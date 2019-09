Jakie ubezpieczenie firmy wybierają mikroprzedsiębiorstwa?

Oferteo.pl przedstawia wyniki swojej najnowszej analizy, która przygląda się, jakie ubezpieczenie firmy cieszy się w naszym kraju największą popularnością. Okazuje się, że mikroprzedsiębiorstwa najczęściej decydują się na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Co dość interesujące, firmy administracyjne dwa razy częściej ubezpieczają swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków niż firmy budowlane, w których prawdopodobieństwo nieszczęśliwych zdarzeń jest znacznie wyższe.

Branża a rodzaj ubezpieczenia firmy

OC - ciągle najpopularniejsze ubezpieczenie firmy

– Koszty polisy mogą różnić się znacząco w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego przed dokonaniem wyboru warto porównać możliwie największą liczbę opcji. Co istotne, firmy ubezpieczeniowe chętnie nawiązują współpracę z klientami biznesowymi, przez co mogą oni liczyć na wynegocjowanie bardziej korzystnej oferty – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.



Przede wszystkim działalność gospodarcza

Pole, na jakim działa dane przedsiębiorstwo, to informacja niezwykle istotna z punktu widzenia ubezpieczyciela. Jeżeli bowiem poniesione straty będą wykraczać poza jego obszar, to wówczas wypłata odszkodowania może stać się o niebo bardziej skomplikowana, a czasem - wręcz niemożliwa. Z tego też względu kluczową sprawą jest wybór takiego ubezpieczenia firmy, które jest jak najbardziej adekwatne do jej potrzeb.Wyniki zrealizowanego przez Oferteo.pl badania wyraźnie pokazują, które z ubezpieczeń cieszą się w poszczególnych branżach największą popularnością. I tak np. okazuje się, że z polis dających ochronę na wypadek zdarzeń losowych najczęściej korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się handlem, medycyną oraz komputerami i elektroniką. Te same podmioty znajdują się także w czołówce zainteresowanych ubezpieczeniem firmy od kradzieży. Najpopularniejsze ze wszystkich ubezpieczenie OC najczęściej wykupują zakłady działające w branży budowlanej oraz prawa. Co ciekawe, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków największą popularnością cieszy się w administracji, która stanowi aż 38% wszystkich klientów zainteresowanych tym rodzajem polisy. Zaskakuje fakt, że w przypadku firm budowlanych, których pracownicy wydają się najbardziej narażeni na niebezpieczne zdarzenia, odsetek ten wynosi jedynie 18%.Według badań przeprowadzonych przez Oferteo.pl, polskie mikroprzedsiębiorstwa najczęściej zgłaszają się do towarzystw ubezpieczeniowych po ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). W ciągu ostatnich 12 miesięcy stanowiły one prawie trzy czwarte wszystkich zapytań. Na kolejnych miejscach znalazły się: ubezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych (34%) oraz na wypadek kradzieży (30%). Właściciele firm najrzadziej decydowali się na ubezpieczenie pracowników od nieszczęśliwych wypadków (NNW). Z tego rodzaju zabezpieczenia skorzystało jedynie 13% z nich.Jeśli chodzi o ceny ubezpieczeń, to zależą one przede wszystkim od preferowanego zakresu ubezpieczenia, rodzaju wykonywanej działalności oraz wielkości przedsiębiorstwa.Zapytania mikroprzedsiębiorstw dotyczące ubezpieczeń w 86% przypadków składane były przez osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. 12% zainteresowanych stanowiły spółki kapitałowe, a pozostałe 2% – osobowe.Chęć wykupienia ubezpieczenia zgłaszały najczęściej małe firmy z branży budowlanej (29% wszystkich zapytań) oraz zajmujące się handlem (23%). Stosunkowo często były to również przedsiębiorstwa informatyczne (9%) i przemysłowe (8%).