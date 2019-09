Monitory Acer Nitro XV3

Acer zaprezentował nową serię monitorów gamingowych Nitro XV3 z matrycami IPS, dużymi częstotliwościami odświeżania i wysoką rozdzielczością.

Acer Nitro XV273U S 27-calowy WQHD 165 Hz

Acer Nitro XV273 X 27-calowy Full HD 240 Hz

Acer Nitro XV253Q X 24,5-calowy Full HD 240 Hz

Acer Nitro XV253Q P 24,5-calowy Full HD 144 Hz

Action,

Racing,

Sport,

User,

Standard,

ECO,

Graphic,

Movie

Ceny i dostępność w Polsce

Monitory Nitro są zgodne z technologią NVIDIA G-SYNC, a po podłączeniu kart graficznych z serii NVIDIA GeForce GTX 10 i RTX 20 domyślnie obsługują zmienne częstotliwości odświeżania (VRR), eliminując efekt „rwania się” obrazu na ekranie i minimalizując opóźnienia.Nowe monitory wykorzystują również technologię Adaptive-Sync, zaspokajając potrzeby graczy w zakresie wysokiej rozdzielczości: czas reakcji tych urządzeń nie przekracza 1 ms, a funkcja przyspieszenia reakcji ekranu (Visual Response Boost, VRB) zapewnia płynność wyświetlania obrazu i całej rozgrywki.Seria Nitro XV3 wykorzystuje technologię Agile-Splendor, bazującą na szybkich panelach ciekłokrystalicznych i obsługuje szeroką gamę kolorów obejmującą 99% spektrum sRGB.Monitory z certyfikatem DisplayHDR 400 charakteryzują się ultraszybkim czasem reakcji (do 1 ms w trybie VRB), co zapewnia wyraźny, pozbawiony rozmyć obraz, odwzorowanie kolorów oraz zwiększony realizm i naturalność obrazu. Częstotliwość odświeżania do 240 Hz pozwala na gwarancję płynności obrazu.Monitory gamingowe Acer Nitro są dostępne w czterech konfiguracjach, dwóch wersjach 27-calowych i dwóch 24,5-calowych:Wszystkie monitory oferują funkcję Acer Game Mode - osiem predefiniowanych trybów wyświetlania pozwalających optymalnie dostosować obraz na ekranie do różnych rodzajów treści:Ta funkcja jest łatwo dostępna za pomocą klawisza skrótu lub ekranowego menu ustawień (OSD). Wbudowana funkcja wzmocnienia czerni pozwala zaś wybierać graczom spośród 11 różnych poziomów czerni. Mogą oni dzięki temu zwiększyć swoją przewagę podczas rozgrywki: wyraźniej widzieć otoczenie i przeciwników, skuteczniej unikać ciosów lub sprawniej pokonywać zakręty na torze wyścigowym.Technologia Acer VisionCare wykorzystująca funkcje Flickerless, BlueLight Shield, ComfyView i redukcji przyciemnienia zwiększa komfort wzrokowy podczas długich rozgrywek.Monitory z serii Acer Nitro XV3 mają również ergonomicznie zaprojektowaną podstawę z możliwością obrotu i pochylenia o 20°, gracz może więc zawsze znaleźć idealne dla siebie ustawienie. Specjalna konstrukcja zatrzaskowa pozwala odpiąć monitor od podstawy i zamontować go na ścianie w uchwycie VESA, aby zyskać więcej miejsca na biurku.będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października 2019 roku w cenie od 1999 zł.będzie dostępny w Polsce od pierwszego kwartału 2020 roku w cenie od 1399 złbędzie dostępny w Polsce na przełomie listopada i grudnia 2019 roku w cenie od 1099 złCena oraz dostępność monitorazostaną podane w późniejszym terminie.