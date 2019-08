Polacy gotowi na elastyczne formy zatrudnienia. A pracodawcy?

Elastyczne formy zatrudnienia budzą wśród pracowników spory entuzjazm. Z opracowanego przez ManpowerGroup raportu „Jak chcemy pracować?” wynika, że na taki model pracy z chęcią przystałby co trzeci z kandydatów. Dla porównania, jeszcze przed dwoma laty taką deklarację składał tylko co piąty. Największą popularnością wśród alternatywnych form pracy cieszą się niepełny etat i kontrakt. Tym, co motywuje do pracy w takim systemie, jest możliwość równoczesnej realizacji kilku zleceń oraz osiągnięcie work-life balance.

– Forma zatrudnienia często determinuje wybór propozycji zawodowej obok takich czynników jak możliwości rozwoju, wysokość wynagrodzenia, oferowane benefity czy kultura organizacyjna – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower. – W przypadku stanowisk wysoko wyspecjalizowanych czy kierowniczych coraz częściej pojawia się pytanie o elastyczne formy zatrudnienia. Osoby pracujące na dobrze opłacanych stanowiskach, posiadające zaplecze finansowe, chętnie wybierają pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną. Na dzisiejszym rynku pracy obserwujemy także zainteresowanie pracą projektową. Z kolei praca na niepełny etat jest chętnie wybierana przez osoby, które rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową jeszcze w okresie studiów i potrzebują czasu na dokończenie nauki. Elastyczność jest także ceniona przez osoby posiadające małe dzieci, które dzięki skróconym godzinom pracy, mogą więcej czasu poświęcić rodzinie i sprawom prywatnym – dodaje Katarzyna Pączkowska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. AZP Worldwide - Fotolia.com Polacy gotowi na elastyczne formy zatrudnienia Pomimo że elastyczne formy zatrudnienia cieszą się wśród pracowników coraz większą popularnością, okazuje się, że polscy pracodawcy stosunkowo rzadko wychodzą naprzeciw tym preferencjom.

Oferta firm niedopasowana do potrzeb kandydata

–Najczęściej są to ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy i chcą spróbować swoich sił w kilku firmach, na różnych szczeblach kariery. Elastyczne modele pracy najczęściej oferowane są przez firmy zagraniczne, dla których standardem jest, żeby pewien odsetek pracujących zatrudniany był na projekty czasowe czy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Oprócz branż, które najczęściej oferują takie rozwiązanie, czyli logistyki i produkcji, również centra usług wspólnych, na przykład finansowe czy IT, zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, z którymi nie planują długoletniej współpracy – dodaje Marek Wróbel.



Polska na tle innych rynków

Co mogą zrobić pracodawcy?

– Potrzeba zmian ze strony kandydatów będzie wymuszać z kolei zmianę w podejściu pracodawców do elastycznych form zatrudnienia. Organizacje będą dostosowywać się do potrzeb potencjalnego pracownika i budować dla niego model współpracy, porzucając założenie, że umowa o pracę pozwoli zatrzymać pracownika na dłużej i zmniejszyć rotację. Ostatni rok, czyli czas największego od lat niedoboru talentów w Polsce, pokazał, że taka strategia w praktyce nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Po stronie firm jest zatem wypracowanie takich rozwiązań w zakresie zatrudnienia, aby pracownik chciał u nich pracować – podsumowuje Tomasz Walenczak, dyrektor marki Manpower.

Na potrzeby raportu „Jak chcemy pracować?” ManpowerGroup zebrał opinie 18 000 kandydatów z całego świata, w tym 750 z Polski. Respondentów pytano o to, jak chcą pracować, jaki model pracy odpowiada im najbardziej i co wywiera wpływ na podejmowane przez nich wybory. Wprawdzie w Polsce ciągle najbardziej preferowany jest pełny etat (70% wskazań), to jednak wyraźnie zaznacza się również rosnąca popularność elastycznych form zatrudnienia . Jeszcze w 2017 roku za tym modelem pracy optowało 18% polskich kandydatów, dziś jest ich już 29%.Pomimo, że elastyczne formy zatrudnienia cieszą się wśród pracowników coraz większą popularnością, okazuje się, że polscy pracodawcy stosunkowo rzadko wychodzą naprzeciw tym preferencjom. Wśród 11% polskich kandydatów, którzy są zwolennikami umowy kontraktowej lub pracy rozliczanej projektowo, możliwość pracowania w ten sposób ma zaledwie połowa. Jak to wygląda w innych krajach europejskich? Największe różnice w niedopasowaniu ofert pracodawców do potrzeb kandydatów odnotowano w Czechach (7% zatrudnionych vs. 33% preferujących kontrakt lub pracę projektową), Hiszpanii (17% vs. 33%) i we Włoszech (11% vs. 20%), najmniejsze w Wielkiej Brytanii (8% vs. 9%).Jak zaznacza Marek Wróbel, dyrektor ds. kluczowych klientów z ManpowerGroup, w ostatnich latach widoczna jest rosnąca świadomość zarówno klientów na polskim rynku, jak i kandydatów, którzy mając możliwość wyboru, gotowi są przyjąć ofertę pracy w oparciu o model elastyczny, ale w ciekawej firmie lub na interesującym i rozwojowym stanowisku.Jak na innych rynkach europejskich wyglądają preferencje kandydatów dotyczące formy zatrudnienia? Spośród 10 przeanalizowanych krajów najwięcej osób deklarujących chęć pracy w ramach alternatywnych modeli pracy mieszka w Czechach (50% poszukujących pracy), w Hiszpanii (49%) i we Włoszech (43%). Najmniej we Francji (28%), Szwecji (30%) i Norwegii (33%). Średnia dla krajów europejskich to 38%, podczas gdy w ujęciu globalnym taki model zatrudnienia wybrałoby 45% kandydatów. W badaniu kandydaci zostali również zapytani o czynniki motywujące ich do podjęcia zatrudnienia w oparciu o elastyczny model pracy. Największym uznaniem wśród nich cieszy się możliwość realizacji jednocześnie innych zleceń. Wielu z nich w elastyczności widzi też szansę na pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym.Wśród kandydatów na świecie odnotowuje się coraz większą chęć rezygnacji z zatrudnienia na pełen etat w zamian za elastyczny czas pracy, możliwość wyboru projektów oraz potrzebę osiągnięcia work-life balance. Pracodawcy chcący pozyskać pracowników na stanowiska pełnoetatowe mogą wdrożyć elementy elastyczności na wzór pracy w oparciu o umowę kontraktową lub pracę projektową, proponując elastyczne godziny pracy, pracę zdalną z zapewnieniem niezbędnych narzędzi czy rozliczanie za efekt. Firmy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów i pracowników, zwiększają również wymiar płatnego urlopu.