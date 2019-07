Rynek biurowy w Warszawie w świetnej formie

Firma doradcza JLL dokonała kolejnego już podsumowania sytuacji na rynku biurowym w Warszawie. Okazuje się, że jego kondycja prezentuje się co najmniej dobrze. Wskaźnik pustostanów spadł, popyt osiągnął świetny wynik, czynsze wzrosły. W I połowie roku wynajęto 406 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, a kolejne 780 000 mkw. biur pozostaje w budowie.

Popyt – sektor BIFS zdominował pierwszą połowę roku

„W ostatnich miesiącach na rynku biurowym w Warszawie doszło do pięciu znaczących transakcji najmu zawartych przez instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, z czego cztery z nich przypadły na szerokie centrum stolicy. Jest kilka powodów tak silnej koncentracji najemców na tym obszarze Warszawy. Jest to rejon o najlepszej dostępności komunikacji publicznej, a dodatkowo prestiż lokalizacji ułatwia rekrutację i utrzymanie pracowników, natomiast realizowane przez deweloperów spektakularne projekty dają możliwość wynajmu dużych powierzchni. Centrum jest też szczególnie popularne wśród firm wchodzących na rynek warszawski”, podkreśla Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL.

„Biorąc pod uwagę transakcje podpisane już w III kw. – takie jak np. historycznie rekordowa umowa firmy mBank na ponad 45 000 mkw. - a także kontrakty planowane do zamknięcia w nadchodzących miesiącach, możemy się spodziewać kolejnego bardzo dobrego roku na stołecznym rynku biurowym”, dodaje Anna Młyniec.

Flexy na fali

Kliknij, aby powiekszyć fot. FOTOWAWA - Fotolia.com Warszawa Rynek biurowy stolicy pozostaje w świetnej formie

Podaż – deweloperzy na wysokich obrotach

„Wysoki popyt na biura napędza aktywność deweloperów komercyjnych. W I półroczu 2019 do użytku oddano 80 500 mkw. biur w dziesięciu budynkach, a w budowie znajduje się około 780 000 mkw. powierzchni, która trafi na rynek do 2021 roku. Co ważne, około 40% tego wolumenu jest już zabezpieczone umowami przednajmu. To dowodzi, że Warszawa jest jednym z najbardziej chłonnych rynków biurowych w Europie, dzięki równowaga między podażą a popytem będzie zachowana”, informuje Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL.

Pustostany i czynsze

Zaprezentowane przez JLL dane wskazują, że po dość leniwym początku roku rynek biurowy w Warszawie nabrał wiatru w żagle. Odnotowany w II kwartale popyt osiągnął 266 000 mkw., w efekcie czego wynik półroczny został wywindowany do poziomu 406 000 mkw. Za tak dobre rezultaty w znacznej mierze odpowiadały firmy reprezentujące finanse i ubezpieczenia. Największe transakcje omawianego okresu zawarły m.in. Getin Bank (18 500 mkw. w The Warsaw Hub), Warta (17 600 mkw. w Warsaw Unit), poufny najemca (13 300 mkw. w Marynarska 12), Axa (12 900 mkw. w Warsaw Trade Tower) czy Bank Gospodarstwa Krajowego (12 400 mkw. w Varso).Umowy dotyczące wyłącznie Centrum opiewały na blisko 126 000 mkw. powierzchni. Na kolejnych pozycjach znalazły się Mokotów (104 000 mkw.) i Centralny Obszar Biznesu (62 000 mkw.). I to właśnie te trzy strefy biurowe wygenerowały niemal trzy czwarte łącznego popytu w Warszawie. Warto podkreślić, że niska dostępność istniejących biur spowodowała, że firmy w coraz większym stopniu rozważają projekty w budowie. W rezultacie, od stycznia do czerwca 2019 umowy przednajmu sięgnęły 108 500 mkw.Dalszy rozwój notują również operatorzy elastycznych przestrzeni pracy . Ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszą się niestandardowe budynki, co widać na przykładzie transakcji w ArtN, gdzie rent24 oraz Inoffice podpisały umowy na prawie 6 000 mkw., czy 6 000 mkw. w Central Point wynajęte dla jednej z głównych sieci flex. Operatorzy dywersyfikują swoje portfolio lokalizacjj – najchętniej wybierając centrum, ale również poszukując opcji rozwoju poza nim. Dobrym tego przykładem jest decyzja Inoffice o otworzeniu nowego centrum w Business Garden oraz wynajem powierzchni w budynku Witosa Point przez markę Regus.Do największych oddanych do użytku projektów w I półroczu należały Moje Miejsce B1 (blisko 19 000 mkw., deweloper Echo Investment), Spark B (prawie 16 000 mkw., Skanska Property Poland) oraz Vector+ (blisko 14 000 mkw., City Level).Współczynnik pustostanów w Warszawie obniżył się do 8,5% (5,6% w strefach centralnych i 10,4% poza nimi), co jest spadkiem o 2.6 p.p. rok do roku. Jest to również najniższy wynik od 2012 roku i prognozowane są dalsze spadki tej wartości.Najwyższe czynsze transakcyjne wzrosły w centralnych częściach Warszawy ze względu na wysoki popyt, niski wskaźnik pustostanów oraz rosnące koszty budowy. W szerokim centrum stawki dla najlepszych nieruchomości wynoszą od 17 do 24 euro /mkw. /miesiąc, a poza nim od 11 euro do 15 euro / mkw. / miesiąc.