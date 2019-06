Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing to bardzo skuteczna forma działań reklamowych, bo docierająca do osób, które są zainteresowane naszą ofertą. Warto wykorzystać ją w swoich działaniach. Dzięki remarketingowi możemy ponownie do nich dotrzeć i w wielu przypadkach skutecznie przekonać do określonych działań.

Remarketing – co to takiego?

W jakich sytuacjach remarketing jest przydatny – przykłady

O krok dalej – jak dzięki remarketingowi podążać za użytkownikami, którzy jeszcze nie trafili na nasze strony?

Jak uruchomić kampanię remarketingową?

Działając w internecie, prowadząc sklep czy oferując swoje usługi, z reguły nie mamy możliwości porozmawiania bezpośredniego z klientem w celu przekonania go do zakupu czy do określonego działania. Nie mamy też możliwości opowiedzenia o innych produktach, które mogą spełniać jego oczekiwania czy zaproponowania dodatkowych korzyści, gdy widzimy, że się waha. Dotychczas takie możliwości dawał tylko bezpośredni kontakt z klientem, najlepiej w stacjonarnej placówce.Obecnie zyskaliśmy taką możliwość również w przypadku działalności prowadzonej w sieci. Rozwiązaniem umożliwiającym dotarcie do klienta, o którym wiemy, że interesował się naszą ofertą, jest remarketing. Możemy nawet więcej – dotrzeć do osób, które interesują się naszą branżą ale jeszcze nie dotarły do naszej oferty.Jest to nic innego, jak sposób na, który odwiedził naszą stronę i wyświetlanie mu naszych reklam w innych miejscach, które odwiedza w sieci. Dzięki zaimplementowaniu odpowiedniego kodu JavaScript w witrynie, możemy stworzyć przekaz skierowany do odpowiednich osób i doskonale dopasowany do relacji w jakiej są w stosunku do nas. W ten sposób nasza oferta będzie za nimi podążać i delikatnie przypominać o sobie. Zazwyczaj taka reklama ma formę graficzną, może też być w postaci tekstowej.Najprostszą sytuacją, w której dzięki kodom remarketingowym możemy znacząco zwiększyć liczbę dokonywanych transakcji, jest problem z klientami, którzy z różnych powodów przerywają proces zakupowy i. Takim użytkownikom, możemy wyświetlać reklamy przypominające o interesujących ich produktach lub zawierające kod rabatowy do zrealizowania przy zakupach u nas, jeśli powodem niedokończenia zakupów mogła być wysoka cena.Użytkownikom,możemy wysyłać reklamy zawierające propozycje produktów uzupełniających poprzedni zakup lub rozszerzających jego funkcjonalność albo proponować inne sezonowe produkty (np. gdy prowadzimy sprzedaż sprzętu sportowego).W remarketingu świetne jest też to, że możemy nasze kody umieszczać nie tylko na naszych stronie, ale też. Możemy więc w ten sposób dotrzeć również do grupy osób, które interesują się produktami/usługami z naszej branży ale jeszcze nigdy nie trafiły na naszą stronę. Dobrym pomysłem na takie działanie jest, w miejscach i serwisach, które mogą odwiedzać nasi potencjalni klienci. Umieszczając odpowiedni kod remarketingowy w takim artykule, będziemy mogli wyświetlać kreacje z naszą ofertą w różnych miejscach, które w przyszłości odwiedzą w sieci.Najprostszym sposobem, aby zacząć działać remarketingowo, jest skorzystanie z możliwości, jakie daje nam Google Ads (dawniej Google AdWords). Po utworzeniu konta i zalogowaniu się w panelu mamy możliwość, które będą zbierać użytkowników według ich określonych zachowań np. wszyscy odwiedzający nasz sklep albo tylko ci, którzy porzucili koszyk bez sfinalizowania transakcji czy ci, którzy przeglądali produkty z wybranego działu naszego sklepu itp.Oprócz utworzenia list remarketingowych konieczne jest jeszcze pobranie i umieszczenie w odpowiednich miejscach naszego serwisu, które to będą rejestrowały dane o osobach go odwiedzających (kody remarketingowe możemy także umieścić w publikowanych przez nas na innych serwisach artykułach natywnych czy sponsorowanych – oczywiście jeśli serwis, w którym publikujemy, daje taką możliwość). W tym momencie zaczynamy zbierać użytkowników na nasze listy. Pamiętajmy, że aby móc dalej działać i wyświetlać reklamy użytkownikom z danej listy, musimy uzbierać ich co najmniej stu na danej liście.Kolejnym etapem jest, dostosowanych do użytkowników z poszczególnych list (np. propozycja rabatu na określoną grupę produktów skierowana do użytkowników, którzy przeglądali produkty z tego działu).Remarketing to narzędzie, które warto wykorzystywać przy okazji różnych działań. Warto więc wykorzystać je w przeprowadzanych przez nas kampaniach reklamowych.