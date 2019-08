Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Osoby prowadzące hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe czy sanatoria często zastanawiają się, w jaki sposób zareklamować swój ośrodek by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i pozyskać nowych klientów. Na pytanie, czy reklamować swój ośrodek, raczej nikt nie ma wątpliwości, że "tak". Jest to jedno z ważniejszych źródeł, pozyskiwania nowych klientów. Pytanie brzmi raczej - jak to zrobić?

W jaki sposób się reklamować w internecie?

Gdzie się promować?

Jak często korzystać z reklamy?

Jak promować swoją ofertę?

Chcesz skutecznie reklamować swój ośrodek w internecie? Skontaktuj się z nami i promuj swoją ofertę na eGospodarka.pl i Senior.pl. Pomożemy w wyborze najlepszych formatów i miejsc reklamowych. Przygotujemy i przeprowadzimy kampanię dostosowaną do Twoich potrzeb i wyznaczonych celów. Biuro reklamy eGospodarka.pl Telefon: (22) 621 07 85

E-mail: reklama@egospodarka.pl

Skype: eGospodarka.pl

Żeby mieć klientów, musimy powiedzieć światu o naszym ośrodku i usługach jakie oferujemy. Bez tego mamy dużo mniejsze szanse na dotarcie do nowych osób i pozyskanie kolejnych klientów. Najlepszym miejscem na takie działania jest internet, dający dużo większe możliwości i moc, niż inne formy poszukiwania nowych klientów.Do dyspozycji mamy różne formy, każda z nich daje inne możliwości prezentacji oferty i ma inne ograniczenia.– dają nam możliwość dotarcia do szerokiego grona użytkowników danego portalu czy serwisu, ale pod warunkiem odpowiednio dużej liczby odsłon. Ograniczeniem kampanii bannerowej jest niewielka ilość informacji, które możemy tam umieścić. Jeśli nie możemy pozwolić sobie na dużą kampanię wizerunkową, to wykorzystajmy bannery do przyciągnięcia uwagi odbiorców i przekonania ich do kliknięcia i przejścia na naszą stronę, na której będą mogli zapoznać się dokładniej ze szczegółami naszej oferty.Wiele osób korzystających z tej formy reklamy zapomina, że bannery mają być przede wszystkim skuteczne, a nie „ładne”. W efekcie są rozczarowani, że kampania przyniosła mierne efekty w stosunku do ich oczekiwań (bo np. zależało im na jak największej sprzedaży, a emitowane bannery były zdecydowanie wizerunkowe). Zanim zaplanujemy kampanię bannerową zastanówmy się więc, co jest naszym głównym celem – czy chcemy wzmocnić znajomość naszej marki i pozytywny wizerunek, czy zachęcić jak największą liczbę potencjalnych klientów do zapoznania się z naszą ofertą na stronie firmowej, czy może wygenerować jak największą sprzedaż w ramach prowadzonej właśnie akcji promocyjnej. Zastanówmy się, jakie hasła, informacje i elementy graficzne najlepiej przyczynią się do realizacji naszego celu (przekonają użytkowników portalu do wykonania oczekiwanej przez nas akcji) i dopiero wówczas zabierzmy się do przygotowania bannerów.Najlepiej przygotować kilka różnych wersji kreacji i przetestować je w ramach równoległej emisji w początkowej fazie kampanii. Wówczas będziemy mogli wybrać te najbardziej skuteczne i wykorzystać je do dalszej emisji.Kampanię bannerową warto też wykorzystać jako uzupełnienie innych form reklamy oraz do remarketingu (więcej na temat remarketingu możesz przeczytać w tym artykule: Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem ).