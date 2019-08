Centra usług dla biznesu już na 3 mln mkw.

Sektor usług biznesowych rozwija się w naszym kraju niezwykle prężnie, na co dowodem mogą być chociażby opublikowane właśnie przez JLL dane odnośnie wynajmowanej przez niego przestrzeni biurowej. W I połowie br. biura usług dla biznesu zajmowały łącznie 3 miliony mkw. Eksperci są przekonani, że w najbliższym czasie ta powierzchnia będzie rosnąć.

W pierwszym półroczu 2019 najemcy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu wynajęli niemal 190 000 mkw. biur, co przekłada się na jedną czwartą łącznego popytu w Polsce. 190 000 mkw. biur, co przekłada się na jedną czwartą łącznego popytu w Polsce. Jeszcze większe znaczenie sektora widoczne jest na głównych rynkach poza Warszawą (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Katowice, Łódź, Lublin, Szczecin), gdzie prawie co drugi metr był wynajęty przez firmę reprezentującą tę branżę”, wylicza Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL.

Sektor na trzech milionach

„Z naszych szacunków wynika, że łącznie w całej Polsce centra usług dla biznesu zajmują już ok. 3 mln mkw., a patrząc na aktywność firm z tej branży w ostatnich latach, możemy spodziewać się wzrostu tego wolumenu w nadchodzących w nadchodzących miesiącach”, dodaje Mateusz Polkowski.

„Ambitne plany biznesowe sektora usług potwierdzają wysoką atrakcyjność inwestycyjną Polski. Są też istotną przesłanką dla podejmowania decyzji przez deweloperów oraz fundusze, planujące rozwój swojego biurowego portfolio na polskim rynku. Wielu najemców z tej branży rozważa zarówno ekspansję w ramach już zajmowanych projektów biurowych, jak i otwarcie kolejnych centrów w nowych lokalizacjach. To z kolei prowadzi do coraz szybszego wzrostu podaży nowoczesnej powierzchni biurowej w miastach regionalnych”, komentuje Jakub Sylwestrowicz, Dyrektor ds. Reprezentacji Najemcy w JLL.

„Konkurencja o kadry, zmieniające się potrzeby pracowników, ale również zróżnicowanie pokoleniowe i osobowościowe w zespołach stawia przed firmami nowe wyzwania jeśli chodzi o dobór oraz organizację przestrzeni biurowych. Znaczenia nabierają elastyczność powierzchni oraz – co może się wydawać zaskakujące – emocje i doświadczenia z nią związane. A firmy z sektora usług dla biznesu zatrudniające tysiące pracowników stają się prekursorem zmiany na szeroko pojętym rynku przestrzeni biurowych”, komentuje Anna Bartoszewicz-Wnuk, Dyrektor Działu Doradztwa ds. Miejsca Pracy, JLL.



Do podpisania dwóch z trzech największych umów najmu z pierwszych sześciu miesięcy tego roku doszło w Krakowie. Chodzi tu o Sabre, które zajęło 16 000 mkw. w Tischnera Office oraz Ailleron (8 600 mkw. na terenie Podium Park B). Trzecia transakcja miała miejsce w Gdańsku, gdzie Nordea podpisała umowę na 10 800 mkw. usytuowanych w biurowcu Olivia Star.Dane ABSL wskazują, że polski sektor usług dla biznesu daje dziś zatrudnienie około 307 000 osób, a do I kwartału nadchodzącego roku rzesza ta ma powiększyć się do 336 000. Rozwój w tym zakresie nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji na rodzimym rynku biurowym Jak wynika z danych JLL, najwyższy (58%) udział sektora w zajętej powierzchni biurowej przypada na Kraków. Drugie miejsce, z 53%, przypadło Łodzi, a trzecie z 49% ponownie zajął Wrocław.Dynamiczny rozwój sektora usług oznacza nie tylko mocny popyt, ale również zmianę funkcji i charakterystyki nowoczesnych przestrzeni biurowych oraz samych przestrzeni do pracy.