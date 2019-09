Pora na podsumowanie wakacji 2019

Wakacje już za nami. Nadeszła zatem pora podsumowań. O te pokusił się serwis Noclegowo.pl. Gdzie wybrali się na urlop Polacy, którzy postanowili wypoczywać w kraju? Jaki kierunek cieszył się największą popularnością? Ile czasu odpoczywali? Jaki nocleg wybierali i ile za niego płacili? Na co utyskiwali najczęściej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

“Z niewielkim wyprzedzeniem dokonywane były rezerwacje zwłaszcza na przełomie lipca i sierpnia oraz przed długim weekendem sierpniowym. Z pewnością duży wpływ na ten fakt miała sprzyjająca pogoda - decyzje o wyjeździe były podejmowane bardzo często spontanicznie.” - twierdzi Mateusz Goliat, ekspert Noclegowo.pl



Najpopularniejszy Gdańsk i Zakopane

Ceny noclegu wzrosły

Najpopularniejsze kwatery prywatne

Najważniejsza jest lokalizacja

Polacy narzekają na brud i zachowanie gospodarzy

Analiza przeprowadzona przez Noclegowo.pl dowodzi, że przeciętny polski turysta nocleg rezerwował na 8 dni przed planowanym wyjazdem. Nie brakowało jednak i tych, którzy zabrali się za to na ostatnią chwilę - 6,6% użytkowników rezerwacji dokonało zaledwie na 2 dni przed podróżą, a niemal co dziesiąty (9,8%) ok. 3 - 4 dni wcześniej. Wakacje w Polsce nie trwały długo. 21,8% turystów dokonało rezerwacji na zaledwie na 4 dni. 17,3% wybrało się na urlop 5-dniowy, a 15,4% wypoczywało przez 3 dni. Mniejsza część obrała wyjazd 2-dniowy (7,7%,) oraz 6-dniowy (9%). Na relaks 7-dniowy lub dłuższy postanowiło wyjechać 28,8% Polaków.Pośród lokalizacji położonych nad polskim morzem niesłabnącą popularnością cieszył się Gdańsk - w stolicy Trójmiasta noclegu podczas wakacji poszukiwało 9,2% użytkowników. Podobną tendencję wykazuje Zakopane, które wciąż przoduje w zestawieniu miejscowości górskich - 8,8%. Wśród miejsc, które Polacy odwiedzali najczęściej w trakcie wakacji 2019, można znaleźć także Łebę, Świnoujście, Sopot, Ustkę, Kołobrzeg, Międzyzdroje czy Karpacz.Statystyczny Polak średnio za nocleg w kraju zapłacił 79,1 zł. W porównaniu do roku 2018 cena ta wzrosła średnio o 7,7%. W zależności od wybranego kierunku koszty te wahały się od 35,1 zł w Sromowcach Wyżnych do nawet 125,3 zł w Sopocie. W najpopularniejszym Gdańsku cena noclegu wynosiła podczas wakacji średnio 101,5 zł, natomiast w Zakopanem było to 73,9 zł.Tego lata większość polskich turystów zdecydowała się na wynajęcie pokoju w kwaterze prywatnej - jest to 35,8% spośród Polaków spędzających urlop w kraju. Co ciekawe, coraz większym zainteresowaniem co roku cieszą się apartamenty - 31,9%. Dużo rzadziej natomiast Polacy decydują się na rezerwacje w pensjonacie - 8,6% lub domkach letniskowych - 8%.Bez wątpienia można stwierdzić, że jednym z najważniejszych czynników, który decyduje o wyborze noclegu, jest oczywiście lokalizacja. Rezerwując nocleg, co czwarty użytkownik dopytywał o takie aspekty jak pobliskie atrakcje, w których można ciekawie spędzić czas w razie np. niepogody lub restauracje - zwłaszcza wtedy, gdy obiekt nie posiadał w ofercie wyżywienia.Na portalu Noclegowo.pl każdego dnia, zwłaszcza w ciągu wakacji, można przeczytać wiele nowych opinii dotyczących noclegów. Wśród nich można znaleźć wiele pozytywnych komentarzy, ale pojawiają się również te negatywne. Na co najczęściej narzekali Polacy podczas tego lata? Zdecydowanie na stan czystości obiektu noclegowego oraz zachowanie właściciela obiektu noclegowego. Często możemy przeczytać także o niedziałającym Wi-Fi czy braku żaluzji lub zasłon w oknach. Nie brakuje też negatywnych opinii dotyczących za głośnych drzwi czy nawet zepsutych zabawek dla dziecka. Można zatem zauważyć, że Polacy dokładnie oceniają obiekt, w którym nocują oraz zwracają uwagę na wiele szczegółów podczas wakacyjnego odpoczynku.