region Pacyfiku, z 23% wzrostem (spadek z 29% w I kwartale 2021 r.) w dalszym ciągu napędzają wzrost globalnych cen ubezpieczeń. Tempo wzrostu w USA wyniosło 12% (spadek z 14%), w Azji 6% (z 8%), w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 4% (z 5%), a w Europie kontynentalnej 13% (z 15%).Małgorzata Splett – Dyrektor Działu FINPRO i PEMA w Marsh Polska dodaje: