Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Przygotowując kreację do wysyłki mailingu powinniśmy skupić się przede wszystkim na odbiorcy - jego potrzebach i korzyściach, jakie uzyska dzięki naszej ofercie. To podstawowy sposób na zainteresowanie odbiorców informacjami, które chcemy mu przekazać w mailu. Na co jeszcze zwrócić uwagę, aby nasz mailing był skuteczny i zainteresował odbiorców w dobie powszechnego pośpiechu, braku czasu oraz natłoku informacji?

1. Prosta i przejrzysta treść

2. Grafika – jaka i ile?

3. Wezwanie do działania

4. Najważniejsze informacje nad linią załamania mailingu

5. Szerokość, długość, responsywność

6. Nagłówek i stopka

7. Jak uniknąć trafienia do spamu

Poniżej zebraliśmy w siedmiu punktach informacje, które naszym zdaniem są najistotniejsze podczas przygotowywania kreacji do mailingu.Celem mailingu nie jest przekazanie wszystkich szczegółowych informacji na temat oferty a przekonanie użytkownika, że warto poświęcić czas na przeczytanie maila, kliknięcie w link i skorzystanie z oferty.Przygotowując mailing zwróćmy więc uwagę na to, by nie przeładować go treścią. Treść powinna być, napisana. Zbyt duża liczba szczegółów zniechęca do zapoznania się z treścią. Skupmy się na tym, co w naszej informacji jest. Szczegółowe informacje o prezentowanej ofercie możemy umieścić na stronie, do której przekierujemy użytkownika klikającego w link umieszczony w mailu.Całość przedstawmy w sposób najbardziej przystępny, jak to możliwe. W tekście umieszczonym w mailingu stosujmylub użyjmydo zaznaczenia najistotniejszych informacji.Zrezygnujmy też ze, które odwracają uwagę od najistotniejszych treści. Zwróćmy uwagę na takie szczegóły jak np. używana– wybierzmy taką, która jest prosta i czytelna (np. Arial, Georgia, Tahoma, Times New Roman). Im bardziej czcionka jest ozdobna, tym trudniej się ją czyta i automatycznie wzrasta ryzyko, że użytkownik wcale nie zapozna się z naszą informacją. Nasza wiadomość powinna byćGrafika umieszczona w mailu jest bardzo istotna i ma ogromny wpływ na odbiór naszej wiadomości. Jej zadaniem jesta jednocześnienaszej wiadomości. Pamiętajmy jednak, by nie przytłoczyła naszego maila i zbytnio nie odwracała uwagi od tego co najważniejsze, czyli CTA.Zwróćmy też uwagę, czy grafika w mailingu jest– czy nie sugeruje innych treści, niż jest to w rzeczywistości.Pamiętajmy również, by grafika nie była, gdyż nasz mailing będzie otwierać się wtedy dużo wolniej przez co użytkownik prawdopodobnie przejdzie do innych wiadomości, nie czekając na wyświetlenie naszych treści (zalecana waga mailingu wynosi do 60 kB).Kolejną ważną kwestią jest opisanie naszych obrazków za pomocą parametru. Dzięki temu użytkownik, któremu obrazki w treści wiadomości nie wyświetlają się automatycznie, zobaczy zamiast pustych miejsc słowny opis będący dodatkową zachętą do pobrania obrazów.Dobrze przygotowany mailing powinien zawierać wyraźne wezwanie do działania (czyli w skrócie). Jest to link zawarty w mailu, który po kliknięciu przenosi użytkownika do odpowiedniej strony internetowej, na której użytkownik będzie mógł dokończyć działanie (np. dokonać zakupów w sklepie).Nasze CTA może mieć różną formę. Może to być „” w formie buttona,. Ważne, by był(wyróżniający się w stosunku do pozostałych elementów mailingu) i w sposób jednoznacznyw niego (np. „Kupuję”, „Chcę wypróbować darmowe konto”, „Czytaj więcej”, „Pobierz darmowy e-book”).Dlanaszego CTA możemy użyć kontrastujących kolorów, większej czcionki, ramki lub buttonu z tekstem w środku. Postarajmy się też o to, by był(również na smartfonach) - minimalna zalecana wielkość buttonu to 44x44 px.Nasze wezwanie do działania umieśćmymailingu. Dobrze jest też drugi raz umieścić je na końcu maila (szczególnie jeśli jest on dość długi).W dobie panującego braku czasu mamy tylko kilka sekund, by przekonać odbiorcę, że warto zapoznać się z informacją od nas. Postarajmy się więc, by w górnej części mailingu umieścić te informacje, które mająKomponując układ naszej wiadomości mailowej zwróćmy uwagę na dwa najważniejsze pola., to miejsce, które wyświetla się użytkownikowi w podglądzie wiadomości (jeszcze przed otwarciem maila). Tutaj mamy ostatnią szansę, by przykuć uwagę użytkownika i przekonać go, że warto czytać dalej.Drugim istotnym miejscem, jest część do. Jest to obszar, który widzi odbiorca po otwarciu wiadomości (zanim zacznie scrollować treść mailingu w dół). Jest to pierwsze 350 pikseli wysokości. Tutaj powinniśmy umieścić wszystko co najistotniejsze w naszej wiadomości oraz nasze wezwanie do działania.Przygotowując kreację do naszego mailingu postarajmy się, bynie przekraczała 600 pikseli. Dzięki temu będzie się dobrze wyświetlać na większości ekranów desktopowych.może być dowolna, warto jednak nie przekraczać 2.000 pikseli.Inną istotną kwestią jestnaszej wiadomości. Chodzi o to, by szerokość i układ naszej wiadomości automatycznie dostosował się do rozdzielczości smartfonów, na których coraz więcej użytkowników odbiera swoją pocztę mailową. Responsywne maile zmieniają układ treści zazwyczaj przy szerokości 480px. Mail jest przekształcany w jednokolumnowy (druga kolumna w mailingu jest przenoszona pod pierwszą a trzecia – pod drugą).Tak jak przy pisaniu listu, przygotowując mailing warto zadbać też o całościowy wygląd naszej wiadomości. Na samej górze umieśćmy nagłówek, pod nim treść główną a na końcu nie zapomnijmy o stopce.umieśćmy logo naszej firmy, preheader oraz ewentualnie link do podglądu wiadomości.umieścimy to, co chcemy przekazać odbiorcom naszego mailingu. Możemy to zrobić używając tekstu i grafiki. Nie zapomnijmy również o CTA.powinniśmy umieścić informację, kto jest nadawcą maila: pełna nazwa firmy i adres, dane kontaktowe a także informację o Administratorze Danych Osobowych. Tutaj też powinna być umieszczona możliwość wypisania się z bazy mailingowej.Warto zadbać również o to, by nasz mailing i cała komunikacja z użytkownikami byłai grafiką/barwami używanymi na naszej stronie internetowej.Przygotowując mailing musimy też zadbać o to, by nasz mailing nie trafił do spamu. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu tutaj więc przypomnimy tylko najważniejsze informacje.Starajmy się nie robić mailingu w postaci jednej dużej grafiki „załatwiającej” nam wszystko, tylko podzielmy ją na mniejsze (najlepiej poziome) części. Dzięki temu mamy większą szansę, że nasza wiadomość pozytywnie przejdzie przez filtry antyspamowe, a dodatkowo mamy możliwość lepszej kompresji obrazków bez straty na ich jakości.W pierwszej kolejności zwróćmy też uwagę na. Postarajmy się możliwie dużo informacji umieścić w postaci odpowiednio sformatowanego tekstu. Zrezygnujmy też zograniczmy do 50-60 kB.Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jaki tytuł mailingu będzie najlepszy, polecamy zapoznanie się z artykułem: Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?