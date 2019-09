Smartfon Gigaset GX290 o wzmocnionej konstrukcji

Na rynek trafia GX290, smartfon Gigaset o wzmocnionej konstrukcji, przystosowany do ekstremalnych warunków pracy i aktywności na świeżym powietrzu. Smartfon ma wytrzymałą obudowę, 6,1-calowy wyświetlacz HD+ ze szkłem Corning Gorilla Glass 3 i baterię o pojemności 6200 mAh.

Smartfon GX290 jest odporny na wodę i pył zgodnie z normą IP68. Powinien przetrwać upadek zarówno do wypełnionego wodą basenu, jak i na twardą podłogę. Jego obudowa jest formowana wtryskowo z tworzywa TPU, czyli termoplastycznego poliuretanu zapewniającego wyjątkową trwałość. Dodatkowo, jest ono wzmocnione sztywną, metalową ramką. GX290 ma 6,1 calowy wyświetlacz HD + z wcięciem typu „notch” o rozdzielczości 1560 x 720 pikseli, jasności 580 cd/m² i kontraście 1000:1.Gigaset GX290 został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P23 MT6763 taktowany z częstotliwością 2,0 GHz.GX290 zapewnia komunikację NFC, a także obsługę A-GPS oraz systemu Glonass, zapewniając niezawodne ustalanie lokalizacji użytkownika. Smartfon obsługuje łączność 4G LTE Cat-6 oraz technologie VoLTE i VoWiFi.Został wyposażony w czytnik linii papilarnych ulokowany na tylnej ściance obudowy. Do odblokowania wyświetlacza GX290 można wykorzystać system identyfikacji twarzy (Face ID).Gigaset GX290 ma podwójny aparat w 13-megapikselową matrycę SONY, wspieraną przez drugą soczewkę o rozdzielczości 2 MP. Oba aparaty współpracują ze sobą, aby uzyskać efekt bokeh, który w szczególności poprawia zdjęcia portretowe dzięki rozmyciu tła. Oprogramowanie od firmy ArcSoft® umożliwia dalszą optymalizację zdjęć i zapewnia wiele funkcji znanych z profesjonalnej fotografii, takich jak HDR, ultra HD i tryb nocny. Przednia kamera w Gigaset GX290 oferuje rozdzielczość 8 MP.Smartfon jest wyposażony w litowo-polimerowy akumulator o pojemności 6200 mAh. Akumulator umożliwia bezprzewodowe ładowanie prądem o mocy do 15 watów, uzyskując 100 proc. naładowania w ciągu około trzech godzin. Port USB typu C obsługuje natomiast szybkie ładowanie za pomocą technologii PE+. Smartfon GX290 zmienić można także w power bank i zasilać za pośrednictwem jego akumulatora inne urządzenia zewnętrzne. Złącze USB w telefonie posłuży także podłączania zewnętrznego sprzętu, jak myszka, klawiatura lub nośnik pamięci.Smartfon GX290 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9.0 Pie.