W zakupach online prym wiodą millenialsi

Zakupy przez internet cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością. Kto kupuje najchętniej? Z badania zrealizowanego przez Kantar TNS* dla KIR i Związku Banków Polskich wynika, że są to przede wszystkim millenialsi - w sieci kupuje już 3 na 4 z nich. Niewiele mniej e-kupujących jest wśród przedstawicieli pokolenia Z, a w generacji 40-latków zakupy online robi co drugi badany. Jeżeli chodzi o ocenę przydatności nowoczesnych rozwiązań płatniczych w sieci, to w tej kwestii przedstawiciele różnych grup wiekowych są dość zgodni.

– Widać wyraźnie, że dla pokoleń najmłodszych oraz dla tych osób, które powoli wchodzą w wiek średni, będąc bezpośrednimi świadkami i uczestnikami cyfrowej i mobilnej rewolucji, zakupy online są oczywistością, a często pierwszym wyborem – komentuje Przemysław Soboń, dyrektor Linii biznesowej płatności internetowe w KIR. – Jednak również starsi nie stronią od e-commerce. Jak pokazało badanie, klientem e-sklepów jest niemal co czwarty ankietowany 50-latek, i co dziesiąty badany w wieku 60+ – podkreśla Przemysław Soboń.

– Zakupy online zyskują na popularności, zarówno wśród członków młodszych, jak i starszych pokoleń. Jednak to przede wszystkim dla tych pierwszych, e-sklep staje się powoli naturalnym miejscem zakupów – bardziej niż tradycyjny, stacjonarny sklep – mówi Przemysław Soboń z KIR. – Szczególnie, że cały proces mogą zrealizować praktycznie używając tylko smartfona. Wystarczy dosłownie kilka kliknięć, żeby wybrać dany artykuł i dokonać transakcji płatniczej – podkreśla Przemysław Soboń.

Badanie zrealizowane przez Kantar TNS na zlecenie KIR i ZBP potwierdza, że zakupy online robi już 75 proc. pokolenia millenialsów (urodzeni w latach 80-tych i 90-tych). Nieco rzadziej (67 proc.), ale też dość tłumnie, kupują online tzw. zetki (urodzeni po 2000 r.). W grupie 40-latków (pokolenie X) odsetek e-kupujących sięga 50 proc.Jednym z głównych powodów, dla których decydujemy się na zakupy online, jest chęć oszczędzenia czasu, który zmuszeni bylibyśmy poświęcić na wizytę w tradycyjnym sklepie. To dążenie do przyspieszenia procesu zakupowego sprawia również, że najczęściej wybieramy również najszybsze formy płatności, a więc przelew natychmiastowy lub szybką płatność internetową (np. Paybynet). Jak korzystanie z metod płatności przedstawia się w różnych grupach wiekowych?Najwięcej zwolenników przelewów natychmiastowych, takich jak obsługiwany przez KIR system Express Elixir, jest wśród przedstawicieli pokolenia Z. Aż 42 proc. przedstawicieli tej grupy wiekowej uważa, że przelewy natychmiastowe powinny być standardem. Warto jednak podkreślić, że przekonanie to jest bardzo popularne praktycznie we wszystkich analizowanych grupach (zawsze niemal lub nieco powyżej 30 proc. wskazań).Jeśli chodzi o standardowe działania podejmowane w chwili wyboru sposobu płatności w czasie zakupów w e-sklepach, to w każdym pokoleniu 37 proc. badanych szuka na stronie sklepu logotypu swojego banku (za wyjątkiem grupy 61+). Z kolei logotypu preferowanego systemu płatności, takiego jak Paybynet, szuka na stronie ok. 16 proc. badanych. Co ciekawe, gotówką przy odbiorze chętniej płacą najmłodsi ankietowani – niemal 44 proc. przedstawicieli pokolenia Z, przedkłada gotówkę, nad elektroniczne metody płatności. W pozostałych grupach wiekowych odsetek ten oscyluje wokół 35 proc.