Wolimy aktywne wakacje?

Wydawać by się mogło, że po wytężonej pracy zawodowej Polacy chcieliby spędzić urlop dość leniwie. Tymczasem jest zgoła inaczej. Jak wynika z badania zrealizowanego przez Diners Club Polska, niemal 2/3 z nas stawia na aktywny wypoczynek, w tym zwiedzanie i aktywność fizyczną. Tzw. "plażing i smażing" wybiera 28 proc. badanych. Względem minionego roku wzrósł odsetek tych, którzy chcą odpoczywać stacjonarnie, ale uprawiać przy tym sport.

- Polacy preferują aktywne wakacje. Co roku najpopularniejszym sposobem spędzania urlopu jest zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc. W 2018 r. tak planowało 41,5 proc. badanych. W porównaniu do zeszłego roku urósł odsetek osób, które wybierają sport z 16,4 do 20,7 proc. O 5,3 pkt. proc. więcej ankietowanych wybierze także stacjonarny wypoczynek – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Mężczyźni nieznacznie aktywniejsi

Coraz częściej wybieramy sport

- W 2017 r. tak spędzić urlop chciało zaledwie 3 proc. badanych. Rok temu było to już 16,4 proc., a w tym sezonie aż 20,7 proc. To pokazuje znaczący trend w tym aspekcie i daje wyraźny sygnał dla branży turystycznej, która w swojej ofercie dla turystów powinna zwrócić uwagę na odpowiednie atrakcje dla osób uprawiających różne dyscypliny sportu – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Mieszkańcy wsi i średnich miast najczęściej wybiorą leżak

Wakacje na leżaku? Nie, dziękuję. Z badania Diners Club Polska wynika, że 41 proc. Polaków podczas urlopu chce zwiedzać i poznawać nowe zakątki kraju i świata. Jeszcze większa aktywność charakteryzuje 21 proc. badanych, którzy nie wyobrażają sobie wypoczynku bez uprawiania sportu. Na wypoczynek stacjonarny stawia 28,1 proc. ankietowanych, a dla 2,5 proc. wakacje to czas nauki i zdobywania nowych umiejętności . Brak pomysłów na zagospodarowanie sobie urlopu deklaruje jedynie 7,6 proc. respondentów.Badanie dowodzi również, że na aktywne wakacje częściej stawiają panowie. Sport na urlopie zamierza uprawiać niemal co trzeci respondent płci męskiej. 38 proc. chce zwiedzać, a jedynie co czwarty planuje zaznawać relaksu na leżaku. W przypadku pań stacjonarny wypoczynek wybierze 30 proc. respondentek, a niecałe 13 proc. spędzi ten czas na sportowo. Więcej pań za to planuje zwiedzać i poznawać nowe miejsca (43,7 proc.) oraz uczyć się i zdobywać nowe umiejętności (4,8 proc.).Rok temu to kobiety były bardziej aktywne i to znacząco. 48 proc. pań chciała zwiedzać i poznawać nowe miejsca, a 20 proc. planowała uprawiać sport . Stacjonarny odpoczynek wybierało tylko 17 proc.Jak wynika z badań Diners Club Polska, systematycznie rośnie odsetek osób, które na wakacjach chcą uprawiać sport.Ciągły wzrost to głównie zasługa osób młodych w wieku 18-29 lat – aż 42 proc. ankietowanych z tej grupy ma sportowe plany. Drugą najaktywniejszą grupą są czterdziestolatkowie (22,2 proc.) oraz turyści w wieku 70 lat i powyżej (21,5 proc.).Stacjonarny wypoczynek najchętniej planują mieszkańcy wsi (39,6 proc) oraz małych (do 50 tys. mieszkańców) i średnich miast (50-250 tys. mieszkańców) – co trzeci ankietowany. Długie leżakowanie nie jest domeną osób z metropolii powyżej 500 tys. Tylko 6,2 proc. badanych chce tak wypoczywać, 18,5 proc. planuje uprawiać sport, a 56,4 proc. zwiedzać i poznawać nowe miejsca.