– w mailingu możemy przekazać znacznie więcej informacji, niż na bannerze, a jednocześnie możemy go wysłać do wybranej grupy osób spełniających określone kryteria. Dzięki dobrze stargetowanemu mailingowi możemy w prosty sposób dotrzeć do naszych potencjalnych klientów np. osób odpowiedzialnych za wyjazdy integracyjne w firmach czy seniorów szukających ośrodków z ofertą rehabilitacyjną i SPA.Przewagą mailingu jest to, że gdy osoba otworzy naszą wiadomość mamy znacznie więcej czasu i możliwości na przekazanie jej informacji o naszej ofercie i zachęcenie do wykonania pożądanej przez nas akcji (np. przejścia na stronę firmową czy złożenia zamówienia). Należy jednak pamiętać, że od momentu wysłania mailingu, do zapoznania się odbiorcy z jego treścią dzieli nas daleka droga i wiele potencjalnych przeszkód – nasz mailing może trafić do spamu i nie być w ogóle zauważony przez osoby, do których został wysłany, odbiorca może nie otworzyć maila z naszą ofertą czy też po otwarciu nie zapoznać się z nią lub nie wykonać pożądanej przez nas akcji. Aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia, oprócz doboru odpowiedniej grupy docelowej, starannie przemyślmy tytuł maila oraz samą kreację. Więcej na temat przygotowania mailingu możesz dowiedzieć się z tych trzech artykułów:– jest to forma reklamy, która pozwoli nam szczegółowo zaprezentować naszą ofertę i dokładnie opisać nasze atuty. W artykule zazwyczaj mamy możliwość zamieszczenia zdjęć i grafik a czasem nawet filmu video. Możemy również umieścić linki prowadzące bezpośrednio do naszej strony. Przygotowując materiały do artykułu pamiętajmy o zadbaniu o bardzo dobrą jakość zdjęć z naszego ośrodka.Niezmiernie ważne jest także, aby artykuł był ciekawy i przydatny dla potencjalnych odbiorców. W przeciwnym wypadku może okazać się, że nawet jeśli użytkownik zachęcony ciekawym tytułem wejdzie na stronę artykułu, szybko ją zamknie. Warto przemyśleć więc samą formę artykułu i oprócz treści autopromocyjnych zadbać także o stronę merytoryczną. Do artykułu możemy dodać np. informacje o ciekawych miejscach i atrakcjach z naszego regionu lub praktyczne porady dla osób wybierających się w podróż.Ciekawym i skutecznym długofalowo rozwiązaniem jest też wykorzystanie opcji artykułów natywnych. W tym przypadku celem artykułu nie jest reklama jako taka, ale budowanie pozytywnego wizerunku oraz wzmacnianie znajomości marki. Pisząc taki artykuł powinniśmy skupić się przede wszystkim na potrzebach i oczekiwaniach osób, które są naszymi potencjalnymi klientami (jakich treści mogą szukać, jakie informacje i porady będą dla nich przydatne). Jeśli zadbamy o ciekawe i atrakcyjnie przedstawione treści, które będą dla nich przydatne, mamy szansę, że nasze artykuły (i nasza marka) zapadną im w pamięć oraz będą przez nich polecane swoim znajomym. Dzięki temu możemy długofalowo osiągnąć znacznie większy zasięg odbiorców niż w przypadku zwykłego artykułu sponsorowanego.(dawniej AdWords) – efektem tego typu reklamy jest umieszczenie naszych linków sponsorowanych na początku lub na końcu listy naturalnych wyszukiwań w google. Dzięki temu nasza oferta wyświetli się osobom, które wyszukiwać będą odpowiednich słów kluczowych. Wadą takiej kampanii jest jej bardzo ograniczona w czasie skuteczność oraz koszty – pojedyncze kliknięcie w link może nas kosztować nawet kilkadziesiąt złotych a nie oznacza ono, że klikający skorzysta z naszej oferty. W tej branży konkurencja jest bardzo duża, co jest jednym z istotnych czynników wpływających negatywnie na cenę.– jest to bardzo dobry sposób na to, by nasza oferta była stale obecna w miejscu, gdzie użytkownicy poszukują określonych produktów czy usług – w naszym przypadku będą to wyszukiwarki ośrodków wypoczynkowych, SPA, uzdrowisk i hoteli. Umieszczając w takich miejscach naszą wizytówkę, zwiększamy nasze szanse na pozyskanie nowych klientów wśród osób poszukujących określonego typu obiektu. Docieramy do nich z naszą ofertą w chwili gdy jej poszukują.Jeśli tylko mamy taką możliwość, na stronie z ofertą warto zamieścić jak najwięcej dobrej jakości zdjęć naszego ośrodka. W ten sposób dużo łatwiej zaprezentować ofertę i jej atuty. Jest to też znacznie wygodniejsze w odbiorze (jedno dobre zdjęcie czasem mówi więcej niż nawet najbardziej szczegółowy opis). Dzięki temu nasi potencjalni klienci będą mogli w przystępny sposób sprawdzić, czego się mogą spodziewać. Oczywiście nie popadajmy także w skrajności i nie zapominajmy o części opisowej. Oprócz szczegółowej prezentacji i opisu oferty zamieśćmy także informacje organizacyjne takie jak czas trwania doby hotelowej, wskazówki dojazdu czy dodatkowe atrakcje, z jakich możemy skorzystać w ośrodku lub jego okolicach.Ważne są formy reklamy, jakie wybierzemy. Jednak dużo ważniejszy jest wybór miejsca, w którym ją umieścimy. W tym celu musimy przede wszystkim bardzo dokładnie zastanowić się, do jakiego typu klientów kierujemy naszą ofertę i nasze usługi. Musimy znaleźć i zareklamować się w miejscach,Gdzie indziej będziemy reklamować pensjonat, który nastawiony jest na pobyty rodzin z dziećmi, a gdzie indziej hotel specjalizujący się w organizacji wyjazdów integracyjnych czy szkoleniowych dla firm. Jeszcze inne miejsca wybierzemy, gdy nasza oferta jest skierowana do osób poszukujących spokojnego wypoczynku, relaksu czy usług uzdrowiskowych.Może się okazać, że naszą grupę docelową stanowi. W takiej sytuacji kampanię reklamową do każdej z grup musimy przygotować osobno, dostosowując miejsce i przekaz do danej grupy i oferty, jaką dla niej mamy.Zadbajmy o to, by reklamować się odpowiednio często i powtarzać nasze działania reklamowe z określoną częstotliwością. Jednorazowa reklama nawet w najlepszym czasie antenowym w telewizji, to strata pieniędzy. Bez powtarzalności jest tylko informacją, a to o wiele za mało, by wypromować produkt czy usługę. Jeśli więc publikujemy artykuł, zadbajmy o czas promocji artykułu na stronie głównej. Jeśli realizujemy kampanię bannerową, emitujmy ją przez określony czas i w ilości odpowiedniej do miejsca wyświetlań. Jeśli realizujemy mailingi, powtarzajmy je. Będąc w wynikach wyszukiwania, bądźmy tam na dłużej, a nie tylko w krótkim okresie czasu.Pamiętajmy o tym, że. Od tego, jakie emocje wywoła w nim nasza reklama, w dużej mierze zależy to, czy skorzysta z naszej oferty, czy nie. Ważny jest więc również wygląd, czytelność i przejrzystość naszej oferty umieszczonej na stronie internetowej. Bardzo istotne są dobrej jakości zdjęcia z obiektu, jako dające pierwsze wyobrażenie tego, co użytkownik zastanie u nas po przyjeździe.Planując swoje działania reklamowe,- nikt nie lubi być nachalnie epatowany treściami przekonywującymi do określonych zakupów czy ofert. Pokażmy klientowi, że nasza oferta jest właśnie tym, czego potrzebuje i że znakomicie zaspokaja jego potrzeby. Sprawmy, by klient zapragnął pobytu u nas. By oczami wyobraźni widział się u nas, jako w miejscu, gdzie będzie się dobrze czuł, gdzie jego potrzeby będą zaspokojone, gdzie spędzi czas i zrelaksuje się w taki sposób, jaki najbardziej lubi.Dajmy mu odczuć, że on i jego potrzeby są dla nas priorytetem i zróbmy wszystko, by tak się stało a pobyt u nas był dla niego niezapomnianym, pozytywnym przeżyciem a dzięki temu nowy gość ma szansę stać się naszym stałym klientem.