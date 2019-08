Regionalne biurowce w pogoni za Warszawą

Polskiemu rynkowi biurowemu nie można odmówić dynamiki. Biurowce pojawiają się niczym grzyby po deszczu i sytuacja ta nie dotyczy jedynie Warszawy - wysoka aktywność deweloperów i najemców widoczna jest również w regionach. Jak wynika z danych BNP Paribas Real Estate Poland, łączne zasoby biurowe rynków regionalnych już teraz porównywalne są z tym, co oferuje stolica. Pod względem łącznego wolumenu nowo oddanej powierzchni i wielkości realizowanych projektów, regiony wypadają nawet lepiej.

Kraków i Poznań liderami wzrostu w I poł. 2019 roku

Największe nowe biurowce w regionach

Chcąc zobaczyć największy z oddanych w tym roku biurowców należy udać się do Łodzi, gdzie ukończono pierwszy etap projektu Brama Miasta. Obiekt ten, położony tuż obok nowego dworca kolejowego Łódź Fabryczna, przyczynia się do zmiany wizerunku okolicy i wpisuje się w strategię wykreowania Nowego Centrum Łodzi – mówi Szymon Dołęga, Konsultant, Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa, BNP Paribas Real Estate Poland.

Na ośmiu rynkach regionalnych w budowie znajduje się ponad 80 projektów, których dostarczenie na rynek przyniesie do końca 2021 r. około 875 000 m kw. nowej powierzchni biurowej.

Gdzie buduje się najwięcej?

Kim są najemcy?

Największą zaletą regionów jest wysoce wykwalifikowana kadra pracownicza oraz relatywnie niskie koszty pracy i najmu powierzchni biurowej, zwłaszcza w porównaniu do rynków Europy Zachodniej. Korzystają z tego firmy z branży tzw. usług dla biznesu, które generują znaczną część popytu na powierzchnie biurowe, zwłaszcza w Krakowie i Wrocławiu. Poza tym, coraz popularniejsze staje się lokowanie w regionach oddziałów warszawskich firm skupiających działalność, która nie musi być prowadzona ze stolicy – mówi Monika Wakulska, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland

Jak podaje BNP Paribas Real Estate Poland, w I półroczu br. osiem regionalnych rynków biurowych poza Warszawą powiększyło się o przeszło 241 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Dla porównania, w Warszawie przybyło jedynie 80,5 tys. m kw. biur. Największy przyrost dotyczył Krakowa, gdzie do użytkowania oddano przeszło 90 tys. m kw. biur, zlokalizowanych w dwunastu nowych projektach. Do grona najdynamiczniej rozwijających się rynków udało się dołączyć również Poznaniowi (77 tys. m kw.). Ten wynik zasługuje na szczególną uwagę chociażby dlatego, że w całym minionym roku oddano tam zaledwie 21 tys. m kw. powierzchni biurowej.Drugim pod względem wielkości powierzchni biurowej obiektem oddanym w tym roku jest Nowy Rynek B. Jest to pierwszy z budynków kompleksu zlokalizowanego w ścisłym centrum Poznania, którego docelowa powierzchnia użytkowa ma przekraczać 100 tys. m kw. Również w Poznaniu przekazano najemcom pięć budynków inwestycji Business Garden Poznań o łączonej powierzchni 46 tys. m kw. Z kolei na rynku krakowskim w trakcie pierwszego półrocza ukończono aż dwanaście biurowców, z czego największymi były V.Offices, budynek B1 kompleksu Fabryczna Office Park oraz Mogilska Office. Należy pamiętać również o znacznych inwestycjach w pozostałych miastach - pierwszym etapie kompleksu City Forum we Wrocławiu oraz wybudowanym w ścisłym centrum Gdańska obiekcie Heweliusza 18.Na ośmiu rynkach regionalnych w budowie znajduje się ponad 80 projektów, których dostarczenie na rynek przyniesie do końca 2021 r. około 875 000 m kw. nowej powierzchni biurowej . Oznacza to, że po raz kolejny miasta regionalne wyprzedzają Warszawę pod względem wolumenu budowanej powierzchni. Niemal połowa obecnie realizowanych przestrzeni biurowych zasili dwa rynki wiodące – Kraków i Wrocław. Przypada na nie odpowiednio 22% i 24% budowanej powierzchni. Trzecim regionem o najwyższym poziomie aktywności deweloperów jest Trójmiasto, gdzie na etapie budowy znajduje się obecnie ok. 184 tys. m kw.Pomimo znaczącej ilości nowej powierzchni biurowej oddawanej każdego roku, średnia stopa pustostanów dla miast regionalnych utrzymuje się na stałym poziomie, nieprzekraczającym 10%. Oznacza to, że nie słabnie zainteresowanie najemców powierzchniami biurowymi poza Warszawą.